Какой завтра, 29 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 ноября 2023 года — среда. 644-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 ноября, церковный праздник

29 ноября в церковном календаре – день памяти святого мученика Парамона Вифинского. Он и 370 других мучеников пострадали за веру во Христа в 250 году, эолы императором был Декий. Правитель приказал заточить в тюрьму 370 христиан, заставляя их отречься от своей веры с помощью пыток. Парамон был местным и увидел мучения этих людей. Он открыто восстал против жестокости императора, признав религию Единого Бога. После этого его и других христиан подвергли смерти.

Что нельзя делать 29 ноября

Нельзя в одном помещении подметать пол разными вениками.

Не стоит беременным переступать через веник, роды будут тяжелыми.

Запрещено злословить, ругаться, ссориться.

Народные приметы и традиции на 29 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ярко светят звезды — к похолоданию, если тусклые — будут оттепели;

снегопад предсказывает, что в следующем году будет хороший урожай;

дым из дымохода поднимается столбом вверх к морозу, если стелется к потеплению;

Утром сошел снег — к святому Николаю (6 декабря) будет метель.

29 ноября снегопад предвещает, что в следующем году будет хороший урожай. / Фото: Pexels

По народным поверьям на Парамона люди могли предсказать погоду на всю зиму. Поэтому обязательно следили за ней. Также верили, если встать ранним утром, растопить в печи и позавтракать кашей, то все болезни обойдут стороной.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 ноября

Какие завтра именины: Александр.

Талисманом человека, рожденного 29 ноября, является рубин. Драгоценный камень, символизирующий страсть и любовь. Издавна рубин был известен поими магическими свойствами. Особенно сильным талисманом этот камень может стать для женщин, ведь он защищает от всех негативных воздействий.

В этот день родились:

1778 год — украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко;

1899 год — украинский писатель Расстрелянного возрождения, участник Первых освободительной борьбы, расстрелян в 1934 году Григорий Косынка;

1978 год — украинский футболист ("Шахтер" Донецк, сборная Украины), лучший бомбардир чемпионата Украины (2000) Андрей Воробей.

Памятные даты 29 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 ноября:

1830 год — в Варшаве начинается Ноябрьское восстание;

1899 год — основали испанский футбольный клуб "Барселона";

1929 год — американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетает Южный полюс самолетом;

1945 год — югославская скупщина провозглашает Югославию Федеративной Народной Республикой;

1947 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейских и арабских государств;

1959 год — церемонию вручения наград "Грэмми" была впервые показана по американскому телевидению;

1963 год — президент США Линдон Джонсон подписывает распоряжение об учреждении Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования покушения на президента Джона Кеннеди, совершенное неделю до этого;

1990 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, позволяющую применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года;

1994 год — Верховная Рада Украины ратифицирует Конвенцию об охране биологического разнообразия, подписанную 11 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро;

1996 год — международный трибунал из бывшей Югославии выносит свой первый приговор;

1999 год — с целью введения атрибутов украинской государственности Указом Президента № 1507/99 устанавливается, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины;

2007 год — депутаты от избирательных блоков "БЮТ" и "Наша Украина — Народная Самооборона" создают коалицию в новоизбранной Верховной Раде 6-го созыва.

Погода на 29 ноября

Завтра, 29 ноября, в Киеве облачно, все утро сильный дождь, который пройдет ночью, во второй половине дня мелкий дождь со снегом, который стихнет только вечером. Во Львове пасмурно, ночью сильный снег, который ослабеет до утра и закончится до обеда. В Харькове облачно, утром небольшой дождь со снегом, который может усилиться к середине дня и смениться мелким дождем к вечеру. В Одессе ночью облачно, с утра до вечера ясно, ночью также возможен сильный дождь.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -2 ночью. Во Львове — -1 день и -5 ночью. В Харькове — +3 днем и -2 ночью. В Одессе — +9 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 ноября Международный день ягуара / Фото: Pexels

29 ноября в Украине и мире празднуют Международный день правозащитниц. Этот праздник является чествованием женщин, отстаивающих права людей, а также девушек, женщин и ЛГБТ-сообщества. Этот день был создан не только для признания, но и чтобы показать ответственность государства в обеспечении прав этих защитниц прав человека и продвижении и защите прав других.

Также 29 ноября День электронных поздравлений. Праздник был создан в честь различных поздравительных открыток, которые можно использовать через Сеть и отправлять в мессенджерах, по электронной почте, в социальных сетях и т.д. Доподлинно неизвестно, когда именно был основан этот интересный праздник, но существует мнение, что это произошло в 1990 году.

А еще 29 ноября Всемирный день муравьедов. Муравьеды считают одними из самых интересных и уникальных животных. Их сразу можно узнать по характерным длинным мордашкам и кустистым хвостам. День был создан, чтобы привлечь внимание к их важности в экологической системе нашей планеты, а также указать на проблемы, с которыми эти странные создания сталкиваются.

29 ноября Международный день ягуара. Официальным праздником он стал в 2018 году на форуме в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В заседании приняли участие 14 стран, на территории которых проживают ягуары. В последние годы популяция животных начала резко уменьшаться. На форуме также приняли программу Jaguar 2030, чтобы объединить усилия разных государств, местных сообществ, неправительственных организаций для сохранения ягуаров.