Какой праздник 3 июля 2025 года / © ТСН

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3 июля 2025 года — четверг. 1226-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 3 июля, верующие празднуют день памяти святого мученика Якинта. По преданию, Якинт был учеником апостола Петра и служил в ранней Христовой Церкви. Он активно проповедовал христианство, помогал слабым и нуждающимся.

Из-за своей веры был схвачен и подвергнут мученичеству во время гонений на христиан в правление императора Нерона или Домициана (данные различаются в разных источниках). Святой Якинт стойко переносил пытки и, отказавшись отречься от Христа, принял смерть за веру.

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Что нельзя делать 3 июля

Нельзя прясть, шить, вязать — потому что “нити могут порвать нить жизни”.

Не следует ссориться — все грубые слова могут вернуться к вам.

В этот день не работали в поле, не пахали, не сеяли — считалось, что земля должна “отдыхать”, а работать следует с молитвой, если уж надо.

Народные приметы и традиции на 3 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

день Якинта — жаркий и солнечный, так еще сорок дней будет жара;

утром роса обильная — на хорошую погоду и богатый урожай;

небо чистое и нет облаков — осень будет сухая и теплая;

гром 3 июля — к богатому урожаю орехов, но дождей еще будет немало;

лягушки кумкают громко — скоро будет дождь;

ласточки летают низко — на непогоду.

3 июля ласточки летают низко — в непогоду / © Pixabay

В народе 3 июля носило название Жатва. Приближалось время жатвы, и в этот день часто начинали готовить серпы, косы, орудия для уборки урожая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 июля

Какие завтра именины: Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион, Фома.

Талисманом человека, рожденного 3 июля, является берилл. Крепкий, хоть и хрупкий минерал, берилл издавна считался символом достатка: верили, что он притягивает к своему владельцу состоятельность и жизненное благополучие.

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В этот день родились:

1941 год — Богодар Которович, скрипач, дирижер, народный артист Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, один из основателей современной украинской скрипичной школы;

1959 год — Игорь Тодоров, украинский историк-международник, евроатлантист;

1978 год — Дмитрий Красильников, украинский военачальник, Герой Украины.

Памятные даты 3 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июля:

324 год — в окрестностях Адрианополя происходит решающая битва, которая оказала значительное влияние на разделение власти в Римской империи;

1528 год — Папа Римский Климент VII официально утверждает буллой новый монашеский орден капуцинов;

1700 год — в Константинополе заключают мирный договор, завершающий Азовские походы 1695-1696 годов, совершенные по инициативе Петра I;

1863 год — завершается битва под Геттисбургом — самая кровавая схватка гражданской войны в США, которая стала переломной в ходе конфликта;

1885 год — украинские эмигранты в Соединенных Штатах основывают первое братство взаимопомощи — “Братство святого Николая”;

1886 год — Карл Бенц совершает первый в истории выезд на самоходном транспортном средстве собственной конструкции, продемонстрировав скорость до 16 км/ч;

1917 год — в Киеве происходит вооруженный подъем полуботковцев с требованием провозглашения независимости Украины;

1928 год — в свободной продаже появляются первые телевизоры;

1962 год — Франция официально признает независимость Алжира после референдума, на котором более 91% граждан поддержали это решение;

1966 год — Французская Республика осуществляет ядерное испытание на атолле Муруроа;

1973 год — в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);

1988 год — американский военный крейсер “Винсеннес” ошибочно сбивает иранский пассажирский самолет Airbus A300, в результате трагедии погибает 298 человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

3 июля в Украине празднуют День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины / © ТСН.ua

3 июля в Украине празднуют День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Профессиональный праздник украинских военных авиаторов, выполняющих боевые задания в составе Сухопутных войск. Армейская авиация — это отдельная авиационная составляющая Сухопутных войск, которая включает вертолетные части и подразделения. Основу боевого парка составляют вертолеты типа Ми-8, Ми-24, Ми-2, а также новые модификации и модернизированные машины.

Также 3 июля День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины. Профессиональный праздник военнослужащих, отвечающих за противовоздушную оборону (ПВО) нашего государства. Был создан по приказу Министра обороны Украины №232 от 27 июня 2007 года. Зенитные ракетные войска — это главный оборонный “зонтик” украинского неба. Их задача — выявление, сопровождение и уничтожение воздушных целей. Они являются ядром системы противовоздушной обороны и обеспечивают защиту как военных объектов, так и мирных городов.

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А еще 3 июля Всемирный день суриката. Его цель — привлечь внимание к сохранению сурикатов и их природной среды, а также популяризировать знания об этих харизматических животных. Сурикаты — мелкие млекопитающие из семьи мангустовых, обитающих в пустынях и саваннах Южной Африки, в частности в Калахаре и Намибии.

3 июля празднуют Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Это экологическая инициатива, призванная привлечь внимание к глобальной проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми пакетами и призвать человечество отказаться от одноразового пластика. Полиэтиленовые пакеты — одни из самых распространенных загрязнителей планеты. Ежегодно их используют до 5 триллионов штук, но большинство попадает на свалки, в реки и океаны.