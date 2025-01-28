Какой завтра, 29 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

29 января 2025 года – среда. 1071-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

29 января в церковном календаре – перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Он был одним из первых мужей Церкви и великим святым, потерпевшим мученическую смерть за свои убеждения во время гонения христиан во втором веке. Его священные мощи (останки) стали объектом особого почитания и уважения. Игнатий Богоносец был епископом Антиохийского сводского общества и был хорошо известен своей духовностью и преданностью церковной жизни. В 107 году, когда он был арестован римскими властями, его отправили в Рим для суда и смертной казни. Во время его путешествия в Рим Игнатий написал несколько писем в христианские общины, которые стали важными документами раннего христианства. После его мученической смерти, мощи Игнатия Богоносца были перенесены из Рима в Антиохию примерно в 108 году. Это стало значительным событием для ранней Церкви, поскольку его мощи стали символом стойкости и веры.

Перенос мощей Игнатия имел большое значение для верующих, а сам процесс их перевозки был обставлен праздничными процессиями и богослужениями. Мощи были размещены в Антиохии в храме, собиравшем множество паломников из разных уголков христианского мира. Позже, в 637 году во время завоевания Антиохии, мощи были перевезены в Рим обратно, где они находятся и по сей день. Этот акт подчеркивает важность святых мощей для христианской традиции и стал одним из способов сохранения памяти о великом святом.

Что нельзя делать 29 января

Нельзя злословить, ссориться и ругаться.

Лучше не думать о чем-то в отрицательном ключе.

Запрещается рисковать, особенно если это не оправдано.

Народные приметы и традиции на 29 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: у луны красный оттенок — будет сильный ветер;

какая погода в этот день, такой она будет во второй половине марта;

шумит лес — ждите оттепели;

дым изгибается — придет тепло.

29 января шумит лес — ждите оттепели / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что в этот период ведьмы выходят на землю, поэтому следует быть чрезвычайно осторожным. Лучше сидеть дома после заката.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 января

Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

Талисманом человека, рожденного 29 января, является сапфир. Камень, помогающий укрепить верность. Также сапфир способствует развитию интеллекта и укреплению памяти.

В этот день родились:

1929 год – украинский режиссер Ирина Молостова;

1939 год – украинский ученый в области механики, действительный член НАНУ, лауреат Государственных премий СССР и УССР, директор института механики НАН Украины Александр Гузь;

1967 год – украинский футболист Сергей Шматоваленко.

Памятные даты 29 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 января:

1616 год — нидерландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открывают крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн;

1635 год — кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук;

1805 год — подписывают указ об открытии в Харькове Императорского университета;

1850 год — сенатор Генри Клей представляет план "Компромисса 1850", который должен примирить Северные и Южные штаты Америки;

1856 год — королева Великобритании Виктория основывает высшую военную награду страны — "Крест Виктории";

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1896 год – американский физик Эмиль Груббе впервые использует радиоактивное излучение для лечения рака;

1896 год — проходят первые испытания английского танка;

1918 год – происходит бой под Крутами;

1918 год — в Киеве в три часа ночи начинается большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева;

1921 год – на конференции в Париже страны – победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии – 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет;

1922 год — под массой снега заваливается кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек;

1929 год — в Нашвилле (Теннесси, США) организуют первую в мире школу тренировки собак-поводырей;

1978 год — Швеция первой в мире официально запрещает использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли;

1996 год – президент Франции Жак Ширак объявляет о полном прекращении его страной ядерных испытаний;

2002 год — президент США Джордж Уокер Буш называет Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".

Погода на 29 января

Завтра, 29 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове будет облачно, утром возможен мелкий дождь, который закончится ближе к середине дня. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +4 ночью. Во Львове — +10 днем и +6 ночью. В Харькове — +7 днем и +2 ночью. В Одессе — +10 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

29 января в Украине День памяти героев Крут / Фото: Unsplash

29 января в Украине День памяти героев Крут. Бой под Крутами был важной страницей в истории борьбы украинцев за независимость от советской России. Собственно, в январе 1918 года, когда большевистская армия наступала на Киев, группа украинских студентов и молодых военных, которая состояла из около 300 человек, стала в защиту Киева на станции Круты, которая находится на Черниговщине. В бою с превосходящими силами красных армейцев погибли более 70 украинцев. Этот бой стал символом героизма и самопожертвования украинской молодежи, выступившей в защиту родной земли в условиях чрезвычайного военного и политического напряжения. Несмотря на военное поражение, подвиг защитников Крут стал важным символом национального достоинства и борьбы за независимость Украины.

День памяти героев Крут — это не только напоминание о том конкретном бое, но и честь всех тех, кто боролся за независимость Украины. Отмечают его торжественными мероприятиями, возложением цветов к памятникам героям Крут и другими памятными действиями.

Также 29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Этот день был начат в 1984 году по инициативе международной общественной организации «Международная кампания за запрет ядерного оружия» (ICAN) и поддерживается рядом других правозащитных и антиядерных организаций. Целью этой целью является привлечь внимание общественности и политиков к серьезной угрозе, которую несет наличие ядерного оружия в мире, и стимулировать действия, направленные на разоружение и предотвращение использования ядерного оружия. Одной из основных задач этого дня является повышение осведомленности о потенциальных последствиях ядерной войны, которая может привести к катастрофическим последствиям для человечества, окружающей среды и планеты в целом.

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны также служит напоминанием о важности международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и поддержанию различных договоров, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT) и новейшие инициативы, направленные на запрещение ядерных испытаний и разоружения.