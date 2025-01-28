Какой завтра, 29 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 29 января, День памяти героев Крут. Верующие празднуют перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. До Нового года осталось 336 дней.
29 января 2025 года – среда. 1071-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
29 января в церковном календаре – перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Он был одним из первых мужей Церкви и великим святым, потерпевшим мученическую смерть за свои убеждения во время гонения христиан во втором веке. Его священные мощи (останки) стали объектом особого почитания и уважения. Игнатий Богоносец был епископом Антиохийского сводского общества и был хорошо известен своей духовностью и преданностью церковной жизни. В 107 году, когда он был арестован римскими властями, его отправили в Рим для суда и смертной казни. Во время его путешествия в Рим Игнатий написал несколько писем в христианские общины, которые стали важными документами раннего христианства. После его мученической смерти, мощи Игнатия Богоносца были перенесены из Рима в Антиохию примерно в 108 году. Это стало значительным событием для ранней Церкви, поскольку его мощи стали символом стойкости и веры.
Перенос мощей Игнатия имел большое значение для верующих, а сам процесс их перевозки был обставлен праздничными процессиями и богослужениями. Мощи были размещены в Антиохии в храме, собиравшем множество паломников из разных уголков христианского мира. Позже, в 637 году во время завоевания Антиохии, мощи были перевезены в Рим обратно, где они находятся и по сей день. Этот акт подчеркивает важность святых мощей для христианской традиции и стал одним из способов сохранения памяти о великом святом.
Что нельзя делать 29 января
- Нельзя злословить, ссориться и ругаться.
- Лучше не думать о чем-то в отрицательном ключе.
- Запрещается рисковать, особенно если это не оправдано.
Народные приметы и традиции на 29 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: у луны красный оттенок — будет сильный ветер;
- какая погода в этот день, такой она будет во второй половине марта;
- шумит лес — ждите оттепели;
- дым изгибается — придет тепло.
Наши предки верили, что в этот период ведьмы выходят на землю, поэтому следует быть чрезвычайно осторожным. Лучше сидеть дома после заката.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 января
Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Константин, Роман.
Талисманом человека, рожденного 29 января, является сапфир. Камень, помогающий укрепить верность. Также сапфир способствует развитию интеллекта и укреплению памяти.
В этот день родились:
- 1929 год – украинский режиссер Ирина Молостова;
- 1939 год – украинский ученый в области механики, действительный член НАНУ, лауреат Государственных премий СССР и УССР, директор института механики НАН Украины Александр Гузь;
- 1967 год – украинский футболист Сергей Шматоваленко.
Памятные даты 29 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 29 января:
- 1616 год — нидерландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открывают крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн;
- 1635 год — кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук;
- 1805 год — подписывают указ об открытии в Харькове Императорского университета;
- 1850 год — сенатор Генри Клей представляет план "Компромисса 1850", который должен примирить Северные и Южные штаты Америки;
- 1856 год — королева Великобритании Виктория основывает высшую военную награду страны — "Крест Виктории";
- 1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
- 1896 год – американский физик Эмиль Груббе впервые использует радиоактивное излучение для лечения рака;
- 1896 год — проходят первые испытания английского танка;
- 1918 год – происходит бой под Крутами;
- 1918 год — в Киеве в три часа ночи начинается большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева;
- 1921 год – на конференции в Париже страны – победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии – 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет;
- 1922 год — под массой снега заваливается кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек;
- 1929 год — в Нашвилле (Теннесси, США) организуют первую в мире школу тренировки собак-поводырей;
- 1978 год — Швеция первой в мире официально запрещает использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли;
- 1996 год – президент Франции Жак Ширак объявляет о полном прекращении его страной ядерных испытаний;
- 2002 год — президент США Джордж Уокер Буш называет Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".
Погода на 29 января
Завтра, 29 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове будет облачно, утром возможен мелкий дождь, который закончится ближе к середине дня. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +4 ночью. Во Львове — +10 днем и +6 ночью. В Харькове — +7 днем и +2 ночью. В Одессе — +10 днем и +7 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
29 января в Украине День памяти героев Крут. Бой под Крутами был важной страницей в истории борьбы украинцев за независимость от советской России. Собственно, в январе 1918 года, когда большевистская армия наступала на Киев, группа украинских студентов и молодых военных, которая состояла из около 300 человек, стала в защиту Киева на станции Круты, которая находится на Черниговщине. В бою с превосходящими силами красных армейцев погибли более 70 украинцев. Этот бой стал символом героизма и самопожертвования украинской молодежи, выступившей в защиту родной земли в условиях чрезвычайного военного и политического напряжения. Несмотря на военное поражение, подвиг защитников Крут стал важным символом национального достоинства и борьбы за независимость Украины.
День памяти героев Крут — это не только напоминание о том конкретном бое, но и честь всех тех, кто боролся за независимость Украины. Отмечают его торжественными мероприятиями, возложением цветов к памятникам героям Крут и другими памятными действиями.
Также 29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Этот день был начат в 1984 году по инициативе международной общественной организации «Международная кампания за запрет ядерного оружия» (ICAN) и поддерживается рядом других правозащитных и антиядерных организаций. Целью этой целью является привлечь внимание общественности и политиков к серьезной угрозе, которую несет наличие ядерного оружия в мире, и стимулировать действия, направленные на разоружение и предотвращение использования ядерного оружия. Одной из основных задач этого дня является повышение осведомленности о потенциальных последствиях ядерной войны, которая может привести к катастрофическим последствиям для человечества, окружающей среды и планеты в целом.
Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны также служит напоминанием о важности международных усилий по предотвращению распространения ядерного оружия и поддержанию различных договоров, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT) и новейшие инициативы, направленные на запрещение ядерных испытаний и разоружения.