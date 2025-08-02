Какой праздник 3 августа 2025 года / © ТСН

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3 августа 2025 года — воскресенье. 1257-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 3 августа, верующие празднуют день памяти святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста. Святые отцы, уважаемые в православной Церкви как подвижники IV–V веков, связаны с Византией и монастырской традицией близ Константинополя. Исаакий был отшельником, жившим в пустыне. Во время правления императора-арианина Валента прибыл в Константинополь, чтобы публично разоблачить его за гонения на православных.

Пророчески предсказал гибель императора, если тот не прекратит преследования. Валент не послушал — и погиб в войне с готами (битва при Адрианополе, 378). Исаакий поселился близ Константинополя и основал монастырь. Являлся духовным наставником преподобного Долмата. Отдохнул в глубокой старости.

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Долмат до монашества был воином в римском войске, имел семью. Покинул всю земную жизнь, вместе с сыном Фавстом стал монахом в монастыре Исаакия. После смерти Исаакия стал игуменом монастыря. Отмечался строгостью жизни, молчаливостью, постом и непоколебимой верой.

Преподобный Фавст — сын Долмата. Последовал за отцом в монастырскую жизнь. Выделялся благочестием, послушанием и постоянством в духовных подвигах. Жил в том же монастыре, духовно расту под руководством отцов Исаакия и Долмата.

Что нельзя делать 3 августа

Не следует говорить лишнее — лучше в этот день помолчать, чем говорить день подходит для уединения.

Нельзя работать в земле — день считался промежутком затишья в полевых работах: ни сеять, ни копать не стоит — земля “дышит”.

Запрещается вступать в брак — считалось, что союз будет неустойчивым, если заключен в день молчания и воздержания.

Народные приметы и традиции на 3 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясное небо на рассвете — ждите хорошую погоду до конца дня;

северный ветер — близится похолодание;

розовый или красный цвет во время заката — до жаркой погоды на следующий день;

солнце в облака заходит — будет смена погоды.

3 августа солнце в облака заходит — будет изменение погоды / © unsplash.com

В народе 3 августа называлось Предосень. В некоторых регионах день называли так, потому что чувствовалось первое легкое приближение осени. Погода в этот день в народе считалась предвестником осенних дождей или бабьего лета.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 августа

Какие завтра именины: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Талисманом человека, рожденного 3 августа является аквамарин. У древних греков этот камень считался надежным талисманом для мореплавателей, оберегавших их в пути. Существует поверье, что аквамарин способен смягчить любую боль — как телесную, так и душевную.

В этот день родились:

1925 год — Владимир Верменич, украинский композитор, хоровой дирижер;

1938 год — Олег Минько, украинский художник и преподаватель, считается одним из лучших современных художников Украины;

1990 год — Виталий Грицаенко, офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины.

Памятные даты 3 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 августа:

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1344 год — войска короля Альфонсо XI из Кастилии, усиленные флотами Арагона и Генуи, начинают длительную осаду города Альхесирас — столицы и главного порта государства Маринидов;

1347 год — во время Столетней войны английские войска под предводительством короля Эдварда III после почти года осады захватывают стратегически важный портовый город Кале;

1492 год — Христофор Колумб, управляя тремя кораблями — “Санта-Мария”, “Пинта” и “Нинья”, — отплывает из порта Палос-де-ла-Фронтера в Андалузии, начиная первое плавание, целью которого был поиск западного морского пути в Индию;

1601 год — войска Священной Римской империи под командованием генерала Джорджо Баста при поддержке украинских казаков одерживают победу в битве у Гуруслау;

1645 год — происходит битва у Табачной горы, которая становится важным военным столкновением в регионе;

1778 год — в Милане открывает свои двери театр “La Scala”;

1795 год — в Париже была основана консерватория;

1882 год — Конгресс Соединенных Штатов принимает закон, запрещающий въезд в страну сновидениям, преступникам и душевнобольным;

1904 год — британская экспедиция становится первой из представителей Запада, входящих в священный город Лхаса в Тибете;

1911 год — впервые в истории авиация была использована в военных целях: итальянские войска проводят аэрофотосъемку позиций турецких войск в Триполи;

1912 год — Турция предоставляет Албании ограниченную автономию, разрешив преподавание на албанском языке в начальных школах;

1922 год — радиостанция Нью-Йорка впервые в мире использует звуковой эффект в радиоэфире, имитируя стук двери двумя кусками дерева;

1926 год — на лондонской площади Пиккадилли устанавливают первые в городе светофоры;

1949 год — вступает в силу Устав Совета Европы;

1949 год — в США образуют Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) путем объединения Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги;

1990 год — Верховный Совет РСФСР принимает закон об экономической независимости;

1992 год — украинский прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе устанавливает мировой рекорд, покорив планку на высоте 6 метров 12 сантиметров;

1993 год — 4-летняя американка Сидни Диттман становится самым молодым изобретателем, получив патент на устройство для более удобного захвата круглых дверных ручек;

2000 год — Верховный суд Чили принимает решение о лишении парламентской неприкосновенности бывшего диктатора Августо Пиночета;

2014 год — в китайской провинции Юньнань происходит землетрясение магнитудой 6,3, которое уносит жизни по меньшей мере 150 человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

3 августа в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины / © Unsplash

3 августа в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Ежегодный государственный праздник, отмечаемый в Украине в честь военнослужащих Воздушных Сил, их достижений, мужества и службы в защите воздушного пространства страны. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины в 2007 году.

Также 3 августа Международный день прощения. День прощения напоминает людям по всему миру о том, что содержание образа и гнева разрушает внутренний мир. Прощение — это акт освобождения себя от тяжести боли, обиды и негатива. Это не только прощение других, но и умение простить себя, принять ошибки и двигаться дальше с легкостью.

А еще 3 августа Всемирный день арбуза. Точная дата возникновения праздника неизвестна, но он стал популярным во многих странах как возможность отдать должное этому сочному лету. Арбуз — одно из древнейших культурных растений, выращиваемых людьми, с историей более 4000 лет, и имеет большое значение во многих культурах.