Какой завтра, 29 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 29 мая, Международный день Эвереста. Верующие чтят память Феодосийской мученицы. До Нового года осталось 216 дней.
29 мая 2024 года – среда. 826-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
29 мая в церковном календаре – день памяти Феодосийской мученицы. Также она известна как дева Тирская. Является одним из почитаемых святых в христианстве. Она пострадала как мученица в 307 году. Ее история связана с гонениями на христиан, длившихся пять лет. По преданию, семнадцатилетняя Феодосия подошла к христианским узникам, ожидавшим свою казнь, и попросила их помянуть ее перед Богом, когда они предстанут перед Ним.
Воины, увидевшие, что девушка поклонилась заключенным, арестовали ее и отвели к правителю Урвану. Он пытался заставить Феодосию принести жертву идолам, но она отказалась, выражая свою веру во Христа. За это ее подвергли жестоким пыткам. Несмотря на мучения, Феодосия с радостным лицом переносила страдания и отвергла повторное предложение правителя принести жертву идолам.
Согласно легенде, Феодосию с камнем на шее бросили в море, но ангелы вытащили ее из воды. После этого ее отдали на еду зверям, которые не тронули ее, и в конце концов ей отрубили голову. Говорят, что из ее уст вылетела голубка, которая сияла ярче золота и поднялась к небесам. Ночью Феодосия явилась своим родителям в светлых одеждах, с венцом на голове и сияющим золотым крестом в руке, демонстрируя славу, которой они пытались ее лишить.
Что нельзя делать 29 мая
- Нельзя унывать, ведь по настроению этого дня создается будущее.
- Не стоит прыгать по земле, урожая не будет.
- Запрещено ссориться, ссора затянется надолго.
Народные приметы и традиции на 29 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: зацветла рожь — можете белить полотна;
- жаркий день — к большому количеству белых грибов в лесу;
- утром по воде стелется туман — будет ясная погода;
- активно летают у ульев пчелы — придет быстрый дождь;
- много пауков — ждите хорошую погоду;
- колосится рожь — к большому количеству грибов осенью.
Крестьяне молились в этот день святой Феодосийской мученице, чтобы она послала им большой урожай, защитила от болезней. С этого дня начинали скот прикармливать баранками и печеными лепешками, повышая этим его плодовитость.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 мая
Какие завтра именины: Александр, Андрей, Иван, Константин, Федот, Мария, Фаина, Феодосия.
Талисманом человека, рожденного 29 мая, является берилл. Давно этот камень считали священным символом земли. Берилл также называли камнем бизнеса, верности и счастья в семье.
В этот день родились:
- 1938 год – украинский поэт Гопций Николай Филиппович;
- 1979 год – украинская телеведущая Анна Гомонай;
- 1982 год – украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Наталья Добринская.
Памятные даты 29 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 29 мая:
- 363 год — римский император Юлиан побеждает армию Сасанидов в битве при Ктесифоне;
- 526 год — в результате крупного землетрясения разрушился один из крупнейших городов античности Антиохия;
- 1233 год — монголы входят в Кайфэн после успешной осады и начинают грабить столицу династии Цзинь;
- 1328 год — Филипп VI становится королем Франции;
- 1384 год — кастильский король Хуан I осаждает Лиссабон;
- 1416 год — венецианцы под командованием Пьетро Лоредана громят гораздо больший османский флот;
- 1453 год — османская армия под предводительством султана Мехмеда II захватывает Константинополь;
- 1630 год — подписывают Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С. Конецпольским;
- 1660 год — в Англии реставрируют монархию, новым королем становится Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта;
- 1790 год — Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США;
- 1900 год — компания "Отис" регистрирует торговую марку "Эскалатор" (позднее эскалаторами станут называть все эскалаторы);
- 1928 год — Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолевает рубеж скорости 200 км/ч;
- 1942 год — в ходе Второй мировой войны немецкая армия под Харьковом завершает оцепление более 250-тысячной группировки войск Красной армии;
- 1945 год — в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовывают писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна;
- 1953 год — человек впервые одолевает самую высокую точку планеты — на вершину Джомолунгмы (8 848 м), тогда поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг;
- 1964 год — в Киеве открывают для посетителей ботанический сад;
- 1985 год — на стадионе "Эйзель" (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов "Ювентус" — "Ливерпуль" происходит драка между болельщиками команд, во время которой рушится бетонная изгородь;
- 1990 год — 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключают соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;
- 2003 год — форвард "Милана" Андрей Шевченко выигрывает свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом";
- 2014 год — вблизи города Славянска, после разгрузки продуктов питания на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава, возвращаясь из района горы Карачун, был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт "16") Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, погибает 12 человек.
Погода на 29 мая
Завтра, 29 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове солнечно, днем небо могут затянуть тучи, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +12 ночью. Во Львове — +19 днем и +11 ночью. В Харькове — +19 днем и +12 ночью. В Одессе — +20 днем и +15 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
29 мая в Украине и мире празднуют Международный день Эвереста. Празднуется в честь первого успешного восхождения на самую высокую вершину мира, гору Эверест. Этот день памятен, поскольку он отмечает историческое достижение сэра Эдмунда Хиллари из Новой Зеландии и непальского шерпа Тензинга Норгая, ставших первыми людьми, покорившими вершину 29 мая 1953 года.
Также 29 мая Международный день миротворцев ООН. Этот день установлен Резолюцией 57/129 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. Он посвящен памяти миротворцев, отдавших свою жизнь за мир и безопасность, а также признанию важности и вклада военных, полицейских и гражданских лиц, которые продолжают служить в миротворческих миссиях по всему миру.
А еще 29 мая Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Целью этой целью является привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с болезнями желудочно-кишечного тракта, которые составляют более 30% случаев от общего числа болезней человечества. Интересный факт: около 95% серотонина – гормона удовольствия – производится в кишечнике. Поэтому очень важно поддерживать здоровье пищеварительной системы.
29 мая празднуют Всемирный день выдры. Этот экологический праздник был начат Международным фондом выживания выдр (IOSF) и имеет целью привлечь внимание к важности этих волшебных животных для местных экосистем, а также повысить осведомленность об угрозах, с которыми они сталкиваются, и необходимость их защиты. Выдры – это хищные млекопитающие, живущие в водоемах, пещерах, водорослях и известные своим умом и дружелюбием. Они имеют широкий звуковой диапазон для общения, от лая до шипения, и являются отличными пловцами и ныряльщиками.
Также 29 мая Всемирный день рассеянного склероза. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о рассеянном склерозе — хроническое и потенциально изнуряющее заболевание, поражающее центральную нервную систему, в частности мозг и спинной мозг.