Какой завтра, 3 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 марта, Всемирный день дикой природы. Верующие чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. До Нового года осталось 303 дня.
3 марта 2024 года — воскресенье. 739 день войны в Украине.
Какой завтра, 3 марта, церковный праздник
3 марта в церковном календаре – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Пострадали они за свою веру во Христа в Амосии Понтийской (Малая Азия). Евтропий и Клеоник были братьями, а Василиск был племянником великомученика Феодора Тирона. Когда Феодор погиб, они трое находились в заключении из-за своих проповедей.
Правил Амасией в то время Асклипиодот, который был особенно жесток к христианам. Тогда он приказал привести к нему Евтропия, Клеоника и Василиска и начал их допрашивать. Мужчины твердо стояли на своей вере. Тогда их беспощадно избили, превратив тела в сплошную рану. Евтропий громко молился во время пыток и по его зову явился Господь с ангелами. Все присутствовавшие сразу поверили в Бога.
На следующий день троих мужчин насильно привели в языческий храм, но началось землетрясение, испугавшее правителя. Последнюю ночь перед смертью провели мученики в тюрьме. Утром братьев распяли, а Василиску отрезали голову.
Что нельзя делать 3 марта
- Не стоит идти в лес, потому что звери начинают просыпаться после зимней спячки.
- Нельзя злословить, ругаться и ссориться.
- Запрещено после заката давать взаймы деньги или вещи.
Народные приметы и традиции на 3 марта
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: вокруг деревьев тает снег; весна будет затяжной;
- уже прилетел скворец, значит летом будет большой урожай;
- в снегу вороны копаются до теплой и ясной погоды;
- расщебетались синицы — идет потепление;
- гуси высоко летят – ждите полноводия.
У девушек в древности существовал интересный ритуал, связанный с этим днем. Они оставляли накануне в миске с водой яйцо или серебряное, а утром умывали лицо. Верили, что так сохранят свою молодость и красоту.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 марта
Какие завтра именины: Василий, Зиновий, Ренат, Нонна, Изабелла.
Талисманом человека, рожденного 3 марта, является горный хрусталь. Камень с достаточно высокой жесткостью. Издавна горный хрусталь символизировал крепость отношений, честность, чистоту.
В этот день родились:
- 1896 год – украинский певец (бас), педагог Иван Паторжинский;
- 1919 год – украинский математик Погорелов Алексей Васильевич;
- 1982 год — украинская певица, победительница вокального конкурса Украины "Икс-Фактор" Аида Николаевчук.
Памятные даты 3 марта
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 марта:
- 1585 год – в Виченце открывают Театр Олимпико, построенный по проекту Андреа Палладио – первый и самый древний крытый театр Европы;
- 1645 год — Михаэлем ван Лангреном создана первая карта Луны;
- 1802 год — в Вене публикуют "Луную сонату" Бетховена;
- 1866 год — в Киеве открывают публичную библиотеку (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины);
- 1875 год — в Париже со скандалом проходит премьера оперы "Кармен" Жоржа Бизе;
- 1915 год — в Нью-Йорке проходит премьера величайшего немого фильма всех времен и народов — "Рождение нации" режиссера Дэвида Гриффита;
- 1917 год — в Киеве организуют Украинский Центральный Совет (УЦР);
- 1918 год — согласно Берестейскому миру советская Россия признает независимость Украины;
- 1923 год — выходит первый номер нью-йоркского журнала "Time";
- 1924 год — в Турции отменяют Османскую династию, халифат, другие религиозные органы и начали светские реформы;
- 1931 год — президент США Гувер утверждает решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven" гимном США;
- 1938 год — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаруживают большой источник сырой нефти;
- 1945 год — во Львове начинает работу Областная государственная картинная галерея;
- 1952 год — утверждают генеральный план застройки Черкасс, разработанный Киевским институтом проектирования;
- 1991 год — в Латвии и Эстонии проходят референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР;
- 1994 год — Украина и США подписывают договор о дружбе и сотрудничестве;
- 2005 год — Стив Фоссетт осуществляет первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer;
- 2020 год — объявляют о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине;
- 2022 год – Грузия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.
Погода на 3 марта
Завтра, 3 марта, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове утром облачно, но с середины дня до вечера ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +8 днем и ночью. Во Львове +12 днем и +4 ночью. В Харькове +5 днем и -1 ночью. В Одессе +8 днем и +2 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день дикой природы. Это довольно молодой праздник, впервые отпраздновавшийся в 2013 году. Именно в этом году в декабре состоялось 68 заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций, в ходе которого рассматривались проблемы дикой природы, разные пути их решения. Дата празднования была выбрана во время заседания. Этот день имеет большое значение для защиты дикой природы. Именно 3 марта 1973 года была принята Конвенция СИТЕС, запретившая незаконную торговлю дикими животными, которым грозит полное уничтожение.
Также 3 марта Всемирный день слуха. Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно она определяет тему и разрабатывает научно обоснованные информационно-пропагандистские программы (открытки, брошюры, баннеры, плакаты), которые распространяются среди партнеров в правительствах и населения во всем мире.
А еще 3 марта празднуют Международный день писателя. Событие было основано ПЕН-клубом (международное объединение писателей) в 1986 году, но в Украину праздник пришел только в 2012 году по инициативе писательницы Ларисы Ницой. Своим профессиональным днем этот праздник могут считать редакторы, журналисты, историки и другие мастера слова.
3 марта Международный день детского телевидения и радиовещания. Событие было начато по инициативе ЮНИСЕФ, выбрав дату 2009 года. Каждый год праздник приходится на первое воскресенье марта. В этот день проводят крупнейшую в мире медиа-кампанию для детей, которая направлена на продвижение прав ребенка, особенно на его право на участие в жизни общества.
Также 3 марта Международный день ирландского виски. Дата посвящена почитанию богатой истории, уникальным методам производства и разнообразию ирландского виски. Выбор числа 03.03 осознан, ведь оно символизирует важность тройки в истории этого напитка. Существует три традиционных стиля ирландского виски — Single Grain, Single Malt, and Single Pot Still. А также виски производят с помощью тройной дистилляции, которая и отличает этот напиток от аналогов.
Читайте также: