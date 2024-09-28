Какой завтра, 29 сентября, день – все о событиях, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 сентября 2024 года — воскресенье. 949-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 сентября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Кирияка отшельника. Он родился в Коринфе в 448 году. Его отец, Иоанн, был пресвитером святой соборной церкви, а мать звали Евдоксия. С раннего возраста Кириак проявлял глубокое благочестие и любовь к чтению Священного Писания. В 18 лет он решил покинуть светскую жизнь и отправился в Иерусалим, чтобы посвятить себя служению Богу. В Иерусалиме он присоединился к монастырю, основанному святым Евсторгием, а затем перешел в лавру святого Евтимия Великого. Кириак провел много лет в пустыне, ведя суровую аскетическую жизнь. Он был известен своей духовной мудростью, строгим постом и молитвой. Преподобный Кириак умер в 557 году в возрасте 109 лет.

Что нельзя делать 29 сентября

В бане запрещено брать веник чужого человека.

Нельзя целоваться – до разлуки.

Не рекомендуется начинать новые дела.

Народные приметы и традиции на 29 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: за окном теплая погода — еще скоро придет холод;

галки собираются в стаи – будет хорошая погода;

на деревьях листья желтые, но еще не опадают — к длинной осени.

29 сентября на деревьях листья желтые, но еще не опадают — к длинной осени / Фото: Unsplash

По традиции в этот день крестьяне стригли овец, а женщины занимались заготовкой на зиму капусты. Сны против 29 сентября считались советом от Высших сил.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 сентября

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 29 сентября является оливин. Больше всего этот камень подходит женщинам, которые готовятся к родам. Также издавна верили, что оливин помогает побороть депрессивные состояния.

В этот день родились:

1989 год – украинский футболист, игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка;

1993 год – украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад Олег Верняев;

1995 год – украинский актер театра и дубляжа фильмов, композитор, музыкант, автор и исполнитель песен Руслан Драпалюк.

Памятные даты 29 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 сентября:

1515 год — подписывают "вечный мир" между Францией и Швейцарией;

1669 год — Михаил I становится Королем Речи Посполитой;

1789 год – Конгресс США голосует за создание американской армии;

1793 год — в британском спортивном журнале впервые упоминают об игре в теннис;

1829 год — после реорганизации лондонской полиции в Великобритании основывают Скотленд-Ярд, официальное полицейское расследовательское управление;

1897 год — в театре "Олимпо" в Буэнос-Айресе на премьере спектакля "Креольский суд" впервые исполняют танго;

1922 год — в Звенигородке Черкасской области во время инспирированного большевистскими агентами "съезде" атаманов Холодного оврага, арестовали большинство этих атаманов;

1926 год – закрывают и провозглашают музеем Киево-Печерскую лавру;

1938 год — приговаривают к смертной казни украинского писателя, бандуриста Игната Хоткевича;

1941 год — начало массовых убийств в Бабьем Яру;

1954 год – основывают Европейскую организацию по ядерным исследованиям.

Погода на 29 сентября

Завтра, 29 сентября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове весь день облачно, весь день сильный дождь, немного ослабевший до вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с середины дня, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +14 ночью. Во Львове +12 днем и +8 ночью. В Харькове +24 днем и +15 ночью. В Одессе +22 днем и +18 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 сентября в Украине День памяти трагедии в Бабьем Яру / Фото: commons.wikimedia.org

29 сентября в Украине День памяти трагедии в Бабьем Яру. Этот день посвящен памяти жертв массовых расстрелов, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. Массовые расстрелы произошли 29-30 сентября 1941 года, когда были убиты почти 34 тысячи евреев, жителей Киева.

Бабий Яр стал символом "Холока от пуль" и нацистской политики массового уничтожения людей. В оккупации Киева, с 1941 по 1943 год, в Бабьем Яру было расстреляно около 100-150 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и ромы, советские военнопленные, подпольщики, душевнобольные и другие. Память о трагедии Бабьего Яра всегда оставалась жива, несмотря на попытки советского режима замолчать или исказить ее.

Также 29 сентября Всемирный день рек. Каждый год отмечается в последнее воскресенье сентября. Этот праздник был начат с целью повышения осведомленности о важности рек и необходимости их сохранения. Реки играют ключевую роль в поддержке экосистем, снабжая водой людей, животных и растения. Они также важны для сельского хозяйства, промышленности и рекреации. Однако реки сталкиваются с многочисленными угрозами, такими как загрязнение, чрезмерный водозабор, строительство дамб и изменения климата.

А еще 29 сентября Всемирный день сердца. Этот праздник был начат в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО. До 2011 года этот день отмечался в последнее воскресенье сентября, но дата была закреплена за 29 сентября. Целью Всемирного дня сердца является повышение осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях, являющихся основной причиной смертности в мире. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 17 миллионов человек. Многих из этих заболеваний можно избежать благодаря изменениям в образе жизни, таким как здоровое питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя.

29 сентября празднуют Международный день распространения информации о продовольственных расходах и пищевых отходах. Этот праздник был начат Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году с целью повышения осведомленности о проблеме пищевых отходов и потерь. Ежегодно в мире выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн пищи, что составляет треть всего производимого питания. Это не только экономическая проблема, но и экологическая, поскольку пищевые отходы способствуют выбросам парниковых газов, использованию большого количества воды и земельных ресурсов.

Также 29 сентября Международный день глухих. Этот праздник был начат в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухих в 1951 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха, а также содействие их интеграции во все сферы жизни общества. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку прав глухих людей, популяризацию жестового языка и обеспечение равного доступа к образованию, трудоустройству и услугам.

А еще 29 сентября Всемирный день сетчатки. Каждый год отмечается в последнее воскресенье сентября. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья сетчатки и проблемах, с которыми сталкиваются люди, живущие с заболеваниями сетчатки. Сетчатка – это тонкий слой светочувствительной ткани на задней части глазного яблока, который принимает сфокусированный свет от хрусталика и передает изображение через зрительный нерв мозгу. Повреждение сетчатки может привести к серьезным проблемам со зрением, таким как макулярная дегенерация и пигментная дегенерация сетчатки.

29 сентября празднуют День отоларинголога. Этот профессиональный праздник посвящен врачам, специализирующимся на диагностике и лечении заболеваний уха, горла и носа. Отоларингология является важной сферой медицины, поскольку эти органы играют ключевую роль в нашем здоровье и качестве жизни.

Также 29 сентября Всемирный день мигрантов и беженцев. Выпадает на последнее воскресенье сентября. Этот праздник был начат в 1914 году Папой Пием X, призвавшим молиться за мигрантов, особенно итальянцев, вынужденно мигрировавших за границу. С годами этот день эволюционировал и теперь охватывает не только мигрантов, но и беженцев, признавая более широкие вызовы, с которыми сталкивается перемещенное население.