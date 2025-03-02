Какой завтра, 3 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 марта, Всемирный день дикой природы. Верующие чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. До Нового года осталось 303 дня.

3 марта 2025 года – понедельник. 1104-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 марта в церковном календаре – день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они были братьями по духу и вместе проповедовали христианскую веру. Их задержали и подвергли жестоким пыткам за их веру. Евтропий, Клеоник и Василиск отказались отречься от своей веры и, несмотря на пытки, остались верными Христу. За это их приговорили к смертной казни. Евтропия и Клеоника распяли, а Василиска обезглавили. Их мужество и преданность послужили примером для многих христиан.

Что нельзя делать 3 марта

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.

После заката запрещается давать и брать деньги взаймы.

В лес идти не стоит, потому что дикие звери начинают просыпаться после зимы.

Народные приметы и традиции на 3 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны копаются в снегу – будет ясная и теплая погода;

снег тает вокруг деревьев – весна окажется затяжной;

гуси летят высоко в небе к полноводию;

скворец уже вернулся из теплых краев — ждите большой урожай летом.

3 марта скворец уже вернулся из теплых краев — ждите большого урожая летом / Фото: pixabay.com

В древности девушки проводили интересный ритуал, связанный с сохранением молодости и красоты. Накануне в миске с водой оставляли серебряное украшение или яйцо, утром умывали жидкостью лицо.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 марта

Какие завтра именины: Михаил, Марта.

Талисманом человека, рожденного 3 марта, является горный хрусталь. Камень, являющийся воплощением чистоты и молодости. Горный хрусталь способен стимулировать умственную деятельность.

В этот день родились:

1899 год – прозаик, драматург, поэт, сатирик, киносценарист Юрий Олеша;

1919 год – украинский математик Алексей Погорелов;

1982 год — украинская певица и музыкант, победительница вокального конкурса Украины "Икс-Фактор" Аида Николаевчук.

Памятные даты 3 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 марта:

1585 год — в Виченце открывают Театр Олимпико, построенный по проекту Андреа Палладио;

1645 год — в этот день датирована первая карта Луны, составленная Михаэлем ван Лангреном;

1802 год — в Вене публикуют "Луную сонату" Бетховена;

1866 год — в Киеве открывают публичную библиотеку (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины);

1875 год — "день рождения" канадского хоккея, в Монреале проходит первый организованный хоккейный матч;

1875 год — в Париже со скандалом проходит премьера оперы "Кармен" Жоржа Бизе;

1915 год — в Нью-Йорке проходит премьера величайшего немого фильма всех времен и народов — "Рождение нации" режиссера Дэвида Гриффита;

1917 год — 3-4 марта в Киеве организуют Украинский Центральный Совет (УЦР);

1918 год — согласно Берестейскому миру советская Россия признает независимость Украины;

1921 год — Польша и Румыния подписывают в Бухаресте договор о военном союзе против России;

1923 год — выходит первый номер нью-йоркского журнала "Time";

1924 год — в Турции отменяют Османскую династию, халифат, другие религиозные органы власти и начинают светские реформы;

1931 год — президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven";

1938 год — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаруживают большой источник сырой нефти;

1945 год — во Львове начинает работу Областная государственная картинная галерея;

1991 год — в Латвии и Эстонии проходят референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР;

1994 год — Украина и США подписывают договор о дружбе и сотрудничестве;

2005 год — Стив Фоссетт осуществляет первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 год — объявляют о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине;

2022 год – Грузия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Погода на 3 марта

Завтра, 3 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове возможно прояснение, но в целом облачно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +5 днем и ночью. Во Львове +5 днем и -1 ночью. В Харькове +2 днем и -3 ночью. В Одессе +5 днем и ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 марта Всемирный день дикой природы / Фото: Unsplash

3 марта в Украине и мире празднуют Международный день ирландского виски. Это неофициальный праздник, посвященный ирландскому виски — одному из самых старых и известных видов виски в мире. Число 3 связано с ирландской традицией тройной дистилляции, которая делает этот напиток особенно мягким. В написании даты 3/3 (по английскому формату) отображается эта троица. Этот день отлично вписывается в атмосферу перед Днем святого Патрика (17 марта) и становится своеобразным началом ирландских празднований.

Также 3 марта Всемирный день тенниса. Выпадает на первый понедельник марта. Это международный праздник, посвященный популяризации тенниса, развитию этого вида спорта среди молодежи и привлечению новых игроков. Всемирный день тенниса был начат Международной федерацией тенниса (ITF) 2013 года. Главная цель – привлечь внимание к теннису как виду спорта, способствующего здоровью, дисциплине и социализации.

А еще 3 марта Международный день писателя. Это профессиональный праздник авторов, литераторов и всех, кто посвятил себя слову. Праздник был основан Международным ПЭН-клубом (PEN International) в 1986 году. Эта организация, созданная еще в 1921 году, объединяет писателей, поэтов, журналистов и драматургов по всему миру, защищая свободу слова и права авторов.

3 марта Всемирный день слуха. Это международная инициатива, начатая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для повышения осведомленности о профилактике потери слуха и важности ухода за слуховым аппаратом. Дата выбрана символически, поскольку цифры 3.3 напоминают форму двух ушей, что подчеркивает тему слуха.

Также 3 марта Всемирный день дикой природы. Это международный праздник, направленный на повышение осведомленности о сохранении флоры и фауны, а также защиту биоразнообразия планеты. Был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дата выбрана в честь Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES), принятой 3 марта 1973 года. CITES – это соглашение, которое предохраняет более 38 000 видов животных и растений от чрезмерной эксплуатации. Этот день напоминает нам об ответственности перед природой, ведь сохранение дикой фауны и флоры означает сохранение будущего человечества.