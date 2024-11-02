Какой завтра, 3 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 ноября День инженерных войск в Украине, День ракетных войск и артиллерии в Украине, День работника социальной сферы. Верующие чтят память святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. До Нового года осталось 58 дней.

3 ноября 2024 года — воскресенье. 984-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 ноября в церковном календаре – день памяти святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Святой священномученик Акепсим был известен как известный всадник и мученик за веру. Он жил в IV веке и был измучен за отстаивание христианской веры. Его мученичество стало символом веры и мужества. Святой священномученик Иосиф был епископом и мучеником за веру. Он жил в III веке и был измучен за отстаивание христианской веры. Его мученичество стало символом веры и мужества. Святой священномученик Айтал был епископом и мучеником за веру. Он жил в III веке и был измучен за отстаивание христианской веры. Его мученичество стало символом веры и мужества.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя подписывать принципиальные документы, соглашения.

Не стоит находиться в местах скопления людей.

Запрещается приводить в дом незнакомцев.

Народные приметы и традиции на 3 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: мороз держится до вечера – до теплой и мягкой зимы;

утром морозит – будет снег;

мыши роют ямы в земле – начнется сильное похолодание;

дым идет вверх – будет мороз.

3 ноября мыши роют ямы в земле — начнется сильное похолодание / Фото: Unsplash

В древности существовало поверье, что сон против 3 ноября обязательно сбудется. Но вам нельзя о нем никому рассказывать.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 ноября

Какие завтра именины: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Светлана.

Талисманом человека, рожденного 3 ноября является бирюза. Камень примирения и борьбы со злом. Бирюза издавна считалась талисманом от плохих снов и сглаза.

В этот день родились:

1962 год — украинская писательница Ирэн Роздобудько;

1967 год — украинский спортсмен, олимпийский чемпион (2000) в стендовой стрельбе Николай Мильчев;

1969 год – украинский бегун, рекордсмен Украины в беге на 400 м с барьерами Олег Твердохлеб.

Памятные даты 3 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 ноября:

1493 год — Христофор Колумб открывает Доминику;

1871 год – в Центральной Африке найдена исчезающая экспедиция Дэвида Ливингстона;

1888 год – находят последнюю жертву Джека-Потрошителя;

1903 год — Панама при поддержке США отделяется от Колумбии;

1903 год – нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен разрабатывает электрокардиограф;

1918 год — Венгрия объявляет о своем отделении от Австрии;

1918 год — Буковинское вече решает присоединить Северную Буковину к ЗУНР;

1927 год – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открывают тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта;

1943 год – начинается Битва за Киев;

1992 год – президентом США становится Билл Клинтон;

1995 год – ученые Техасского университета впервые выделяют ген грудного рака;

2020 год – президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Погода на 3 ноября

Завтра, 3 ноября, в Киеве небо затянут облака только вечером, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +1 ночью. Во Львове +6 днем и -2 ночью. В Харькове +5 днем и +1 ночью. В Одессе +8 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 ноября Всемирный день медузы / Фото: Unsplash

3 ноября в Украине празднуют День инженерных войск. Этот день посвящен всем инженерным войскам, обеспечивающим безопасность и оборону страны. Инженерные войска играют важную роль в построении и поддержке оборонных сооружений, размене территорий, а также в выполнении различных инженерных задач во время боевых действий.

Также 3 ноября День ракетных войск и артиллерии Украины. Этот день имеет большое значение для украинских военных, поскольку ракетные войска и артиллерия играют ключевую роль в обеспечении обороны страны. Празднование в этот день включает военные парады, церемонии награждения и другие мероприятия, подчеркивающие важность этих сил в сохранении безопасности Украины.

А еще 3 ноября День работника социальной сферы. Ежегодно выпадает на первое воскресенье ноября. Этот праздник установлен для чествования всех работников социальной сферы, которые работают над улучшением жизни людей, оказывая социальные услуги и поддержку нуждающимся. Сотрудники социальной сферы играют важную роль в обществе, поддерживая людей в сложных жизненных ситуациях, помогая инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам и другим уязвимым группам населения. Они обеспечивают социальную защиту, предоставляют консультации, способствуют социальной адаптации и улучшению качества жизни.

3 ноября празднуют Международный день биосферных заповедников. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности биосферных заповедников в сохранении биоразнообразия и экосистем. Биосферные заповедники – это особые природные территории, которые играют ключевую роль в сохранении редких видов и экосистем, а также в поддержании баланса природных процессов.

Также 3 ноября Всемирный день медузы. Этот день посвящен повышению осведомленности о медузе и их роли в морских экосистемах. Медузы играют важную роль в поддержании баланса в океанах, но они также могут быть опасны для людей из-за их ядовитых стрел.

А еще 3 ноября Всемирный день косплея. Этот праздник посвящен любителям косплея — культурному феномену, заключающемуся в превращении в персонажей из популярных фильмов, комиксов, видеоигр, аниме и других медиа. Косплей объединяет людей, которые не только создают сложные костюмы, но воспроизводят характеры и поведение своих любимых персонажей. Это возможность выразить свою креативность, обрести единомышленников и воплотить фантазии в реальность.