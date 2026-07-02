Какой праздник 3 июля 2026 года / © ТСН

Реклама

3 июля 2026 года — пятница. 1590-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

3 июля верующие празднуют День памяти святого мученика Якинта / © unsplash.com

Завтра, 3 июля, верующие празднуют День памяти святого мученика Якинта. Раннехристианский мученик, живший в III веке. По преданию он был молодым придворным императора Траян и исповедовал христианство. Когда Якинт отказался принести жертву языческим богам, его заключили в тюрьму. В тюрьме он не принимал пищу, посвященную идолам, из-за чего долго голодал. После 38 дней страданий святой отошел к Господу, оставшись верен своей вере до конца.

3 июля в Украине празднуют День украинских зенитных ракетных войск / © unsplash.com

3 июля в Украине празднуют День украинских зенитных ракетных войск. Профессиональный праздник был установлен приказом Министерства обороны Украины 2011 в честь военнослужащих, которые обеспечивают противовоздушную оборону государства. Зенитные ракетные войска — один из ключевых родов войск Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Их главная задача — выявление, сопровождение и уничтожение воздушных целей: самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, беспилотников и других средств воздушного нападения.

Реклама

3 июля День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины / © unsplash.com

Также 3 июля День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это молодой государственный праздник, установленный указом президента Украины от 8 января 2025 года в знак уважения к мужеству, героизму и самоотверженной службе воинов армейской авиации. Армейская авиация является составной частью Сухопутных войск ВСУ. Ее основу составляют боевые и транспортные вертолеты, выполняющие широкий спектр задач: поддерживают украинских военных с воздуха, уничтожают вражескую технику и укрепления, осуществляют воздушную разведку, доставляют личный состав и боеприпасы, эвакуируют раненых и принимают участие в поисково-спасательных операциях.

3 июля Всемирный день суриката / © pexels.com

А еще 3 июля Всемирный день суриката. Это неофициальный международный праздник, начатый в 2018 году работниками австралийского зоопарка Taronga Western Plains Zoo, чтобы привлечь внимание к этим удивительным животным и важности сохранения их природной среды. Сурикаты — небольшие млекопитающие из семьи мангустовых, обитающих в пустынях и полупустынях южной Африки. Они живут сплоченными колониями, где каждый член исполняет свою роль. Пока одни ищут пищу, другие стоят на страже, внимательно следя за появлением хищников и предупреждая родственников об опасности.

3 июля празднуют Всемирный день без полиэтиленовых пакетов / © pexels.com

3 июля празднуют Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Ему положили начало международные экологические организации, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного использования одноразовых пластиковых пакетов и их негативному влиянию на окружающую среду. Полиэтиленовые пакеты используют всего несколько минут, но они могут разлагаться в природе сотни лет. За это время пластик загрязняет почвы, реки, моря и океаны, наносит вред животным и постепенно превращается в микропластик, который попадает в пищевую цепь.

Новости партнеров