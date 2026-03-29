29 марта 2026 года — воскресенье. 1494-й день войны в Украине.

Сегодня, 29 марта, верующие празднуют День памяти святых священномучеников Марка и Кирилла. Святой Марк был епископом и ревностно проповедовал христианство. За преданность Христу он подвергся жестоким пыткам и принял мученическую смерть, не отрекшись от веры. Святой Кирилл был его сослужителем или учеником (по некоторым преданиям). Он также открыто исповедовал веру, за что был преследован и погиб как мученик.

29 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день фортепиано. Праздник положил начало немецкому композитору Nils Frahm 2015 года. Его идея была простой: создать день, когда музыканты, слушатели и все любители музыки могут объединиться вокруг фортепиано. Этот праздник не имеет официального статуса, но стал очень популярен в музыкальном сообществе по всему миру. Оно символизирует силу музыки как универсального языка, объединяющего людей независимо от границ.

Также 29 марта в Украине переходят на летнее время. В Украине переход на летнее время осуществляется каждый год в последнее воскресенье марта. В 03:00 ночи стрелки часов переводят на 4:00. Система сезонного перевода времени широко применяется в Европе и была введена еще в XX веке. В Украине она действует с перерывами еще со времен советского периода, а сейчас регулируется на государственном уровне.

А еще 29 марта День фокусника. Его дата связана с памятью святого Иоанн Боско (Дон Боско) — покровителя иллюзионистов и артистов. Он использовал простые трюки и фокусы, чтобы заинтересовать молодежь и учить ее добру.

29 марта День осведомленности об онихэктомии. Он привлечет внимание к проблеме удаления когтей у кошек и защиты животных. Онихэктомия — это хирургическая операция по удалению когтей у кошек. На самом деле она предполагает ампутацию конечных фалангов пальцев, а не просто «снятие когтей».

Также 29 марта Международный день русалки. Русалка в культуре разных народов — существо, живущее в воде и обладающее магией природы. Международный день русалки напоминает, что каждый может сохранить в себе частицу сказки, фантазии и воздушности жизни, как это делают очаровательные жительницы водного мира.