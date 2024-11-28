Какой завтра, 29 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 ноября 2024 года – пятница. 1010-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Парамона и Филумена. Они были римскими военными, ставшими мучениками за веру в Христа. Их жизнь и подворные действия чествуются в христианской традиции. Святой мученик Парамон был римским военным, верившим во Христа и открывшим свою веру перед другими солдатами. Он был казнен за свою веру. Святой мученик Филумен также был римским военным, ставшим мучеником за веру во Христа. Его жизнь и мученичество почитаются в христианской традиции. Эти святые являются символами веры и отваги, и их истории вдохновляют христиан на верность своей вере даже перед лицом смерти.

Что нельзя делать 29 ноября

Не стоит подметать пол разными вениками в одном помещении.

Запрещается ссориться и злословить.

Не следует беременным переступать через веники.

Народные приметы и традиции на 29 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром снег взошел — на Николая будет сильная метель;

дым идет столбом из дымовой трубы — будет сильный мороз;

сильный снегопад — следующий сезон будет урожайным;

звезды светят очень ярко — идет похолодание.

29 ноября сильный снегопад — следующий сезон будет урожайным / Фото: Unsplash

Согласно народным приметам, люди в этот день пытались предсказать, какой будет погода зимой. Для этого обязательно следили за явлениями погоды.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 ноября

Какие завтра именины: Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 29 ноября, является рубин. Камень, издавна являющийся символом страстной любви. Бытует мнение, что рубин помогает останавливать кровотечения.

В этот день родились:

1778 год — украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко;

1899 год — украинский писатель Расстрелянного возрождения, участник Первых освободительной борьбы Григорий Косынка;

1978 год — украинский футболист, лучший бомбардир чемпионата Украины (2000) Андрей Воробей.

Памятные даты 29 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 ноября:

1830 год — в Варшаве начинается Ноябрьское восстание 1830-1831 годов;

1899 год — основывают испанский футбольный клуб "Барселона";

1929 год — американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетает Южный полюс самолетом;

1947 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейских и арабских государств, как следствие появляется Государство Израиль;

1959 год — церемонию вручения наград "Грэмми" впервые показывают по американскому телевидению;

1963 год — президент США Линдон Джонсон подписывает распоряжение об учреждении Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования покушения на президента Джона Кеннеди, совершенное неделю до этого;

1990 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, позволяющую применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года;

1994 год — Верховная Рада Украины ратифицирует Конвенцию об охране биологического разнообразия, подписанную 11 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро;

1996 год — международный трибунал из бывшей Югославии выносит свой первый приговор;

1999 год — с целью введения атрибутов украинской государственности указом президента № 1507/99 было постановлено, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины;

2007 год — депутаты от избирательных блоков "БЮТ" и "Наша Украина — Народная Самооборона" создают коалицию в новоизбранной Верховной Раде 6-го созыва.

Погода на 29 ноября

Завтра, 29 ноября, в Киеве облачно, мелкий мокрый снег сменится мелким дождем, который пройдет до вечера. Во Львове пасмурно, утром небольшой дождь, который вечером сменится на мелкий снег с дождем. В Харькове облачно, с середины до конца дня будет идти дождь со снегом. В Одессе пасмурно, днем небольшой дождь, который закончится к вечеру.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +1 ночью. Во Львове — +4 днем и +3 ночью. В Харькове — +2 днем и +1 ночью. В Одессе — +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 ноября в Украине и мире празднуют Черную пятницу / Фото: Unsplash

29 ноября в Украине и мире празднуют Черную пятницу. Это неофициальное начало сезона рождественских распродаж, который отмечается на следующий день после Дня благодарения в США, то есть в четвертую пятницу ноября. В этот день магазины предлагают значительные скидки и акции привлекая большое количество покупателей. Черная пятница популярна не только в США, но и во многих других странах, в частности, в Украине, где скидки тоже становятся традиционными.

Название "Черная пятница" возникло в Филадельфии в 1960-х годах, когда полиция начала так называть день из-за значительных пробок и хаоса, вызванных массовыми покупками. Впоследствии термин получил более положительное значение, ассоциируясь с "выходом в плюс" для магазинов (убытки в бухгалтерии обозначаются красным цветом, а доходы — черным).

Также 29 ноября Всеукраинский день логиста. Это профессиональный праздник, который отмечается в Украине, чтобы почтить работников отрасли логистики. Этот день не является официальным государственным праздником, но активно отмечается специалистами в сфере транспорта, складирования, снабжения, таможенного оформления и управления цепями снабжения.

А еще 29 ноября Всемирный день муравьедов. Его цель – привлечь внимание к этим удивительным животным, которые являются важной частью экосистем и нуждаются в защите из-за угрозы исчезновения. Муравьеды – это млекопитающие, принадлежащие к подряду Vermilingua. Они обитают в основном в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америки.

29 ноября празднуют Международный день женщин-правозащитниц. Праздник чествует женщин, которые активно защищают права человека, способствуют социальной справедливости, гендерному равенству и миру. День призван поддержать их труд, обратить внимание на риски, с которыми они сталкиваются, и повысить осведомленность о важности их вклада. Этот день был провозглашен в 2004 году в рамках международного женского движения и поддержан Организацией Объединенных Наций. Он подчеркивает специфические вызовы, с которыми сталкиваются женщины-правозащитницы, особенно работающие в сложных условиях или противостоящие дискриминации и насилию.

Также 29 ноября Международный день системного инженера. Это профессиональный праздник, отмечающий вклад системных инженеров в развитие технологий, инфраструктуры и инноваций. Этот день не имеет официальной даты, но обычно отмечается в профессиональных кругах в январе, что совпадает с деятельностью Международного совета по системной инженерии (INCOSE).

А еще 29 ноября Международный день ягуара. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности сохранения ягуаров и их природной среды. Ягуар является не только символом дикой природы Америки, но важным компонентом экосистем, в которых он живет.

29 ноября празднуют Всемирный день информации. Всемирный день информации направлен на популяризацию доступа к информации для каждого, подчеркивая ее значение для развития общества и отдельных людей.