Какой завтра, 29 сентября, день – что о нем известно, какой церковный праздник, что запрещено делать

29 сентября 2023 года — пятница. 583-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 сентября, церковный праздник

29 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Кириака Отшельника. Жил он в Карфагене и стал читцем в достаточно юном возрасте. С детства интересовался церковными книгами, жизнью святых, посещал храм. Как-то решил Кириак, что ему нужно отправиться в пустыню, отыскать там святое место и жить отшельником, молясь каждый день Господу.

Что запрещено делать в этот день

Лучше воздержаться от траты денег.

Нельзя сплетничать, ругаться и злословить.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 29 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лесу есть грибы – ждите затяжную осень;

услышать гром в этот день — к снежной зиме;

усилился ветер — будет ясная погода;

звездное небо в ночь на 29 сентября — следующий год урожайным будет.

29 сентября в лесу есть грибы — ждите затяжную осень / Фото: pixabay.com

В этот день охотники обязательно шли на охоту в лес, считалось, что это благоприятный день для того, чтобы подстрелить там зайца. До возвращения мужчин женщины накрывали праздничный стол и собирались на посиделки с соседками.

Погода на 29 сентября

Завтра, 29 сентября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +14 ночью. Во Львове — +23 днем и +13 ночью. В Харькове — +25 днем и +12 ночью. В Одессе — +26 днем и +16 ночью.

Памятные даты 29 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 сентября:

1515 год — подписывают "вечный мир" между Францией и Швейцарией;

1669 год — Михаил I становится Королем Речи Посполитой;

1789 год — Конгресс США голосует за создание американской армии;

1793 год — в британском спортивном журнале впервые упоминают об игре в теннис;

1829 год — после реорганизации лондонской полиции в Великобритании основывают Скотленд-Ярд, официальное полицейское расследовательское управление;

1897 год — в театре "Олимпо" в Буэнос-Айресе на премьере спектакля "Креольский суд" впервые исполняют танго;

1922 год — в Звенигородке Черкасской области во время инспирированного большевистскими агентами "съезде" атаманов Холодного оврага, арестовывают большинство этих атаманов;

1926 год — закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра;

1938 год — приговаривают к смертной казни украинского писателя, бандуриста Игната Хоткевича;

1941 год — начало массовых убийств в Бабьем Яру;

1954 год — основывают Европейскую организацию по ядерным исследованиям.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Дорофей, Иосиф, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 29 сентября, является оливин. Это минерал, используемый в производстве термостойкого стекла. Давно люди верили, что оливин помогает в реализации планов. Также с его помощью улучшали слух и зрение.

В этот день родились:

1844 год – украинский (галицкий) писатель, греко-католический священник Осип Барвинский;

1993 год – украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад Олег Верняев;

1995 год – украинский актер театра и дубляжа фильмов, композитор, музыкант, автор и исполнитель песен Руслан Драпалюк.

Какой завтра день в Украине и мире

29 сентября День отоларинголога / Фото: pixabay.com

29 сентября в Украине чествуют День памяти трагедии Бабьего Яра. По официальным данным только за два дня (29 и 30 сентября) в Бабьем Яру погибли около 34 тысяч мирного населения. Большинство жертв были ромами и евреями, однако погибли там и многие украинцы. Причем не только жителей Киева, но и эвакуировавшихся беженцев, покинувших родные дома в момент нападения нацистской Германии. Трагедия Бабьего Яра упоминается на государственном уровне как пример ксенофобии, нацистской идеологии и расизма.

Также 29 сентября День отоларинголога. Этих врачей часто называют ЛОРами или "ухо-горло-нос". И действительно, они специализируются именно на заболеваниях этих органов, патологиях шеи и головы. Отоларингология начала формироваться в отдельную науку еще в середине XVIII века, тогда анатомия уха, носа и горла была точно изучена. Также в тот период были разработаны особые инструменты, которые помогали исследовать эти органы.

А еще 29 сентября Национальный день кофе. Самым популярным этот праздник в англоязычных странах, в частности в США. О происхождении любимого тысячами людей напитка существует немало легенд, одно первое упоминание о плодах кофейного дерева появилось в XV веке в монастырях у города Мохи в Йемене. Вспоминалось, что обитавшие там монахи обжаривали, а затем варили зерна, которые привозили из Эфиопии.

29 сентября Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Событие было создано в 2019 году по инициативе Генеральной ассамблеи ООН для того, чтобы повысить общественное сознание по поводу важности этой проблемы и путей ее решения.

Также 29 сентября Всемирный день сердца. Ежегодно из-за сердечных заболеваний умирает около 17 миллионов человек во всем мире. Прогнозы также неутешительны, ведь они указывают, что к 2030 году от инфаркта или инсульта будет умирать уже около 23 миллионов человек. Именно поэтому и был создан Всемирный день сердца. Идею подал бывший президент Всемирной федерации сердца (WHF) Энтони Байес де Луна. Поэтому в 1999 году Всемирная федерация сердца и ВОЗ объявили о создании отдельного события.