Какой завтра, 3 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 3 августа, Всемирный арбузный день. Верующие чтят память святого пророка Иезикииля. До Нового года осталось 150 дней.

3 августа 2023 года — четверг. 526-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 августа, церковный праздник

3 августа в церковном календаре – день памяти святого пророка Иезикииля. Родился в семье священника в городе Сарир. Попал в плен к Навуходоносору во время второй Иерусалимской оккупации. Находясь в плену, Иезикииль жил у реки Ховар, где ему и открылось первое откровение. Его видение указывало на престол Бога. За это пророк был наказан. Долго его держали в кандалах. Также Иезикииль, подобно Моисею, был чудотворцем.

Что запрещено делать в этот день

Согласно поверьям, нельзя в этот день много говорить. Лучше проводить время в молитве.

Нельзя ссориться и ругаться.

Запрещено пить алкоголь.

Народные приметы и традиции на 3 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если ночь холодная, то зима будет морозной и довольно ранней;

идет гроза — стоит ждать сырую осень;

громко кричит сорока – будет теплая зима;

большое количество желудей указывает на удачный следующий год;

пауки перестали плести паутину — скоро успеет;

на муравейниках большие кучи — зима будет холодной;

сильная роса указывает на плохой урожай льна.

3 августа большое количество желудей указывает на удачный следующий год / Фото: Pexels

В старину считалось, что в этот день нужно заняться ремонтом. Также можно убрать в хозяйственных помещениях – проветрить, выбросить гнилые доски, высушить, заменить уже повредившееся.

Погода на 3 августа

Завтра, 3 августа, в Киеве утром пасмурно, днем и вечером ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, осадков не ожидается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +19 ночью. Во Львове — +28 днем и +17 ночью. В Харькове — +30 днем и +20 ночью. В Одессе — +27 днем и +21 ночью.

Памятные даты 3 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 августа:

1344 год — войска Кастилии короля Альфонсо XI при поддержке флотов королевства Арагона и Генуэзской Республики начинают осаду города Альхесирас, столицы и важнейшего порта государства Маринидов;

1347 год — в ходе Столетней войны английские войска во главе с королем Эдвардом III Плантагенетом после одиннадцати месяцев осады захватывают французский город-порт Кале;

1492 год — Христофор Колумб отправляется из порта Палос-де-ла-Фронтера (Андалузия) в составе трех кораблей "Санта-Мария", "Пинта" и "Нинья" в первое плавание для открытия западного пути в Индию;

1601 год — войска Священной Римской империи во главе генерала Джорджо Баста при поддержке украинских казаков одерживают победу в битве у города Гуруслау (ныне — Румыния) против грецкого войска Михаила Храброго;

1645 год — битва у Табачной горы;

1778 год — открывается "La Scala", итальянский оперный театр в Милане, один из центров мировой оперной культуры;

1795 год — основывают Парижскую консерваторию;

1882 год — Конгресс США запрещает въезд в страну сновидениям, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запрещает иммиграцию китайцев;

1904 год — члены британской экспедиции становятся первыми людьми Запада, которые входят в священный город Лхаса в Тибете;

1911 год — впервые аэропланы используют в военных целях, когда итальянцы проводят авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи;

1912 год — Турция предоставляет ограниченную автономию Албании и разрешает преподавание в начальных школах на албанском языке;

1915 год — австро-венгерские войска в ходе I Мировой войны освобождают от россиян Владимир-Волынский;

1922 год — радио Нью-Йорка применяет первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева был симитирован стук двери;

1926 год — на площади Пиккадилли устанавливают первые в Лондоне светофоры;

1949 год — вступает в силу Устав Совета Европы;

1949 год — в США путем слияния Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги основывают Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), в состав которой входит 17 команд;

1992 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе устанавливает мировой рекорд — 6 м 12 см;

1993 год — 4-летняя американка Сидни Диттман становится самым молодым владельцем патента;

2000 год — Верховный суд Чили выносит постановление о лишении парламентской неприкосновенности Августо Пиночета;

2014 год — в провинции Юньнань (Китайская Народная Республика) происходит землетрясение магнитудой 6,3.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 августа

Какие завтра именины: Георгий, Евгений, Иван, Петр, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 3 августа, является аквамарин. Голубой минерал, известный с давних времен. Особенно сильно ценили его моряки. К примеру, среди жителей Древней Эллады аквамарин считали душой морской стихии.

В этот день родились:

1819 год — украинский общественный деятель Григорий Галаган;

1872 год — украинский геолог и палеонтолог Алексей Борисяк;

1990 год — офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины Виталий Грицаенко.

Какой завтра день в Украине и мире

3 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день арбуза / Фото: Pexels

3 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день арбуза. Наверное, невозможно найти человека, который не любил бы эти сладкие, вкусные и сочные ягоды. Дату празднования выбрали не случайно. Именно в начале августа наблюдается пик уборки арбузов. Доподлинно неизвестно, кто именно создал интересный праздник. Однако общепризнанным является факт, что он впервые появился на территории США. Без этой летней ягоды в Соединенных Штатах не обходится ни одна вечеринка или пикник. Арбуз стал любимым десертом благодаря своей низкой калорийности и сладкому вкусу.

Родина арбуза — Южная Африка. Здесь его выращивали с давних времен. Предками культуры считают дыню и колоцинит, которые часто встречаются в пустыне Калахари (центральная часть Южной Африки). До сих пор дыня тоже выполняет важную роль — утоляет жажду бушменов.

Арбуз начали употреблять в пищу еще древние египтяне. Ученые обнаружили семена этой ягоды в домах эпохи 12-й династии, правившей в Древнем Египте еще в 20 веке до нашей эры.