Какой завтра, 3 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

3 декабря 2024 года — вторник. 1014-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 декабря в церковном календаре – день памяти святого пророка Софонии. Он жил в VII веке до н.э. Он был одним из двенадцати малых пророков и его книга входит в состав Ветхого Завета. Софония проповедовал в период царствования Иосии, царя Иудеи, и предостерегал людей о последствиях их грехов и уходе от Бога.

Софония предупреждал о неизбежном Божьем суде над Иудею и другими народами из-за их грехов. Пророк призвал людей к покаянию и возвращению к Богу во избежание уничтожения. Он также говорил о надежде на восстановление и спасение верных Господу. Книга пророка Софонии состоит из трех глав и содержит как оговорки, так и обещания благодати для тех, кто слушается Бога.

Что нельзя делать 3 декабря

Не стоит думать только о материальном.

Нельзя лениться, избегать труда.

Запрещается многое писать или говорить.

Народные приметы и традиции на 3 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дрова в печи сильно трещат — будут морозы;

звезды ночью мерцают — придет сильная метель;

мало снега нападало — в следующем году ждите плохого урожая;

снегурь чирикает под окном — к оттепели.

3 декабря снегурь чирикает под окном — до оттепели / Фото: Фото из открытых источников

Согласно народным поверьям в этот день нужно было молчать. Если весь день не проронить ни слова, то в следующем году вас будет ждать успех по всем делам.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.

Талисманом человека, рожденного 3 декабря, является циркон. Камень, помогающий развивать память. А еще верили, что циркон защищает своего владельца от мошенников.

В этот день родились:

1877 год – украинский географ, основатель украинской научной географии и географии Украины Степан Рудницкий;

1931 год – украинский математик, первый директор Института прикладной математики и механики НАНУ Иван Данилюк;

1937 год – украинский хоровой дирижер и композитор, народный артист Украины Иван Слёта.

Памятные даты 3 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 декабря:

1775 год — впервые поднимают звездно-полосатый флаг США;

1818 год — Иллинойс становится 21-м штатом Соединенных Штатов Америки;

1879 год — Томас Эдисон впервые публично демонстрирует работу лампы накаливания, которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов;

1910 год — в Париже демонстрируют первую неоновую лампу;

1912 год — Болгарское царство, Королевство Греция, Королевство Сербия и Королевство Черногория подписывают с Османской империей перемирие, которое положило конец Первой балканской войне;

1920 год — польский сейм ликвидирует территориальную отдельность Галиции;

1967 год — южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществляет в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца;

1973 год — американский "Пионер-10" становится первым космическим аппаратом, пролетевшим у Юпитера;

1984 год — происходит одна из крупнейших в истории промышленных катастроф – вследствие утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибли более 2000 человек, а 20 тысяч — потеряли зрение;

1989 год — в городе Прудентополис (Бразилия) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — независимость Украины признает Венгерская Республика, посольство Венгрии в Киеве стало первым посольством иностранного государства в Украине;

1992 год — Генеральная Ассамблея ООН провозглашает этот день Международным днем инвалидов;

2002 год — в провинции Шаньдун (Китайская Народная Республика) археологи открывают царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, лошадей и колесниц, сделанных из терракоты;

2004 год — Верховный Суд Украины принимает решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы;

2010 год — ночью милиция и спецподразделение "Беркут" насильно демонтируют палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на площади Независимости в Киеве;

2012 год — тайфун Бофа налетает на Филиппины, в результате чего погибает по меньшей мере 475 человек.

Погода на 3 декабря

Завтра, 3 декабря, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове ясный день, но к вечеру могут появиться облака, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +5 днем и -2 ночью. В Харькове — +1 день и -2 ночью. В Одессе — +3 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 декабря Всемирный день катания на коньках / Фото: Unsplash

3 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной графики. Дата выбрана неслучайно: число 3.12 напоминает обозначение "3D" – основной технологии в компьютерной графике. Этот праздник посвящен достижениям в области компьютерной графики, оказывающей огромное влияние на современные технологии, искусство, киноиндустрию, игровую сферу, рекламу и дизайн.

Также 3 декабря Международный день людей с инвалидностью. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 1992 года (резолюция 47/3) с целью содействовать правам людей с инвалидностью и привлекать внимание к их проблемам и потребностям. Ежегодно ООН определяет тему, отражающую актуальные вызовы и приоритеты. К примеру, темы могут касаться обеспечения доступности, инновационных технологий для инклюзии или преодоления барьеров в обществе.

А еще 3 декабря Международный день борьбы с пестицидами. Эта дата выбрана в память о трагедии в Бхопале (Индия) 1984 года, когда из-за утечки токсического газа на заводе по производству пестицидов погибли более 20 тысяч человек, а сотни тысяч получили серьезные повреждения здоровья. Этот день посвящен привлечению внимания к опасности используемых в сельском хозяйстве химических веществ и необходимости поиска более безопасных альтернатив.

3 декабря празднуют Всемирный день трюков. Это неофициальный праздник, который отмечается, чтобы почтить искусство исполнения трюков в разных сферах: спорте, цирковом искусстве, экстремальных развлечениях и даже повседневной жизни. Хотя конкретной даты этот праздник не имеет, его часто отмечают в дни, приходящиеся на фестивали или события, связанные с экстремальными видами деятельности, такими как скейтбординг, паркур или цирковые представления.

Также 3 декабря Всемирный день катания на коньках. Оно было инициировано Международным союзом конькобежцев (ISU) с целью популяризации катания на коньках как спорта, хобби и развлечения. Этот день объединяет людей всех возрастов и уровня подготовки: от профессиональных спортсменов до тех, кто впервые становится на лед.