Какой завтра, 29 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД в Украине. Верующие чтят память Анастасии Римлянки. До Нового года осталось 63 дня.

29 октября 2023 года — воскресенье. 613-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 октября, церковный праздник

29 октября в церковном календаре – день памяти Анастасии Римлянки. Родилась она в III веке в зажиточной семье, но рано осиротела. Поэтому ее воспитывала женская община под наставничеством святой Софии. Девушка с детства верила в Иисуса Христа, поэтому открыто исповедовала свою веру. Когда девушке было 20 лет, ее привели к градоначальнику, который заставлял ее отвлечься от христианства. Но девушка отказалась поклониться идолам. За это ее сначала подвергли пыткам, а затем сожгли на кострице.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя злословить, кричать и оскорблять других.

Не стоит до рассвета заглядываться в зеркало.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 29 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром громко кричат птицы до ненастья;

на берегу все еще есть листья — ждите несколько теплых дней;

голуби громко воркуют до хорошей погоды;

облака плывут низко – скоро придет похолодание.

29 октября голуби громко воркуют к хорошей погоде / Фото: Pexels

Наши предки в этот период заканчивали стричь овец. Было принято отправляться в церковь и молиться святой Анастасии, считавшейся покровительницей овцеводов.

Погода на 29 октября

Завтра, 29 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +8 ночью. Во Львове +17 днем и +11 ночью. В Харькове +10 днем и +3 ночью. В Одессе +14 днем и +10 ночью.

Памятные даты 29 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 октября:

312 год – Константин Великий вошел в Рим после победы в битве у Мульвийского моста;

437 год – Валентиниан III, император Западной Римской империи, женился на Лицинии Евдоксии, дочери своего двоюродного брата Феодосия II;

1390 год – проходит первый задокументированный в Париже суд за колдовство (осуждение и казнь трех подсудимых);

1467 год – Карл Смелый в битве при Брустеме победил князя-епископа Льежа;

1591 год – Папой Римским обрывают Иннокентия IX;

1618 год – английского авантюриста, писателя и придворного сэра Уолтера Рэли обезглавливают за якобы заговор против Иакова I Английского;

1658 год – Вторая Северная война: военно-морские силы Нидерландской республики победили в битве со шведами;

1665 год – португальские войска громят Королевство Конго и обезглавливают короля Конго Антонио I;

1675 год – Лейбниц впервые использовал длинное s (∫) как символ интеграла в исчислении;

1787 год – в Праге происходит первое исполнение оперы Моцарта "Дон Жуан";

1863 год – восемнадцать стран встретились в Женеве и согласились создать Международный Красный Крест;

1888 год – подписывают Константинопольскую конвенцию, которая гарантирует свободный морской проход через Суэцкий канал во время войны и мира;

1914 год – победа Украинских сечевых стрелков в бою на горе Ключ под Сколе;

1923 год – основывают Турецкую Республику.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 октября

Какие завтра именины: Мартын, Евгений, Виктор, Иван, Анастасия, Мартына, Мария, Анна.

Талисманом человека, рожденного 29 октября является топаз. Камень голубого цвета, особенно популярный среди молодых девушек. Индийские врачи утверждали, что топаз является минералом с лучшей энергетикой и сильными лечебными свойствами.

В этот день родились:

1961 год – украинский актер Алексей Горбунов;

1972 год – украинский яхтсмен, серебряный призер Олимпийских игр Родион Лука;

1981 год – украинский футболист и тренер Руслан Ротань.

Какой завтра день в Украине и мире

29 октября отмечают День автомобилиста и дорожника / Фото: Pexels

29 октября в Украине празднуют День работников службы вневедомственной охраны МВД. Вневедомственная охрана МВД появилась еще в 1952 году. В этот день принято приветствовать работников, работа которых связана с постоянным риском, ведь они защищают государственные объекты от преступников, охраняют офисы, стратегические сооружения и т.д.

Также 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт на сегодняшний день является одним из самых распространенных заболеваний по всему миру, в том числе и в Украине. В нашей стране это состояние занимает второе место среди тяжелых заболеваний. Инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, когда происходит внезапное прекращение кровоснабжения мозга. Впервые это важное событие было проведено в 2006 г. по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

А еще 29 октября празднуют День автомобилиста и дорожника. Праздник ежегодно выпадает на последнее воскресенье октября. Он был создан указом президента Украины в 1993 году. Событие носит официальный характер и посвящено всем работникам дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

29 октября Международный день псориаза. Впервые мероприятие было проведено в 2004 году по инициативе Международной Федерации ассоциаций больных псориазом. Псориаз является аутоиммунным заболеванием, проявляющимся образованием на коже пятен, которые впоследствии шерхнут. Спустя время происходит воспаление внутренних органов, суставов и без лечения такое состояние приводит к инвалидности.