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Какой завтра, 29 мая, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 29 мая, Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Верующие празднуют Вознесение Господне. До Нового года осталось 216 дней.
29 мая 2025 года — четверг. 1191 день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 29 мая, верующие празднуют Вознесение Господне. Это один из главных праздников в христианской традиции, символически завершающий земную жизнь и служение Иисуса Христа. Оно посвящено событию, когда Спаситель, после Своего воскресения, вознесся телесно на небо в присутствии апостолов, покидая землю, но не покидая человечество.
Праздник выпадает на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг, согласно евангельскому преданию. В 2025 году это 29 мая.
Евангелист Лука и автор “Деяний апостолов” описывают, как Иисус вывел учеников на склон горы Елеонской. Там Он благословил их и, говоря, стал возноситься к небу. Ученики, исполненные удивления, наблюдали за этим величественным мгновением, пока Его не скрыло облако. Два ангела явились им и известили, что Христос однажды так же вернется.
Что нельзя делать 29 мая
Не следует физически работать — это время для молитвы, тишины и внутреннего сосредоточения.
Нельзя желать кому-нибудь зла — на Вознесение желательно примириться и очистить душу.
Запрещается сеять или пересаживать — мол, “что посеешь на Вознесение, того не будет в хорошем роде”.
Народные приметы и традиции на 29 мая
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясное небо на Вознесение — лето будет сухим и теплым;
если на Вознесение идет дождь — ожидай дождливую осень;
дождь на Вознесение — хороший урожай на рожь;
если утром туман — лето будет влажным, с большим количеством росы;
утром слышно пение жаворонка — хороший знак, счастливый год.
В народе 29 мая носил название Федор Житник. Это из-за памяти святого Феодора Освященного, великого подвижника IV века, и в то же время благодаря глубокой связи этого дня с аграрными заботами крестьянина. В древнем украинском аграрном быту 29 мая приходился на период активного созревания ржи и других злаковых культур.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 мая
Какие завтра именины: Феодосия.
Талисманом человека, рожденного 29 мая является берилл. С давних времен этот минерал воспринимали как сакральное олицетворение самой земли. Его связывали не только с ее энергией, но и с материальным благополучием. Берилл считали покровителем честного дела, верности в отношениях и гармонии в кругу семьи.
В этот день родились:
1938 год — Николай Гопций, украинский поэт;
1979 год — Анна Гомонай, украинская телеведущая;
1982 год — Наталья Добринская, украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
Памятные даты 29 мая
Календарь важных событий в Украине и мире за 29 мая:
363 год — Император Юлиан одержал победу над войском Сасанидов у Ктесифона;
526 год — Мощное землетрясение уничтожило Антиохию. Погибло около 250 тысяч человек, преимущественно христианских паломников;
1233 год — Монголы после осады вошли в Кайфэн и разграбили столицу династии Цзинь;
1328 год — Филипп VI стал первым королем Франции из династии Валуа;
1384 год — Кастильский король Хуан I начал осаду Лиссабона;
1416 год — В морской битве при Галлиполе флот Венеции разбил численно превосходящие османские силы;
1453 год — Османы под руководством Мехмеда II захватили Константинополь. Падение Византии ознаменовало завершение эпохи Средневековья;
1630 год — Заключено Переяславское соглашение между украинской казацкой старшиной и польским гетманом Станиславом Конецпольским;
1660 год — В Англии восстановлена монархия: на престол вернулся Карл II Стюарт.
1738 год — Указом императора распоряжено возвращать беглецов из России и Гетманщины на Слободскую Украину;
1790 год — Род-Айленд стал последним из тринадцати первых штатов, ратифицировавших Конституцию США;
1900 год — Компания Otis зарегистрировала торговую марку “Эскалатор”, которая впоследствии стала общим названием для всех подвижных лестниц;
1928 год — Фритц фон Опель на собственноручно собранном авто преодолел скорость в 200 км/ч;
1942 год — Немецкие войска завершили оцепление советской группировки под Харьковом численностью более 250 тысяч бойцов;
1945 год — В Норвегии арестовали Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна за сотрудничество с нацистами;
1953 год — Вершина Джомолунгмы (Эверест) была впервые покорена Эдмундом Хиллари и Тенцингом Норгеем;
1985 год — На стадионе “Эйзель” в Брюсселе, во время беспорядков перед финалом Кубка европейских чемпионов, погибли 39 человек и еще более 400 получили ранения;
1990 год — 40 стран Европы и европейские финансовые институты подписали соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;
2003 год — Андрей Шевченко забил решающий гол в финале Лиги чемпионов, принеся победу “Милану” над “Ювентусом” (3:2);
2014 год — Под Славянском террористы сбили вертолет Нацгвардии Украины Погибли 12 человек, среди них — генерал-майор Сергей Кульчицкий.
Какой завтра праздник в Украине и мире
29 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день коров. Приходится на последний четверг мая. Это неофициальный международный праздник, посвященный благодарности и уважению коров — животных, тысячелетиями служащих людям источником молока, пищи, удобрений и даже вдохновения.
Также 29 мая Международный день Эвереста. Это особый день, когда мир вспоминает о самой высокой горе на планете — Эвересте, высотой более 8 тысяч метров, и о том историческом моменте, когда впервые удалось ее покорить. Именно в этот день 1953 года легендарный новозеландский альпинист сэр Эдмунд Хиллари вместе с шерпой Тензинг Норга успешно поднялись на вершину. Это был триумф человеческой воли, силы духа и непревзойденного мастерства.
А еще 29 мая Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Это люди, которые без страха и сомнений становятся на страже мира там, где льется кровь и царит конфликт. Миротворческие миссии ООН — это ключевой механизм сохранения международной безопасности и стабильности. Они не просто прекращают огонь, но помогают странам восстановить нормальную жизнь, строить доверие между бывшими врагами и создавать условия для устойчивого развития. Миротворцы — это не только военные, но и гражданские специалисты, вносящие свой вклад в мир и порядок.
29 мая Всемирный день здоровья пищеварительной системы Ежегодно в этот день мир обращает особое внимание на критически важную роль пищеварительной системы в поддержке нашего общего здоровья и энергии.