Какой завтра, 29 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 января 2024 года – понедельник. 705-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 января, церковный праздник

29 января в церковном календаре – день перенесения мощей Игнатия Богоносца. Именно он был тем ребенком, которого Иисус Христос взял на руки и сказал, что человек должен чувствовать себя ребенком, чтобы войти в Царство Божие. Игнатий говорил, что всю жизнь он носил в сердце Бога. Родился в Антиохии и там же позже стал епископом. Его учителями были Иоанн и Павел. И он им позже часто помогал в проповедях. Игнатий пострадал за свою веру во Христа во времена правления императора Траяна.

Что нельзя делать 29 января

Старайтесь не думать ни о чем в отрицательном ключе.

Не следует идти на неоправданные риски.

Запрещено вовлекаться в конфликты и споры.

Народные приметы и традиции на 29 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: лес шумит — до оттепели;

месяц полный — какая погода в этот день, такова будет вторая половина марта;

если месяц новолуние — то по погоде можно определить, каким будет весь март;

дым изгибается – скоро будет теплая погода;

луна красного цвета до сильного ветра.

29 января лес шумит — до оттепели. / Фото: Pexels

Этот день считается постным. Не разрешается есть мясные, молочные продукты, яйца. Зато разрешена рыба. В народе день называли неблагоприятным, а потому готовились к разным неурядицам. Люди верили, что в этот период ведьмы выходят на поверхность земли, поэтому от них пытались защитить дом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 января

Какие завтра именины: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 29 января является сапфир. На протяжении веков этот драгоценный камень украшал одежду королей и вельмож. Издавна верили, что благодаря сапфиру можно достичь поставленных целей, привнести гармонию в свою жизнь.

В этот день родились:

1872 год – украинский писатель, публицист Антон Шабленко;

1929 год – украинский режиссер Ирина Молостова;

1939 год – украинский ученый в области механики, действительный член НАНУ Александр Гузь.

Памятные даты 29 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 января:

1616 год — голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открывают крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн;

1635 год – кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук;

1805 год — подписывают указ об открытии в Харькове Императорского университета, второго по возрасту (после Львовского университета) университета современной Украины;

1850 год — сенатор Генри Клей представляет план "Компромисса 1850", который должен примирить Северные и Южные штаты Америки;

1856 год — королева Великобритании Виктория основывает высшую военную награду страны — "Крест Виктории";

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1896 год – американский физик Эмиль Груббе впервые использует радиоактивное излучение для лечения рака;

1896 год — проходят первые испытания английского танка;

1907 год – Ли де Форест получает патент на аудион, или триод – первый практический электронный усилитель;

1918 год – происходит бой под Крутами;

1918 год — в Киеве в три часа ночи начинается большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева;

1921 год — на конференции в Париже страны-победители в 1-й Мировой войне определяют сумму военных репараций для Германии — 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет;

1922 год — под массой снега заваливается кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек;

1927 год — в Лондоне открывают "Park Lane Hotel" — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната;

1929 год — в Нэшвилле (Теннесси, США) организуют первую в мире школу тренировки собак-поводырей;

1947 год – в Великобритании регистрируют рекордно низкую температуру воздуха – 26,7 градуса мороза;

1978 год — Швеция первой в мире официально запрещает использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли;

1996 год — президент Франции Жак Ширак объявляет о полном прекращении его страной ядерных испытаний;

2002 год — президент США Джордж Уокер Буш называет Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".

Погода на 29 января

Завтра, 29 января, в Киеве пасмурно, возможен мелкий снег. Во Львове переменная облачность. В Харькове пасмурно, днем будет снегом. В Одессе облачно, ожидается мелкий снег, который плавно перейдет в дождь.

Температура воздуха в Киеве -6 днем и -8 ночью. Во Львове -1 день и -4 ночью. В Харькове -5 днем и -7 ночью. В Одессе 0 днем и -4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 января в Украине чествуется День памяти Героев Крут / Фото: commons.wikimedia.org

29 января в Украине чествуется День памяти Героев Крут. Это были студенты, которые отчаянно сдерживали большевистское давление около железнодорожной станции, в результате чего почти все большевистские войска потеряли возможность атаковать на несколько дней. Это дало украинской делегации заключить Берестейский договор. Юноши, которые учились в Украинской юношеской военной школе имени Богдана Хмельницкого вместе со Студенческим шалашом и шалашом "Смерти" сдержали четырех тысячную армию большевиков. Самым маленьким Героям Крут было 16 лет.

Также 29 января День пазла и головоломки. Дата связана с первым выходом пазлов в мире. Создал головоломку Джон Спилсбери в XVIII веке. Он был гравером и изобретателем, поэтому придумал тематическую игру, разделив черно-белую карту мира по контуру стран и предложил собрать ее снова. До XIX века подобные головоломки использовали в учебных целях. Но когда дорогое дерево для основания заменили картоном, то в США наладили первое массовое производство пазлов.

А еще 29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Главной целью происшествия является проведение предупредительных мер, направленных на предупреждение угрозы ядерной войны.

29 января День изобретения автомобиля (бензинового). Именно в этот день 1886 года был создан первый бензиновый автомобиль. Карл Бенц из Германии оформил патент по своему изобретению. Первые его чертежи показывали трехколесный экипаж, в котором могли ехать двое пассажиров. Такое авто оборудовалось бензиновым двигателем и могло развивать скорость до 16 км/ч.