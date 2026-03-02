Какой праздник 3 марта 2026 года / © ТСН

Реклама

3 марта 2026 года — вторник. 1468-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

3 марта верующие празднуют День памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска / © pexels.com

Завтра, 3 марта, верующие празднуют День памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они жили в III–IV веке и пострадали за веру во Христа во время римских преследований. Они известны своим мужеством и несокрушимостью перед пытками: несмотря на пытки, не отреклись от христианства и приняли мученическую смерть. Их память почитается примером стойкости веры и готовности отдать жизнь за Господа.

3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день слуха / © pexels.com

3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день слуха. Его инициировала Всемирная федерация слуховых организаций с целью привлечь к проблемам нарушения слуха и распространению знаний о профилактике и ранней диагностике. Тематика каждый год обычно сосредотачивается на конкретном аспекте здоровья ушей — например, шумовой профилактике, доступа к слуховым технологиям или охране слуха детей.

Реклама

3 марта Всемирный день дикой природы / © pexels.com

Также 3 марта Всемирный день дикой природы. Был создан по инициативе Организации Объединенных Наций. Его цель — привлечь внимание человечества к важности сохранения дикой флоры и фауны и их природной среды. Каждый год ООН выбирает конкретную тему, чтобы фокусировать внимание на ключевых проблемах.

3 марта Международный день писателя / © pexels.com

А еще 3 марта Международный день писателя. Его цель — почтить всех, кто создает литературу, популяризирует культуру слова и способствует развитию гуманистических ценностей через писательское творчество. Во многих странах в этот день проводят чтения, творческие вечера, конкурсы для авторов и встречи с писателями, чтобы отметить важность литературы в жизни общества.