Какой завтра, 3 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 февраля, Международный день золотистого ретривера. Верующие чтят память святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. До Нового года остался 331 день.

3 февраля 2025 года – понедельник. 1076-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 февраля в церковном календаре – день памяти святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. Святой Симеон Богоприемник был старцем, обещанным Богом, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Когда Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса в храм Иерусалимский, чтобы представить Его Господу, Симеон встретил их и признал в Иисусе Мессию. Он взял младенца на руки и произнес знаменитый гимн, известный как "Сейчас отпускаешь". Этот гимн является одной из основных молитв православной церкви и часто используется во время вечерних служб. Анна Пророчица была вдовой и пророчицей, которая также встретила Иисуса в храме в тот же день. Она была очень старой женщиной, служившей Господу постами и молитвами. Увидев младенца Иисуса, она стала рассказывать всем о Нем как о Мессии, который должен был спасти народ Израиля.

Что нельзя делать 3 февраля

Запрещено ссориться, злословить, ругаться.

Не следует давать кому-то взаймы или брать у других деньги.

Нельзя носить одежду черного цвета, это до неприятностей.

Народные приметы и традиции на 3 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: лес шумит до оттепели, а если трещит — ждите мороз;

плохая тяга в печи – скоро придет теплая погода;

воробьи громко поют — до скорого прихода весны;

много снега лежит – лето будет дождливым, сырым.

3 февраля воробьи громко поют — до скорого прихода весны / Фото: Unsplash

Святым в этот день обязательно молятся о здоровье ребенка. Часто их называли "хранителями младенцев".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 февраля

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна.

Талисманом человека, рожденного 3 февраля является бирюза. Минерал, несущий счастье своему владельцу. Бирюза издавна использовалась для улучшения сна, настроения.

В этот день родились:

1951 год – украинский писатель Вячеслав Медведь;

1974 год — украинский телеведущий, журналист, продюсер (умер в 2009 году) Игорь Пелих;

1979 год — митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний.

Памятные даты 3 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 февраля:

301 год — регент безумного китайского императора Хуэй-Ди, Сима Лун отстраняет императора от власти и казнит наследного принца Сима Занга;

1518 год — Бона Сфорца уезжает из Бари в Краков;

1690 год – в английской колонии Массачусетс впервые в Америке входят в обращение бумажные деньги;

1783 год – испанский король Карл III признает независимость США;

1894 год – в США спускают на воду первый парусник со стальным корпусом;

1929 год — завершается Первый конгресс Украинских националистов;

1986 год — Папа Римский Иоанн Павел II встречается в Калькутте с матерью Терезой;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Турцией;

2021 год — введен указом президента в действие решения СНБО, персональные экономические санкции и ограничения против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, заблокированы пророссийские телеканалы 112, ЗИК и Newsone как пропагандистские.

Погода на 3 февраля

Завтра, 3 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно, утром будет дождь, во второй половине дня дождь сменится на дождь со снегом.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -1 ночью. Во Львове +1 день и +3 ночью. В Харькове 0 днем и -1 ночью. В Одессе +3 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 февраля в Украине и мире празднуют Международный день золотистого ретривера / Фото: Unsplash

3 февраля в Украине и мире отмечают Международный день золотистого ретривера. Этот праздник создан, чтобы почтить одну из самых популярных пород собак в мире – золотистого ретривера, известного своей доброжелательностью, преданностью и разумом. День золотистого ретривера открыла в 2012 году Кристин Купер, большая поклонница породы. Она хотела создать день, когда владельцы этих собак могут отметить любовь к своим пушистым друзьям и поделиться их фотографиями и историями в соцсетях.

Также 3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это неофициальный праздник, призывающий людей воздерживаться от бранных слов и формировать более вежливую и толерантную коммуникацию. Исследования показывают, что бранные слова могут влиять на эмоциональное состояние и даже повышать уровень агрессии. В то же время многие используют ненормативную лексику для выражения эмоций или даже для снятия стресса.

А еще 3 февраля Всемирный день свободной любви. Это неофициальный праздник, подчеркивающий свободу в выборе отношений, открытость к разным форматам любви и отказ от социальных стереотипов. Это день для всех, кто верит, что любовь не должна быть ограничена условностями.

3 февраля День врача (женщины-врача). Этот праздник посвящен женщинам в медицине и их вкладу в развитие науки, лечения и здравоохранения. Дата выбрана в честь дня рождения Элизабет Блэквелл – первой женщины в США, получившей диплом врача 1849 года. Она проложила путь для женщин в медицине, несмотря на многочисленные препятствия и дискриминацию.