Какой праздник 3 июня 2025 года / © ТСН

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3 июня 2025 года — вторник. 1196-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 3 июня, верующие празднуют день памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Он жил в городе Никомидия, где был жрецом и служителем идолов. Однако он изменил свое отношение к религии и начал проповедовать христианство.

Хотя он уже был старцем, он был схвачен и брошен в тюрьму. Там Лукилиян познакомился с четырьмя отроками, почти детьми: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они тоже избрали Христа, поэтому между ними сразу зародилось духовное братство. В темнице они поддерживали друг друга молитвой и словами надежды.

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Их долго мучили, пытали, но они не отреклись от своей веры. Тогда Лукилиана распяли и забили камнями, а юношей обезглавили. Все это видела девушка Павла, которая также почувствовала сердцем призыв ко Христу. Она откровенно сказала о своей вере, за что была казнена на месте.

Что нельзя делать 3 июня

Не следует ложиться спать с оскорблением на сердце — иначе она “прорастет”.

Нельзя оставлять вечером еду в тарелке — назовете беду на свою семью.

Запрещается отказывать в подаянии — на вас падут несчастья.

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Народные приметы и традиции на 3 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный и теплый день — к солнечному лету;

погода дождливая — в июне и июле будет много осадков;

солнечная погода — к удачной косовице;

мерцает солнце на рассвете — ждите теплого и урожайного лета;

роса утром большая и холодная — будет теплый и солнечный день;

утром пчелы очень активны — до ясного дня;

вечером громко квакают лягушки — к дождю;

высоко летают ласточки — до сухой погоды.

3 июня высоко летают ласточки — до сухой погоды / © Pixabay

В народе 3 июня носило название Лука Травник. В этот период активизируется рост лекарственных трав. А потому крестьяне начинали собирать и сушить разное зелье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 июня

Какие завтра именины: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

Талисманом человека, рожденного 3 июня, является карнеол. Огненный камень, пробуждающий душу. Карнеол считают символом мужества и силы. Он помогает преодолевать проблемы в жизни.

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В этот день родились:

1928 год — Константин Степанков, украинский актер театра и кино;

1930 год — Владимир Литвиненко, украинский живописец, Член Союза художников Украины, заслуженный художник Украины;

1974 год — Сергей Ребров, украинский футболист.

Памятные даты 3 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июня:

1527 год, 7 часов вечера — начинается Большой пожар Львова, который охватил город и уничтожил всю его готическую архитектуру;

1638 год — начало Жовнинского сражения, которое становится решающим столкновением между повстанцами под предводительством Дмитрия Гуня и армией Речи Посполитой;

1768 год — исторический штурм Умани гайдамацкими отрядами Максима Железняка и Ивана Гонты;

1784 год — символический момент для Крыма: город Акмесджит официально переименовывают в Симферополь;

1892 год — в Англии основывают клуб “Ливерпуль”, который впоследствии войдет в историю как один из величайших в мире спорта;

1918 год — по приказу гетмана Павла Скоропадского начинают формирование Сердюкской дивизии — военного подразделения, которое должно стать символом патриотизма и национального достоинства в сложные времена украинской борьбы за независимость;

1998 год — трагическая железнодорожная катастрофа близ Эшеде в Германии, уносит жизни многих людей;

2006 год — народ Черногории осуществляет исторический шаг и провозглашает свою независимость, войдя в новую эпоху суверенности и самоопределения;

2017 год — в Лондоне происходит трагическая серия террористических атак, унесших жизни восьми невинных людей и оставивших ранеными десятки.

Какой завтра праздник в Украине и мире

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда / © unsplash.com

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Идея создать такой праздник возникла в 2018 году благодаря усилиям ООН. Главная цель дня состоит в том, чтобы популяризировать велосипед как экологичный, здоровый и доступный вид транспорта. А еще праздник помогает привлечь внимание к преимуществам велосипедного движения для людей и планеты.

Также 3 июня День рождения парашюта. Идея о мягком приземлении с высоты существовала еще во времена Леонардо да Винчи. Однако реальный прорыв произошел только в конце XVIII века, когда изобретатели стали создавать практические конструкции. В 1797 году инженер и изобретенный Лазарь Карно совершил первый прыжок с воздушным шаром, который был документально утвержден.

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А еще 3 июня Всемирный день косолапости. Именно в этот день 1914 года родился Игнасио Понсети, американский ортопед испанского происхождения, разработавший нехирургический метод лечения этой проблемы.

3 июня празднуют День велосипедиста. Это праздник, посвященный всем тем, кто любит езду на велосипеде. Он поощряет больше двигаться, преодолевая короткие расстояния не на автомобиле, а на двухколесном транспорте.

Также 3 июня начинается Всемирная неделя сердечного ритма. Ежегодное информационное событие, посвященное проблемам сердечного ритма, его нарушениям и способам обновления. Сердечный ритм является естественным процессом сокращения сердца, помогающим обеспечить правильное кровоснабжение тканей и органов.