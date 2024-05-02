Какой завтра, 3 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 мая, Всемирный день свободы печати. Верующие чтят память мучеников Тимофея и Мавры. До Нового года осталось 242 дня.

3 мая 2024 года – пятница. 800-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 мая в церковном календаре – день памяти мучеников Тимофея и Мавры. Известны также как фиваидские мученики. Их жизнь и мученичество произошло в 3 веке, во время гонений на христиан во времена императора Диоклетиана.

Тимофей был чтецом в церкви и известен своей преданностью христианской вере. Он был арестован за отказ отдать священные книги язычникам. Мавра, его жена, была только что замужем за Тимофеем и поддержала его решение не отречься от веры, даже под угрозой смерти.

По преданию, Тимофея подвергли жестоким пыткам, включая удаление глаз, но он оставался непоколебимым в своей вере. Мавра, попытавшаяся убедить его отказаться от христианства по приказу игемона, вместо этого присоединилась к своему мужу в страданиях. Они оба были распяты на крестах.

Что нельзя делать 3 мая

Нельзя плакать даже от счастья.

Запрещается носить темную одежду – притягивает печаль.

Не стоит проливать молоко.

Народные приметы и традиции на 3 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: листья на ясени еще не расправились, а на дубе уже появились — к сухому лету;

обильная роса на траве – будет много огурцов;

на рассвете много травы – день будет погожим;

черемуха зацвела – к резкому похолоданию.

3 мая обильная роса на траве – будет много огурцов / Фото: Unsplash

Этот день издавна считался благоприятным для высадки капусты. Ее обязательно опрыскивали святой водой, чтобы защитить от вредителей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 мая

Какие завтра именины: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 3 мая, является соколиный глаз. Относится к природным драгоценным камням. Издавна верили, что соколиный глаз помогает усилить внутреннее чувство человека.

В этот день родились:

1897 год – украинский режиссер и актер Януарий Бортник;

1900 год – украинский актер театра и кино на характерных ролях Николай Яковченко;

1930 год – украинский критик, литературовед, переводчик Степан Пинчук.

Памятные даты 3 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 мая:

1481 год — крупнейшее из трех землетрясений происходит на острове Родос и вызывает примерно 30 000 жертв;

1568 год — разгневанные жестоким наступлением испанских войск на форт Кэролайн, французские войска сжигают форт Сан-Матео и убивают сотни испанцев;

1616 год — Луденский договор завершает гражданскую войну во Франции;

1715 год — полное солнечное затмение видно в Северной Европе и Северной Азии, как предсказывал Эдмонд Галлей с точностью до четырех минут;

1791 год — Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принимает Конституцию – первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);

1808 год — Финская война: Швеция теряет крепость Свеаборг;

1815 год — Неаполитанская война: Йоахим Мюрат, король Неаполя, терпит поражение от австрийцев в битве при Толентино, решающем сражении войны;

1841 год — Новая Зеландия объявляется британской колонией;

1880 год — открывают первый в Украине львовский конный трамвай;

1991 год — в столице Намибии подписывают "Виндхукскую декларацию", призывающую правительства государств всего мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер;

1995 год — указом президента Леонида Кучмы устанавливают первый после 1991 года орден Украины – Богдана Хмельницкого;

2004 год — протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах на протяжении сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов;

2014 год — создан добровольческий батальон "Айдар".

Погода на 3 мая

Завтра, 3 мая, в Киеве облачно, весь день пройдет дождь. Во Львове пасмурно, возможен мелкий дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +18 днем и +12 ночью. Во Львове — +19 днем и +10 ночью. В Харькове — +16 днем и +7 ночью. В Одессе — +20 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 мая в Украине и мире празднуют Международный день Солнца / Фото: Unsplash

3 мая в Украине и мире празднуют Международный день Солнца. Этот праздник был начат Международным обществом солнечной энергии в 1994 году и имеет целью напомнить человечеству о бесконечных ресурсах, которые дает нам Солнце. Основная идея праздника состоит в том, чтобы подчеркнуть важность солнечной энергии и ее преимущества перед традиционными видами топлива, такими как сжигание углеводородов.

Также 3 мая День кондитера. Этот особый праздник имеет большое значение для всех любящих сладости, а также для тех, кто посвятил себя кондитерскому искусству. Этот день является признанием мастерства и творчества кондитеров, создающих невероятные сладкие шедевры из мастики, крема и теста.

А еще 3 мая Всемирный день свободы печати. Этот день был начат в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, после того как представители независимой прессы стран Африки приняли "Виндхукскую декларацию" в 1991 году. Декларация призвала правительства государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер. Она подчеркивала, что свободная, плюралистическая и независимая пресса является важнейшей составной частью любого демократического общества.

3 мая празднуют Международный день дикой коалы. Посвящен повышению осведомленности о сохранении коал и их природной среде обитания. Это важный день для привлечения внимания к проблемам, с которыми сталкиваются коалы, такие как потеря среды обитания, изменение климата и болезни.

Также 3 мая Международный день тубы. Этот день был основан в 1979 году Всемирной ассоциацией братства тубистов (TUBA) и стремится почтить тубу и ее важность в различных музыкальных жанрах.