Какой завтра, 3 февраля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 февраля, День женщины-врача. Верующие чтят память святых Симеона и Анны. До Нового года осталось 332 дня.

3 февраля 2024 года — суббота. 710-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 февраля, церковный праздник

3 февраля в церковном календаре — день памяти святых Симеона и Анны. Они считаются последними пророками Ветхого Завета и являются олицетворением всего израильского народа, ожидающего спасения и Сына Божьего. Они через 40 дней после рождения Иисуса Христа взяли Его в храмы, признав в младенце Мессию. Два праведных старца сказали, что Иисус станет светом для каждого христианина.

Что нельзя делать 3 февраля

Не разрешается брать взаймы деньги и давать кому-то финансы.

Не стоит носить вещи черного цвета, можно навлечь на себя неприятности.

Запрещено ругаться, злословить, ссориться.

Народные приметы и традиции на 3 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: громко чирикают воробьи — ждите скорого прихода весны;

все еще лежит много снега — лето будет дождливым;

в печи слабая тяга — к теплу, а вот сильная указывает на холодную погоду;

шумит лес — будет оттепель, трещит — ждите затяжные морозы.

3 февраля шумит лес — будет оттепель, трещит — ждите затяжные морозы / Фото: Pexels

Святым Симеону и Анне молились о здоровье новорожденного ребенка. Их часто называют "хранителями младенцев".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 февраля

Какие завтра именины: Роман, Семен, Влас, Тимофей, Гаврило, Дмитрий, Клавдий, Анна (Анна).

Талисманом человека, рожденного 3 февраля, является бирюза. Минерал, который был очень популярен в древности и ценится по сей день. Издавна верили, что бирюза оказывает положительное влияние на психическое здоровье человека.

В этот день родились:

1951 год – украинский писатель Вячеслав Медведь;

1974 год – украинский телеведущий, журналист, продюсер Игорь Пелих;

1979 год – митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний.

Памятные даты 3 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 февраля:

301 год — регент безумного китайского императора Хуэй-Ди, Сима Лун отстраняет императора от власти и казнил наследного принца Сима Занга;

1261 год — немецкие рыцари Тевтонского ордена терпят поражение от литовского войска в битве при Ленневардене;

1509 год — португальская эскадра Франсишку де Алмейды побеждает объединенный флот гуджаратов, мамелюков и заморинов в битве при Диу, что позволило Португалии захватить ключевые порты в Индийском океане;

1690 год — в английской колонии Массачусетс впервые в Америке входят в обращение бумажные деньги;

1783 год — испанский король Карл III признает независимость США;

1815 год — в Швейцарии основывают первую в мире фабрику по производству твердого сыра;

1863 год — в местной газете городка Вирджиния (штат Невада) опубликовали юмористический рассказ 27-летнего журналиста Сэмюэля Лэнгхорна Клеменса, подписанный псевдонимом Марк Твен;

1894 год — в США спускают на воду первый парусник со стальным корпусом;

1921 год — в Тарнове (Польша) начинает работу "Совет республики" — временное украинское правительство в изгнании;

1929 год — завершается Первый конгресс Украинских националистов в Вене, где создают Организацию украинских националистов, руководителем провода которой был избран Евгений Коновальец;

1954 год — жители Сиднея встречают в порту британскую королеву Елизавету II. Британский монарх впервые ступил на австралийскую землю;

1981 год — Гро Харлем Брундтланд становится первой в мире премьер-министром, возглавив правительство Норвегии;

1986 год — Папа Римский Иоанн Павел II встречается в Калькутте с матерью Терезой;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Турцией;

2005 год — самая дорогая в мире газета выходит в Китае (специальный выпуск "Economic Daily" в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге);

2014 год — в ходе Революции достоинства в Киеве ветераны-афганцы и "Правый сектор" проводят собственные переговоры с МВД и СБУ об увольнении арестованных на основании принятого закона об амнистии.

Погода на 3 февраля

Завтра, 3 февраля, в Киеве облачно, утром сильный снег, днем постепенно будет ослабевать дождь. Во Львове пасмурно, весь день дождь. В Харькове облачно, с середины до конца дня будет идти снег. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и ночью. Во Львове — +6 днем и +1 ночью. В Харькове — +1 день и -2 ночью. В Одессе — +5 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 февраля в Украине и мире празднуют День женщины-врача / Фото: Pexels

3 февраля в Украине и мире празднуют День женщины-врача. Праздник был создан в 2016 году в честь дня рождения выдающейся Элизабет Блэквелл, которая родилась в 1821 году и первой среди американских женщин получила медицинское образование. Отец Блэквелл имел либеральные взгляды, был активистом движения по отмене рабства. По тогдашним традициям в Великобритании, где родилась девочка, обучающая программа для девушек была сильно ограничена по сравнению с программой для мальчиков. В возрасте 11 лет Элизабет вместе с семьей переехала в США, поселилась в Нью-Йорке. Как-то подруга Элизабет рассказала, что должна проходить курс лечения из-за гинекологических проблем и ей очень трудно развлекать с врачом-мужчиной. Девушка сильно прониклась проблемой и решила получить медицинское образование.

Также 3 февраля Всемирный день свободной любви. Нестандартный и неофициальный праздник, зародившийся в Германии. Конкретной информации о дате и инициаторах создания события нет. Однако она быстро распространилась и получила широкую популярность.

А еще 3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы воспитывать культуру общения среди детей и снизить использование ненормативной лексики среди взрослых. Ведь именно взрослые являются примером для младшего поколения.

3 февраля празднуют Международный день золотистого ретривера. Это одна из самых популярных и любимых пород собак во всем мире. Праздник основала Кристен Шройер в 2012 году в память о своем золотистом ретривере Квинсе. Дату она выбрала неслучайно. Именно 3 февраля родился ее любимец.