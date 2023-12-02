Какой завтра, 3 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 декабря, Международный день людей с инвалидностью. Верующие чтят память Иоанна Молчальника. До Нового года осталось 28 дней.

3 декабря 2023 года — воскресенье. 648-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 декабря, церковный праздник

3 декабря в церковном календаре – день памяти Иоанна Молчальника. Он родился в зажиточной семье. Но его родители скончались, когда Иоанну исполнилось всего 18 лет. Сразу молодой человек раздал половину наследия бедным, а второй стал использовать для строительства христианских храмов. Долгое время он служил в монастыре Саввы освященного. С 482 по 491 год был епископом в армянской церкви. Последние годы жизни прожил в пещере, где молился и был отшельником. Умел читать мысли, прославился как целитель.

Что нельзя делать 3 декабря

Нельзя много говорить или писать, лучше провести день в молитве.

Не следует избегать работы, лениться.

Не желательно постоянно думать только о материальных благах.

Народные приметы и традиции на 3 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звезды постоянно мерцают — ждите вьюгу;

в печи трещат дрова — до сильных морозов;

под окном чирикает снегур — можете ждать оттепели;

на талую землю падает снег – к неурожаю;

снега нападало мало – в следующем году будет плохой урожай.

3 декабря в печи трещат дрова — до сильных морозов. / Фото: Pexels

В этот день, по народным поверьям, нужно было молчать. Если провести весь день и не проронить ни слова, то в следующем году можно ждать удачу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Георгий, Иван, Николай, Егор, Савва, Федор, Алиса и Ксения.

Талисманом человека, рожденного 3 декабря является циркон. Этот удивительный минерал обладает мощной энергетикой. Давно верили, что циркон может привлечь в жизнь человека хорошие события. А еще он прекрасный талисман.

В этот день родились:

1722 год – выдающийся украинский просветитель, поэт и странствующий философ Григорий Сковорода;

1877 год – украинский географ, основатель украинской научной географии и географии Украины Степан Рудницкий;

1987 год – популярный украинский поэт, переводчик и эссеист Андрей Любка.

Памятные даты 3 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 декабря:

1775 год — впервые поднимают звездно-полосатый флаг США;

1818 год — Иллинойс становится 21-м штатом Соединенных Штатов Америки;

1879 год — Томас Эдисон впервые публично демонстрирует работу лампы накаливания;

1910 год – в Париже демонстрируют первую неоновую лампу;

1912 год — Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписывают с Османской империей перемирие, положив конец Первой балканской войне;

1920 год — польский сейм ликвидирует территориальную отдельность Галиции;

1952 год — в Праге по обвинению в сотрудничестве с западными разведками и сионизме вешают 11 высокопоставленных функционеров Компартии Чехословакии;

1967 год — южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществляет в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца;

1973 год — американский "Пионер-10" становится первым космическим аппаратом, пролетающим у Юпитера;

1979 год — референдум в Иране одобряет проект конституции страны, закрепляющей курс на исламизацию общества;

1979 год — в Цинциннате (штат Огайо) при попытке занять места в концертном зале Риверфронт-коллизеум, где должен был состояться концерт группы The Who, погибает 11 человек;

1984 год — происходит одна из крупнейших в истории промышленных катастроф — в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибает более 2000 человек, а 20 тысяч — теряют зрение;

1989 год – в городе Прудентополис (Бразилия) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год – независимость Украины признает Венгерская Республика;

1992 год — Генеральная Ассамблея ООН провозглашает этот день Международным днем инвалидов;

2002 год – в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открывают царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты;

2004 год — Верховный Суд Украины принимает решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы;

2010 год — ночью милиция и спецподразделение "Беркут" насильно демонтируют палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на площади Независимости в Киеве.

Погода на 3 декабря

Завтра, 3 декабря, в Киеве будет облачно, ночью ожидается мелкий дождь со снегом, утром он перерастет в мелкий снег, а затем без осадков. Во Львове вечером возможно небольшое прояснение, ночью сильный снег, который поутру ослабнет и днем прекратится. В Харькове пасмурно, до рассвета начнется мелкий дождь, который должен прекратиться ближе к середине дня. В Одессе вечером небо прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -3 ночью. Во Львове -2 днем и -6 ночью. В Харькове +6 днем и ночью 0. В Одессе +12 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 декабря Международный день борьбы с пестицидами / Фото: Pexels

3 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров). Праздник был начат в 1998 году по инициативе компании Alias. Дату празднования выбрали не случайно. Это аббревиатура трехмерной графики 3D (третий день месяца декабрь (December – на английском)). Идею поддержали крупные компании, но поначалу праздник касался только 3D-аниматоров. Сегодня этот день имеет более широкое значение.

Также 3 декабря Международный день людей с инвалидностью. К сожалению, сегодня многие травмы и заболевания приводят к ограничению физических возможностей человека. От этого страдает примерно 15% людей по всему миру. Их называют лица с инвалидностью. Они сталкиваются с разными трудностями, в частности, бытовыми, психологическими, трудоустройством и т.д.

А еще 3 декабря Международный день борьбы против пестицидов. Он был провозглашен одноименной Международной коалицией в 1998 году. Дату выбрали совсем не случайно. В 1984 году произошла трагедия на заводе пестицидов Union Carbide в Индии. Из-за взрыва произошел выброс в окружающую среду смертельного газа, что привело к смертям и заболеваниям.

3 декабря празднуют Всемирный день фетбайка. Это велосипеды на широких колесах, впервые появившихся на фото в английских периодических изданиях для велосипедистов около 1932 года. Срок, как и сам вид велосипеда, придумал Марк Грюнвальд из Аляски.