Какой праздник 29 мая 2025 года / © ТСН

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29 мая 2025 года — четверг. 1191 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 29 мая, верующие празднуют Вознесение Господне. Это один из главных праздников в христианской традиции, символически завершающий земную жизнь и служение Иисуса Христа. Оно посвящено событию, когда Спаситель, после Своего воскресения, вознесся телесно на небо в присутствии апостолов, покидая землю, но не покидая человечество.

Праздник выпадает на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг, согласно евангельскому преданию. В 2025 году это 29 мая.

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Евангелист Лука и автор “Деяний апостолов” описывают, как Иисус вывел учеников на склон горы Елеонской. Там Он благословил их и, говоря, стал возноситься к небу. Ученики, исполненные удивления, наблюдали за этим величественным мгновением, пока Его не скрыло облако. Два ангела явились им и известили, что Христос однажды так же вернется.

Что нельзя делать 29 мая

Не следует физически работать — это время для молитвы, тишины и внутреннего сосредоточения.

Нельзя желать кому-нибудь зла — на Вознесение желательно примириться и очистить душу.

Запрещается сеять или пересаживать — мол, “что посеешь на Вознесение, того не будет в хорошем роде”.

Народные приметы и традиции на 29 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясное небо на Вознесение — лето будет сухим и теплым;

если на Вознесение идет дождь — ожидай дождливую осень;

дождь на Вознесение — хороший урожай на рожь;

если утром туман — лето будет влажным, с большим количеством росы;

утром слышно пение жаворонка — хороший знак, счастливый год.

29 мая утром слышно пение жаворонка — хороший знак, счастливый год / © Pixabay

В народе 29 мая носил название Федор Житник. Это из-за памяти святого Феодора Освященного, великого подвижника IV века, и в то же время благодаря глубокой связи этого дня с аграрными заботами крестьянина. В древнем украинском аграрном быту 29 мая приходился на период активного созревания ржи и других злаковых культур.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 мая

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Талисманом человека, рожденного 29 мая является берилл. С давних времен этот минерал воспринимали как сакральное олицетворение самой земли. Его связывали не только с ее энергией, но и с материальным благополучием. Берилл считали покровителем честного дела, верности в отношениях и гармонии в кругу семьи.

В этот день родились:

1938 год — Николай Гопций, украинский поэт;

1979 год — Анна Гомонай, украинская телеведущая;

1982 год — Наталья Добринская, украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.

Памятные даты 29 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 мая:

363 год — Император Юлиан одержал победу над войском Сасанидов у Ктесифона;

526 год — Мощное землетрясение уничтожило Антиохию. Погибло около 250 тысяч человек, преимущественно христианских паломников;

1233 год — Монголы после осады вошли в Кайфэн и разграбили столицу династии Цзинь;

1328 год — Филипп VI стал первым королем Франции из династии Валуа;

1384 год — Кастильский король Хуан I начал осаду Лиссабона;

1416 год — В морской битве при Галлиполе флот Венеции разбил численно превосходящие османские силы;

1453 год — Османы под руководством Мехмеда II захватили Константинополь. Падение Византии ознаменовало завершение эпохи Средневековья;

1630 год — Заключено Переяславское соглашение между украинской казацкой старшиной и польским гетманом Станиславом Конецпольским;

1660 год — В Англии восстановлена монархия: на престол вернулся Карл II Стюарт.

1738 год — Указом императора распоряжено возвращать беглецов из России и Гетманщины на Слободскую Украину;

1790 год — Род-Айленд стал последним из тринадцати первых штатов, ратифицировавших Конституцию США;

1900 год — Компания Otis зарегистрировала торговую марку “Эскалатор”, которая впоследствии стала общим названием для всех подвижных лестниц;

1928 год — Фритц фон Опель на собственноручно собранном авто преодолел скорость в 200 км/ч;

1942 год — Немецкие войска завершили оцепление советской группировки под Харьковом численностью более 250 тысяч бойцов;

1945 год — В Норвегии арестовали Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна за сотрудничество с нацистами;

1953 год — Вершина Джомолунгмы (Эверест) была впервые покорена Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем;

1985 год — На стадионе “Эйзель” в Брюсселе, во время беспорядков перед финалом Кубка европейских чемпионов, погибли 39 человек и еще более 400 получили ранения;

1990 год — 40 стран Европы и европейские финансовые институты подписали соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;

2003 год — Андрей Шевченко забил решающий гол в финале Лиги чемпионов, принеся победу “Милану” над “Ювентусом” (3:2);

2014 год — Под Славянском террористы сбили вертолет Нацгвардии Украины Погибли 12 человек, среди них — генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Какой завтра праздник в Украине и мире

29 мая Международный день Эвереста / © Pixabay

29 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день коров. Приходится на последний четверг мая. Это неофициальный международный праздник, посвященный благодарности и уважению коров — животных, тысячелетиями служащих людям источником молока, пищи, удобрений и даже вдохновения.

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Также 29 мая Международный день Эвереста. Это особый день, когда мир вспоминает о самой высокой горе на планете — Эвересте, высотой более 8 тысяч метров, и о том историческом моменте, когда впервые удалось ее покорить. Именно в этот день 1953 года легендарный новозеландский альпинист сэр Эдмунд Хиллари вместе с шерпой Тензинг Норга успешно поднялись на вершину. Это был триумф человеческой воли, силы духа и непревзойденного мастерства.

А еще 29 мая Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Это люди, которые без страха и сомнений становятся на страже мира там, где льется кровь и царит конфликт. Миротворческие миссии ООН — это ключевой механизм сохранения международной безопасности и стабильности. Они не просто прекращают огонь, но помогают странам восстановить нормальную жизнь, строить доверие между бывшими врагами и создавать условия для устойчивого развития. Миротворцы — это не только военные, но и гражданские специалисты, вносящие свой вклад в мир и порядок.

29 мая Всемирный день здоровья пищеварительной системы Ежегодно в этот день мир обращает особое внимание на критически важную роль пищеварительной системы в поддержке нашего общего здоровья и энергии.