29 ноября 2025 года — суббота. 1374-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 29 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Парамона и Филумена. Парамон погиб в 250 году во время преследований в Византии (по некоторым источникам — в Вифинии). Император Декий поручил правителю Акилу подавить христианство на этих землях. Были казнены более 370 христиан, которые отказались приносить жертву языческим богам.

Парамон, проходя мимо казни, не смог молча смотреть на их мучение и воскликнул: “О, нечестивый идолослужитель, почему мучаешь невинных людей, верующих в истинного Бога?” За эту смелость он был схвачен и подвергнут пыткам. Его пытали с особой жестокостью, а затем пробили тело копьями. Так Парамон умер как свидетель веры.

Филумен также жил в III веке и был христианином из Греции или Киликии (источники разнятся). В правление того же императора Декия он был арестован за отказ поклониться языческим идолам. Его долго и тяжело пытали: избивали, ломали тело, жгли огнем. Но Филумен мужественно повторял, что не отречется от Христа. В конце концов, он был обезглавлен.

Что нельзя делать 29 ноября

Не стоит повышать голос — споры этого дня “провоцируют” беды зимой.

Нельзя давать большие ссуды — говорили: “Дашь в долг — удачу отдашь”.

Запрещается брать в руки колючие предметы — в этот день легко раниться, а это “к неудачам этой зимы”.

Народные приметы и традиции на 29 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

морозный день — к устойчивой и холодной зиме;

идет мелкий снег — ждите сухую и морозную зиму;

тихий день, без ветра — будет спокойным декабрь;

деревья покрыты инеем — до сильных морозов в ближайшее время;

ветер резкий, дергает деревья — ждите метели и метели в ближайшие дни.

29 ноября идет мелкий снег — ждите сухую и морозную зиму / © unsplash.com

В народе 29 ноября носило название Парамон Зимобор. Так называли день через веру, что зима окончательно берет власть, начинает “бороться” с осенью. По народному представлению после Парамона тепла уже не будет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 ноября

Какие завтра именины: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 29 ноября, является рубин. Он издавна считают камнем страстной, всепоглощающей любви. Существует также поверье, что этот минерал способен замедлять или даже прекращать кровотечения.

В этот день родились:

1778 год — Григорий Квитка-Основьяненко, украинский писатель;

1899 год — Григорий Косынка, украинский писатель Расстрелянного возрождения, участник Первых освободительных движений;

1978 год — Андрей Воробей, украинский футболист (“Шахтер” Донецк, сборная Украины), лучший бомбардир чемпионата Украины (2000).

Памятные даты 29 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 ноября:

1830 год — в Варшаве началось Ноябрьское восстание, продолжавшееся до 1831 года;

1899 год — основан легендарный испанский футбольный клуб “Барселона”;

1929 год — американский авиатор Ричард Берд вместе с тремя спутниками совершил первый в мире авиаперелет к Южному полюсу;

1945 год — югославская скупщина провозгласила образование Федеративной Народной Республики Югославия;

1947 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной Палестины на еврейское и арабское государства;

1959 год — американские зрители впервые увидели телетрансляцию церемонии вручения наград “Грэмми”;

1963 год — президент США Линдон Джонсон подписал указ о создании Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования убийства президента Джона Кеннеди;

1990 год — Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешавшую применение силы против Ирака, если он не выведет войска из Кувейта до 15 января 1991 года;

1994 год — Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию об охране биологического разнообразия;

1996 год — Международный трибунал по бывшей Югославии вынес первый приговор: хорват Дражен Ердемович получил 10 лет тюремного заключения за преступления против человечности во время гражданской войны в Боснии;

1999 год — указом президента № 1507/99 установлены официальные символы главы государства: Флаг (штандарт) Президента, Знак Президента, Гербовая печать и Булава;

2007 год — депутаты от блоков “БЮТ” и “Наша Украина — Народная Самооборона” сформировали коалицию в Верховной Раде нового, шестого созыва.

Какой завтра праздник в Украине и мире

29 ноября Международный день ягуара / © unsplash.com

29 ноября в Украине и мире празднуют Международный день женщин-правозащитников. Он призван обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются женщины в области прав человека, и поддержать тех, кто рискует своей жизнью и свободой ради защиты других. Это напоминает миру, что женщины не только являются активными участниками гражданской жизни, но и часто выступают лидерами перемен в своих общинах и странах. Женщины-правозащитники работают в сфере борьбы с насилием, дискриминацией, нарушениями прав человека, коррупцией.

Также 29 ноября Международный день ягуара. Его цель — привлечь внимание к угрозам, которым подвергается ягуар, и поддержать усилия по охране этого величественного хищника и его природной среды. Этот праздник был начат на форуме Jaguar 2030 с участием 14 стран — ареалов обитания ягуаров, а также при поддержке международных организаций, например, ПРООН, WWF, Panthera и WCS. Ягуары обитают в большом диапазоне — от Мексики до Аргентины. UNDP Защита их коридоров (соединенных участков природы) — ключевой фактор сохранения генетического разнообразия и стабильных популяций.