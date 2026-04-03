3 апреля 2026 года — пятница. 1499 день войны в Украине.

Сегодня, 3 апреля, верующие празднуют День памяти преподобного исповедника Никиты, игумена обители Мидикийской. Он родился в благочестивой семье и с детства стремился монашеской жизни. Свои духовные подвиги Никита совершал в Мидикийском монастыре в Малой Азии, где впоследствии стал игуменом. Его отличали смирение, кротость и строгое соблюдение монашеского устава. Наибольшее испытание выпало на времена иконоборчества — периода, связанного с Иконоборчеством в Византии. Никита мужественно отстаивал почитание святых икон, за что подвергся преследованиям, заключению и страданиям. Именно поэтому Церковь почитает его как исповедника — пострадавшего за веру, но не убитого.

3 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день водных животных. Этот день был организован Animal Law Clinic at Lewis & Clark Law School с целью привлечь внимание к страданиям водных животных. Водные животные часто остаются невидимыми для общества, хотя именно они составляют большинство животных на планете.

Также 3 апреля Всемирный день марблса. Неофициальный праздник, посвященный популярной игре в стеклянные шарики (марблс), которая имеет многовековую историю и объединяет детей и взрослых в разных странах. Марблс — это игра со стеклянными или глиняными шариками, где игроки выбивают шарики соперника из круга или пытаются поразить цель.

А еще 3 апреля Международный день детской йоги. Выпадает на первую пятницу апреля. Этот день призван показать, что йога является не только практикой для взрослых, но и эффективным инструментом для детей. В современном мире дети часто сталкиваются со стрессом, перегрузкой и избытком гаджетов.

3 апреля празднуют День рождения кофемолки. Именно в этот день 1829 года англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на усовершенствованную механическую кофемолку. Кофемолка — это устройство для измельчения кофейных зерен. Первые примитивные устройства измельчения кофе появились еще в XV–XVII веках. В Европе кофемолки стали популярны вместе с распространением кофейной культуры.

Также 3 апреля День рождения мобильного телефона. Его связывают с 3 апреля 1973 г., когда инженер Мартин Купер совершил первый в мире звонок с мобильного телефона. В тот день Купер, работая в компании Motorola, позвонил своему конкуренту с Bell Labs, продемонстрировав, что мобильная связь — это уже реальность, а не фантастика.

А еще 3 апреля День рождения штрихкода. Штрих-код — это графическое обозначение информации в виде черных и белых полос (или квадратов в QR-кодах), которое позволяет быстро и точно считывать данные о товаре. Первые идеи возникли еще в 1940-х годах. 1974 штрих-код был впервые использован в супермаркете США для сканирования товара (жевательной резинки Wrigley).

3 апреля празднуют Всемирный день вечеринки. Цель этого дня — напомнить людям о важности радости, общих моментов и праздничного настроения. Он подчеркивает, что жизнь стоит праздновать даже маленькими приятными событиями. Всемирный день вечеринки — это о смехе, танцах, музыкальном настроении и о том, что праздник можно создать где угодно и в любое время, стоит только захотеть.