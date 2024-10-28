Какой завтра, 29 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 октября 2024 года — вторник. 979-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 октября в церковном календаре – день памяти святой преподобномученицы Анастасии. Она была праведной женщиной, жившей в ІІІ веке. Она родилась в Риме, но после смерти своих родителей переехала в Египет. Там она отдала свою жизнь служению Богу и помогала бедным и больным. Анастасия была известна своей духовной силой и способностью исцелять. Она также была известна своей верностью Христу, даже в трудные времена гонений на христиан. Ее мученическая смерть стала символом веры и мужества.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя накрывать стол незамужним женщинам.

Запрещается оставлять ребенка самого дома.

Не стоит злословить, ссориться.

Народные приметы и традиции на 29 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вдруг начали каркать вороны – будет мороз;

облака низко плывут – к непогоде;

на берегу все еще есть листья — к теплым дням;

воркуют голуби — погода будет очень теплой.

29 октября воркуют голуби — погода будет очень теплой / Фото: Unsplash

В этот день существовала традиция, чтобы женщины одевали кораллы. Верили, что тогда какие-либо дела закончатся успешно и до конца года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 октября

Какие завтра именины: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Николай, Павел, Филипп, Анастасия, Анна, Мария.

Талисманом человека, рожденного 29 октября, является топаз. Существовало поверье, что этот драгоценный камень способен вылечить нервную систему. А еще топаз повышает иммунитет.

В этот день родились:

1961 год – украинский актер Алексей Горбунов;

1972 год – украинский яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр Родион Лука;

1981 год – украинский футболист и тренер Руслан Ротань.

Памятные даты 29 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 октября:

312 год — Константин Великий входит в Рим после победы в битве у Мульвийского моста;

437 год — Валентиниан III, император Западной Римской империи, женится на Лицинии Евдоксии, дочери своего двоюродного брата Феодосия II, императора Восточной Римской империи в Константинополе, объединив две ветви Феодосия;

1658 год — Вторая Северная война: военно-морские силы Нидерландской республики побеждают в битве со шведами;

1863 год — восемнадцать стран встречаются в Женеве и соглашаются создать Международный Красный Крест;

1914 год — победа Украинских сечевых стрелков в бою на горе Ключ под Сколе;

1923 год — Турция становится республикой после распада Османской империи;

1929 год — Нью-Йоркская фондовая биржа потерпела крах, который будет называться крахом 29 года или "Черным вторником";

1964 год — самая большая кража драгоценностей.

Погода на 29 октября

Завтра, 29 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +12 днем и +7 ночью. Во Львове — +14 днем и +7 ночью. В Харькове — +13 днем и +6 ночью. В Одессе — +16 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 октября Международный день ухода и поддержки / Фото: Unsplash

29 октября в Украине празднуют День рабочих службы вневедомственной охраны МВД. Этот день посвящен всем работникам, обеспечивающим безопасность и защиту важных объектов страны. Служба вневедомственной охраны МВД Украины отвечает за охрану дипломатических учреждений, представительств международных организаций, а также других объектов, имеющих особое значение для государства. Этот день важен для признания заслуг и преданности работников, работающих в сложных условиях, чтобы обеспечить безопасность и защиту важных объектов.

Также 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом. Этот день предназначен для повышения осведомленности об инсульте, его причинах, симптомах и методах профилактики. Инсульт является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических осложнений и может иметь серьезные последствия для здоровья человека.

А еще 29 октября Всемирный день псориаза. Этот день предназначен для повышения осведомленности об этом хроническом заболевании кожи, которое поражает миллионы людей по всему миру. Псориаз – это аутоиммунное заболевание, вызывающее быстрое шелушение кожи, сильный зуд и отек. Этот день также направлен на поддержку пациентов и исследований, чтобы найти более эффективные методы лечения. Всемирный день псориаза ставит перед собой цели уменьшить стигму, связанную с этим заболеванием, и поддерживать страдающих от него.

29 октября Международный день ухода и поддержки. Этот день посвящен всем тем, кто оказывает уход и поддержку инвалидам, больным, старикам и другим нуждающимся в помощи. Это могут быть медсестры, медсестры, санитары, а также работники социальной сферы и волонтеры. Этот день ставит перед собой цели уведомить общество о важности ухода и поддержки, повысить статус и внимательность к этой профессии, а также обеспечить ее развитие.