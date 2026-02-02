Какой праздник 3 февраля 2026 года / © ТСН

3 февраля 2026 года — вторник. 1440 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

3 февраля верующие празднуют День памяти святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы / © pexels.com

Завтра, 3 февраля, верующие празднуют День памяти святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. Симеон Богоприемник был праведником, которому, по преданию, Святым Духом было открыто, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Когда Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в храм, Симеон взял Его на руки и произнес пророческие слова, известные как песня «Сейчас отпускаешь…», признав в Иисусе Спасителя мира.

Анна Пророчица — благочестивая вдова, которая много лет служила Богу постом и молитвой при Иерусалимском храме. Она также узнала в Иисусе Христе и возвещала о Нем всем, кто ожидал освобождения Израиля.

3 февраля в Украине и мире празднуют День женщины-врача / © pexels.com

3 февраля в Украине и мире празднуют День женщины-врача. Он посвящен чествованию вклада женщин в медицину и здравоохранение во всем мире. Дата избрана в честь дня рождения Элизабет Блэквелл (3 февраля 1821 года) — первой женщины-врача в современной истории, получившей медицинский диплом в США. Ее путь был непростым: она преодолевала предубеждения, отказы и насмешки, но открыла дверь в медицину для тысяч женщин в мире.

3 февраля Международный день золотистого ретривера / © pexels.com

Также 3 февраля Международный день золотистого ретривера. Этот теплый и неофициальный праздник посвящен одной из самых любимых пород собак в мире. Этих собак часто привлекают в качестве терапевтов, поводырей, спасателей и помощников в реабилитации, ведь они тонко испытывают эмоциональное состояние человека. Праздник о свете, который имеет хвост и всегда радуется тебе.

3 февраля Международный день баклажана / © pexels.com

А еще 3 февраля Международный день баклажана. Это неофициальный, но вкусный праздник, посвященный одному из самых колоритных овощей в мире. Баклажан имеет давнюю историю: его родиной считают Индию и Юго-Восточную Азию, а впоследствии стал неотъемлемой частью кухонь Средиземноморья, Ближнего Востока и Балкан.

3 февраля празднуют Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой / © pexels.com

3 февраля празднуют Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это неофициальная инициатива, направленная на популяризацию культуры речи, уважения и осознанного отношения к слову. Это возможность вспомнить: слово — инструмент, и от нас зависит, будет ли оно разрушительным или исцеляющим.

3 февраля День свободной любви / © pexels.com

Также 3 февраля День свободной любви. Оно посвящено идее любви, основанной на свободе выбора, искренности и взаимном уважении. День свободной любви часто воспринимают как повод поговорить об эмоциональной зрелости, границах в отношениях и праве каждого любить по-своему, не нарушая свободы другого.