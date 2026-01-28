Какой праздник 29 января 2026 года / © ТСН

29 января 2026 года — четверг. 1435 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

29 января верующие празднуют Перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца / © pexels.com

Завтра, 29 января, верующие празднуют Перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Святой Игнатий жил в конце I — начале II века, был учеником апостола Иоанна Богослова и за веру во Христа принял мученическую смерть в Риме. После казни его честные мощи с уважением перенесли из Рима в Антиохию, а впоследствии — в храм, построенный в его честь. Именно в память об этом событии Церковь и установила праздник.

29 января в Украине День памяти героев Крут / © unsplash.com

29 января в Украине День памяти героев Крут. В этот день чествуют юношей — студентов, гимназистов и курсантов, которые в 1918 году встали на защиту Украинской Народной Республики. 29 января 1918 вблизи железнодорожной станции Круты на Черниговщине около нескольких сотен украинских добровольцев сдерживали наступление значительно более многочисленного большевистского войска. Бой длился несколько часов, но позволил задержать врага и выиграть время для заключения Берестейского мирного договора.

29 января День памяти NASA / © pexels.com

Также 29 января День памяти NASA. В этот день чествуют астронавтов и работников космической отрасли США, погибших при исполнении служебного долга. Этот день является символом уважения, скорби и одновременно напоминанием о риске, мужестве и самопожертвовании людей, расширяющих границы человеческих знаний о Вселенной.

29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны / © pexels.com

А еще 29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Эта дата была установлена по инициативе антиядерного движения как напоминание миру о смертельной опасности ядерного оружия и ответственности человечества за сохранение жизни на планете. День призван объединить усилия государств, общественных организаций и граждан для предотвращения ядерных конфликтов, сокращения ядерных арсеналов и укрепления международной безопасности.

29 января День изобретения бензинового автомобиля / © pexels.com

29 января День изобретения бензинового автомобиля. Именно в этот день 1886 года немецкий инженер Карл Бенц получил патент на свое трехколесное транспортное средство с бензиновым двигателем Benz Patent-Motorwagen. Его изобретение считается первым в мире практичным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.