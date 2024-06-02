Какой завтра, 3 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 июня, Всемирный день велосипеда. Верующие чтят память святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. До Нового года осталось 211 дней.

3 июня 2024 года – понедельник. 831-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 июня в церковном календаре – день памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Лукилиян был христианским мучеником, который вместе со своими соратниками пострадал за веру. Этот день является частью православного церковного календаря и почитается верующими, вспоминающими жизнь и жертву этих святых.

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Этот праздник напоминает о важности веры и силе духовной стойкости перед лицом испытаний.

Что нельзя делать 3 июня

Не ссорьтесь с родными и не злословьте.

На улице ненастье — лучше не выходите из дома.

Запрещено заключать сделки, особенно важные.

Народные приметы и традиции на 3 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гроза – сена будет мало;

утром по воде стелется туман – ждите солнечную погоду;

собака мало ест, плохо спит – будет дождь;

весь день дождь будет много грибов;

ветер дует с юга – будет хорошая погода.

3 июня собака мало ест, плохо спит — будет дождь / Фото: Unsplash

Люди в этот день старались не ложиться рано спать. Прислушивались к ветру. Верили, если он северный, хорошо уродят овраги, а если северо-западный, тогда лето будет дождливым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 июня

Какие завтра именины: Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия.

Талисманом человека, рожденного 3 июня является карнеол. Удивительный камень, завораживающий своей огненной окраской. Издавна верили, что карнеол является символом мужества, мотивации, лидерства и выносливости.

В этот день родились:

1928 год – украинский актер театра и кино Константин Степанков;

1930 год – украинский живописец южно-русской художественной школы, Член Союза художников Украины, заслуженный художник Украины Владимир Литвиненко;

1974 год – украинский футболист Сергей Ребров.

Памятные даты 3 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июня:

1527 год — в 7 часов вечера начинается Большой пожар Львова, уничтожающий всю готическую застройку города;

1571 год — войска крымского хана Девлет-Герая захватывают и до фона сжигают Москву;

1638 год – начинается Жовнинская битва – решающая битва повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина;

1768 год — гайдамацкие отряды Максима Железняка и Ивана Гонты берут Умань;

1892 год — основывают английский футбольный клуб "Ливерпуль";

1998 год – железнодорожная катастрофа вблизи Эшеде в Германии;

2006 год – Черногория провозглашает независимость;

2017 год – начинает действовать интернетная социальная сеть "Ukrainians";

2017 год – в Лондоне осуществляют серию террористических атак.

Погода на 3 июня

Завтра, 3 июня, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове пасмурно к концу дня, ближе к вечеру мелкий послеобеденный дождь усилится. В Харькове без осадков. В Одессе ясно к вечеру, когда небо затянут тучи, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +18 ночью. Во Львове +24 днем и +14 ночью. В Харькове +30 днем и +18 ночью. В Одессе +27 днем и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда / Фото: Unsplash

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Праздник был установлен по инициативе Генассамблеи ООН в 2018 году. В своем современном виде велосипед появился не так давно. Более того, трудно установить одного автора настоящего изобретения. Для создания этого простого, но достаточно популярного транспортного средства, приложили усилия многие изобретатели. Существует даже мнение, что первому пришла в голову идея создать двухколесную машину еще Леонардо да Винчи. Это даже подтверждают эскизы, на которых изображена конструкция, чем-то напоминающая современный велосипед.

Также 3 июня День велосипедиста. Связан этот праздник с ростом популярности велосипедов. Оно было создано по инициативе социолога Лешека Сибильского 12 апреля 2018 во время заседания ООН. Идею поддержали представители 56 стран мира. Главная цель дня состоит в поддержании культуры езды на велосипеде.

А еще 3 июня празднуют Всемирный день сидра. Праздник был установлен для чествования культуры и истории изготовления сидра. Это ферментированный напиток, который производится из яблок или других фруктов. В этот день часто организуют различные мероприятия, в том числе дегустации сидра, фестивали и т.д.

3 июня День средств защиты от насекомых. Праздник привлекает внимание к важности использования специальных средств защиты от насекомых, чтобы предотвратить болезни, которые они вызывают. Например, клещи и комары могут переносить достаточно серьезные заболевания, а благодаря репеллентам можно значительно снизить риск заражения.

Также 3 июня Всемирный день людей с деформацией стопы. Он призывает к осведомленности о существовании косолапости и возможностях ее лечения. Дату выбрали в честь дня рождения испанского ортопеда Игнасио Понсети, который изобрел метод коррекции косолапости (гипсование).

А еще 3 июня День рождения парашюта. Именно в этот день 1785 французский изобретатель Франсуа Бланшар продемонстрировал первое устройство для медленного приземления. Тогда была успешно приземлена собака. А через год он повторил свой эксперимент уже с бараном. 22 октября 1797 года совершил первый прыжок с парашютом европейский доброволец Андре-Жак Гарнер, успешно приземлившийся над французским парком Монсо.