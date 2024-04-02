Какой завтра, 3 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

3 апреля 2024 года – среда. 770-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Никиты Исповедника. Родился в Кесарии, рано остался без родителей. Мать умерла, когда он был еще маленьким, а отец с горя ушел в монахи. Никиту воспитывала бабушка, которая с детских лет внушала ему страх перед Богом и наставляла жить по заповедям. Повзрослев, Никита поступил на службу в монастырь, где спустя несколько лет стал настоятелем. Тогда был период иконоборчества, которое он не поддерживал, за что часто страдал.

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя давать деньги взаймы.

Не разрешается ругаться и злословить.

Запрещается оставлять немытую посуду на ночь.

Народные приметы и традиции на 3 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать гром — к продолжительной плохой погоде;

кони похрапывают — ждите непогоду;

дует южный ветер — к большому урожаю яровых;

дождь — к пасмурной и поздней весне.

3 апреля лошади похрапывают — ждите непогоду / Фото: Unsplash

В этот день рыбаки шли к водоемам и выливали в воду немного масла, а затем просили у Бога удачи в ловле рыбы. Также с самого утра, еще перед восходом солнца, верующие читали "Отче наш", чтобы уберечься от разных несчастий в течение всего дня.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 апреля

Какие завтра именины: Никита, Иосиф, Иоанн, Феодосия.

Талисманом человека, рожденного 3 апреля, является лазурит. Издавна этот камень являлся символом гармонии и баланса. В древности люди верили, что украшения из лазурита помогают восстановить зрение.

В этот день родились:

1924 год – украинский ученый-правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины, в честь которого назван Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства в Киеве Федор Бурчак;

1961 год – украинский политический деятель Алексей Кучеренко;

1987 год – украинский боксер-любитель, чемпион Европы 2008 года в средней весовой категории Иван Сенай.

Памятные даты 3 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 апреля:

1043 год — Эдуарда Исповедника коронуют на английский престол;

1502 год — начинается четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки;

1559 год — подписывают Като-Камбрежский мир, завершающий Итальянские войны 1494-1559 годов;

1789 год — корабль "Баунти" во главе с капитаном Уильямом Блаем выходит из Таити и берет курс на восток, в Америку;

1863 год — в США вручают первые военно-морские медали;

1879 год — в болгарском городе Тырново созывают Большое народное собрание, на котором столицей государства избирают город Софию;

1885 год — Готтлиб Даймлер получает немецкий патент на высокоскоростной бензиновый четырехтактный двигатель "Standuhr";

1907 год — создают Университет Саскачевану (Канада);

1910 год — впервые совершают восхождение на самую высокую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске;

1913 год — лидер английских суфражисток Эммелин Панкгерст обвиняют в подстрекательстве к поджогам и приговаривают к трем годам заключения;

1918 год — Первая мировая война: французского маршала Фердинанда Фоша назначают главнокомандующим войск Антанты на западном фронте;

1933 год — в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполняет клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины);

1933 год — самолет впервые перелетает через Эверест;

1948 год — президент США Гарри Трумэн утверждает Акт о предоставлении странам денежной помощи — известный как "план Маршалла";

1973 год — учреждают литературную премию имени Павла Тычины;

1973 год — первый звонок по сотовому телефону: Мартин Купер из Motorola набирает конкурентов из Bell Labs;

1981 год — выходит первый номер польского независимого профсоюзного издания "Еженедельник Солидарность";

1987 год — в помещении штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения запрещают курить;

1990 год — над Львовской ратушей впервые в областном центре Украины официально поднимают сине-желтый флаг, прежде освящённый в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра;

1999 год — вооруженные силы НАТО наносят первый воздушный удар по столице Югославии Белграду;

2007 год — французский скоростной поезд "TGV" устанавливает новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч.

Погода на 3 апреля

Завтра, 3 апреля, в Киеве утром ясно, но во второй половине дня небо затянется облаками, с обеда и до вечера мелкий дождь. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове переменная облачность. В Одессе ясно, к вечеру небо могут затянуть легкие облака, до позднего вечера без осадков, затем возможен мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +10 ночью. Во Львове — +13 днем и +8 ночью. В Харькове — +19 днем и +7 ночью. В Одессе — +15 днем и +10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 апреля День рождения мобильного телефона / Фото: Unsplash

3 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день водных животных. Ежегодное событие, целью которого является распространение информации о животных, обитающих в воде или вблизи водоемов. Это не только осьминоги, киты или дельфины. В эту группу входят многие другие животные, в частности, пингвины, белые медведи, морские и земноводные птицы. Часто водные животные исключаются из законодательной и нормативной базы, обеспечивающей защиту наших друзей. Событие было запущено в 2017 году по инициативе Клиники прав животных при юридической школе Льюиса и Кларка. Праздник пока малоизвестен, но он ежегодно получает все большее распространение.

Также 3 апреля Всемирный день вечеринки. Праздник был создан еще в 1996 году, а к этому создателям подтолкнул роман "Полет" автора Ванны Бонта, рассказывающий фантастическую историю с обратным отсчетом времени. События романа завершаются в 2000 году, а именно 3 апреля, когда по всей планете проходит масштабная вечеринка.

А еще 3 апреля празднуют День рождения штрих-кода. Именно в этот день компания IBM показала штрих-код, который совместно создали Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд. Штрих-код – это графическая информация, которая наносится на определенный предмет, чтобы позже его идентифицировать.

3 апреля День рождения мобильного телефона. Именно 3 апреля 1973 года Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон, а затем позвонил по телефону своим конкурентам из компании Bell Labs.