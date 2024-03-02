Какой завтра, 3 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 марта, Всемирный день дикой природы. Верующие чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. До Нового года осталось 303 дня.

3 марта 2024 года — воскресенье. 739 день войны в Украине.

Какой завтра, 3 марта, церковный праздник

3 марта в церковном календаре – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Пострадали они за свою веру во Христа в Амосии Понтийской (Малая Азия). Евтропий и Клеоник были братьями, а Василиск был племянником великомученика Феодора Тирона. Когда Феодор погиб, они трое находились в заключении из-за своих проповедей.

Правил Амасией в то время Асклипиодот, который был особенно жесток к христианам. Тогда он приказал привести к нему Евтропия, Клеоника и Василиска и начал их допрашивать. Мужчины твердо стояли на своей вере. Тогда их беспощадно избили, превратив тела в сплошную рану. Евтропий громко молился во время пыток и по его зову явился Господь с ангелами. Все присутствовавшие сразу поверили в Бога.

На следующий день троих мужчин насильно привели в языческий храм, но началось землетрясение, испугавшее правителя. Последнюю ночь перед смертью провели мученики в тюрьме. Утром братьев распяли, а Василиску отрезали голову.

Что нельзя делать 3 марта

Не стоит идти в лес, потому что звери начинают просыпаться после зимней спячки.

Нельзя злословить, ругаться и ссориться.

Запрещено после заката давать взаймы деньги или вещи.

Народные приметы и традиции на 3 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вокруг деревьев тает снег; весна будет затяжной;

уже прилетел скворец, значит летом будет большой урожай;

в снегу вороны копаются до теплой и ясной погоды;

расщебетались синицы — идет потепление;

гуси высоко летят – ждите полноводия.

3 марта гуси высоко летят — ждите полноводия / Фото: Pexels

У девушек в древности существовал интересный ритуал, связанный с этим днем. Они оставляли накануне в миске с водой яйцо или серебряное, а утром умывали лицо. Верили, что так сохранят свою молодость и красоту.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 марта

Какие завтра именины: Василий, Зиновий, Ренат, Нонна, Изабелла.

Талисманом человека, рожденного 3 марта, является горный хрусталь. Камень с достаточно высокой жесткостью. Издавна горный хрусталь символизировал крепость отношений, честность, чистоту.

В этот день родились:

1896 год – украинский певец (бас), педагог Иван Паторжинский;

1919 год – украинский математик Погорелов Алексей Васильевич;

1982 год — украинская певица, победительница вокального конкурса Украины "Икс-Фактор" Аида Николаевчук.

Памятные даты 3 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 марта:

1585 год – в Виченце открывают Театр Олимпико, построенный по проекту Андреа Палладио – первый и самый древний крытый театр Европы;

1645 год — Михаэлем ван Лангреном создана первая карта Луны;

1802 год — в Вене публикуют "Луную сонату" Бетховена;

1866 год — в Киеве открывают публичную библиотеку (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины);

1875 год — в Париже со скандалом проходит премьера оперы "Кармен" Жоржа Бизе;

1915 год — в Нью-Йорке проходит премьера величайшего немого фильма всех времен и народов — "Рождение нации" режиссера Дэвида Гриффита;

1917 год — в Киеве организуют Украинский Центральный Совет (УЦР);

1918 год — согласно Берестейскому миру советская Россия признает независимость Украины;

1923 год — выходит первый номер нью-йоркского журнала "Time";

1924 год — в Турции отменяют Османскую династию, халифат, другие религиозные органы и начали светские реформы;

1931 год — президент США Гувер утверждает решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven" гимном США;

1938 год — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаруживают большой источник сырой нефти;

1945 год — во Львове начинает работу Областная государственная картинная галерея;

1952 год — утверждают генеральный план застройки Черкасс, разработанный Киевским институтом проектирования;

1991 год — в Латвии и Эстонии проходят референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР;

1994 год — Украина и США подписывают договор о дружбе и сотрудничестве;

2005 год — Стив Фоссетт осуществляет первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 год — объявляют о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине;

2022 год – Грузия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Погода на 3 марта

Завтра, 3 марта, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове утром облачно, но с середины дня до вечера ясно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +8 днем и ночью. Во Львове +12 днем и +4 ночью. В Харькове +5 днем и -1 ночью. В Одессе +8 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 марта отмечают Международный день писателя / Фото: Pexels

3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день дикой природы. Это довольно молодой праздник, впервые отпраздновавшийся в 2013 году. Именно в этом году в декабре состоялось 68 заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций, в ходе которого рассматривались проблемы дикой природы, разные пути их решения. Дата празднования была выбрана во время заседания. Этот день имеет большое значение для защиты дикой природы. Именно 3 марта 1973 года была принята Конвенция СИТЕС, запретившая незаконную торговлю дикими животными, которым грозит полное уничтожение.

Также 3 марта Всемирный день слуха. Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно она определяет тему и разрабатывает научно обоснованные информационно-пропагандистские программы (открытки, брошюры, баннеры, плакаты), которые распространяются среди партнеров в правительствах и населения во всем мире.

А еще 3 марта празднуют Международный день писателя. Событие было основано ПЕН-клубом (международное объединение писателей) в 1986 году, но в Украину праздник пришел только в 2012 году по инициативе писательницы Ларисы Ницой. Своим профессиональным днем этот праздник могут считать редакторы, журналисты, историки и другие мастера слова.

3 марта Международный день детского телевидения и радиовещания. Событие было начато по инициативе ЮНИСЕФ, выбрав дату 2009 года. Каждый год праздник приходится на первое воскресенье марта. В этот день проводят крупнейшую в мире медиа-кампанию для детей, которая направлена на продвижение прав ребенка, особенно на его право на участие в жизни общества.

Также 3 марта Международный день ирландского виски. Дата посвящена почитанию богатой истории, уникальным методам производства и разнообразию ирландского виски. Выбор числа 03.03 осознан, ведь оно символизирует важность тройки в истории этого напитка. Существует три традиционных стиля ирландского виски — Single Grain, Single Malt, and Single Pot Still. А также виски производят с помощью тройной дистилляции, которая и отличает этот напиток от аналогов.

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