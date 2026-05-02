Какой праздник 3 мая 2026 года / © ТСН

3 мая 2026 года — воскресенье. 1529-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

Завтра, 3 мая, верующие празднуют День памяти святого преподобного Теодосия Печерского. Жил в XI веке. С юности избрал путь аскетической духовной жизни, несмотря на сопротивление семьи. Стал учеником Антония Печерского и впоследствии игуменом Печерского монастыря. Теодосий ввел суровый монашеский устав, основанный на молитве, смирении и труде. Он активно поддерживал бедных, выступал за справедливость и духовную чистоту, обладал большим авторитетом даже среди князей.

3 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день свободы печати. Он был провозглашен ООН в 1993 году по инициативе ЮНЕСКО. Его главная цель — напомнить о важности свободы слова, независимой журналистики и права общества получать правдивую информацию. В этот день также чествуют журналистов, пострадавших или погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Также 3 мая Международный день рассветного хора. Его смысл — привлечь внимание к природной гармонии, биоразнообразию и важности сохранения среды обитания птиц. В этот день орнитологи, природоохранники и любители природы советуют выйти на рассвете и просто послушать «хор» птичьего пения, особенно богатого весной и в начале лета.

А еще 3 мая Международный день семейного равенства. Его идея состоит в том, чтобы подчеркнуть: семья может иметь разные формы, но каждая из них заслуживает уважения, защиты и социального признания. В центре внимания — равенство в доступе к правам, социальным гарантиям, образованию, медицине и отсутствие дискриминации.

3 мая празднуют Международный день пермакультуры. Пермакультура (от «permanent agriculture») — это подход к проектированию экосистем и хозяйств, подражающий естественным процессам: без чрезмерного вмешательства, с экономией ресурсов и замкнутыми циклами (вода, почва, энергия). В этот день обычно проводят практические семинары, экскурсии в экофермы, мастер-классы по органическому садоводству и лекции по экологическому образу жизни.

Также 3 мая Международный день умерших матерей. Его содержание — не только скорбь, но и благодарность и память о материнской любви, заботе и влиянии, которое мама оставляет в жизни человека даже после смерти. Это день, когда люди вспоминают своих матерей в молитве, кругу семьи или тихой личной рефлексии.

А еще 3 мая Всемирный день веселья. Его главная идея — напомнить, что смех и веселье имеют реальную ценность для психического здоровья, снижают стресс и помогают людям восстанавливать эмоциональный баланс. В этот день поощряется все, что вызывает искреннюю радость: шутки, дружеские встречи, игры, творческие активности, музыка и развлечения.

3 мая празднуют Международный день Солнца. Его цель — напомнить о роли Солнца в климате, экосистемах и ежедневном существовании человека, а также привлечь внимание к развитию солнечной энергетики как чистого и возобновляемого источника. В этот день проводят образовательные мероприятия, лекции и экологические инициативы, где говорят о солнечных технологиях, изменении климата и важности перехода к устойчивым источникам энергии.

Также 3 мая Международный женский паркур-уикенд. Обычно такой уикенд объединяет тренировки, мастер-классы, открытые воркшопы и совместные тренировочные сессии, где участники делятся техникой, опытом и поддерживают друг друга в освоении элементов паркура.

А еще 3 мая Международный день дикой коалы. Его цель — привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются дикие коалы: вырубка эвкалиптовых лесов, пожары, урбанизация и болезни, сокращающие их популяцию. В этот день природоохранные организации проводят информационные кампании, сборы средств и просветительские мероприятия о важности защиты биоразнообразия и восстановлении природных экосистем.

Новости партнеров