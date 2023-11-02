Какой завтра, 3 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 3 ноября, День ракетных войск и артиллерии, День инженерных войск в Украине. Верующие чтят память княжны Анны Всеволодовны. До Нового года осталось 58 дней.

3 ноября 2023 года – пятница. 618-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 ноября, церковный праздник

3 ноября в церковном календаре – день памяти княжны Анны Всеволодовны. Анна была обручена за византийским царевичем, но их брак не состоялся. Поэтому девушка решила посвятить свою жизнь Богу. Около 1086 ее отец, князь Всеволод Ярославич, построил для Анны женский Андреевский монастырь. Анна стала его первой настоятельницей. Она приложила немало усилий, чтобы обитель развивалась. Главная ее заслуга состоит в том, что Анна открыла первую в Европе школу для девочек, где они изучали грамоту, пение и разные ремесла. Принимала Анна участие и в делах государства. К примеру, когда погиб митрополит Иоанн, она отправилась в Византию, откуда возвратилась с новым митрополитом.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не пускать в дом незнакомцев, иначе всю неделю будете общаться с недругами.

Избегайте большого скопления людей — возможные конфликты.

Отложите подписание любого соглашения на другой день.

Народные приметы и традиции на 3 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дым идет из дымовой трубы столбом — ждите морозной погоды;

снег уже лежит, но на деревьях еще не все листья осыпались — следующий год будет неурожайным;

мыши начали рыть ямы — до похолодания;

утром сильный мороз — ждите снег;

до вечера держится мороз — зима будет мягкой и теплой.

3 ноября мыши начали рыть ямы — до похолодания. / Фото: Pexels

Давно наши предки верили, что сон против 3 ноября обязательно сбудется, но его нельзя никому рассказывать.

Погода на 3 ноября

Завтра, 3 ноября, в Киеве облачно, возможен дождь. Во Львове пасмурно, дождливо. В Харькове переменная облачность. В Одессе облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве — +11 днем и +8 ночью. Во Львове — +10 днем и +6 ночью. В Харькове — +9 днем и +5 ночью. В Одессе — +13 днем и +7 ночью.

Памятные даты 3 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 ноября:

1493 год — Христофор Колумб открывает Доминику;

1871 год — в Центральной Африке находят пропавшую экспедиция Дэвида Ливингстона;

1888 год — находят последнюю жертву Джека-Потрошителя;

1903 год — Панама при поддержке США отделяется от Колумбии;

1903 год — нидерландский физиолог В. Эйнтховен разрабатывает электрокардиограф;

1918 год — Венгрия объявляет о своем отделении от Австрии;

1918 год — Буковинское вече решает присоединить Северную Буковину к ЗУНР;

1918 год — Кильское восстание, начинается Ноябрьская революция в Немецкой империи;

1927 год — в Нью-Йорке под рекой Гудзон открывают тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта;

1941 год — в Бердичеве расстрелом около 2000 евреев фактически завершается ликвидация еврейского населения, продолжавшаяся с июля 1941 года;

1943 год — начинается Битва за Киев;

1992 год — президентом США становится Билл Клинтон;

1995 год — ученые Техасского университета впервые выделяют ген грудного рака;

1996 год — в аэропорту Донецка киллеры в масках расстреливают народного депутата Украины, известного бизнесмена Евгения Щербаня;

2007 год — проходит премьера в Украине серии "The Farnsworth Parabox" мультсериала "Футурама";

2020 год — президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 ноября

Какие завтра именины: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана.

Талисманом человека, рожденного 3 ноября, является бирюза. Давно этот камень считали символом победы. Также считалось, что бирюза приносит людям любовь и счастье.

В этот день родились:

1952 год — украинский художник, автор сатирических пьес Лесь Подервянский;

1962 год — украинская писательница Ирэн Роздобудько;

1969 год — украинский бегун, рекордсмен Украины в беге на 400 м с барьерами Олег Твердохлеб.

Какой завтра день в Украине и мире

3 ноября Всемирный день медузы / Фото: Pexels

3 ноября в Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии. Праздник был установлен указом президента Украины 31 октября 1997 года. 60-70% всей огневой силы армии составляют именно ракетные и артиллерийские войска. Каждый день они доказывают свою эффективность во время полномасштабной войны с Россией и делали это во время российской агрессии на востоке страны.

Также 3 ноября День инженерных войск Украины. День появился благодаря президенту Украины Леониду Кучме, подписавшему соответствующий указ 25 октября 1999 года. Инженерные войска занимаются внедрением в армию новейших средств введения боя. Они являются войсками переднего плана, то есть в битве действуют первыми.

А еще 3 ноября празднуют Всемирный день доброжелательного отношения к юристам. Праздник был создан по инициативе American Lawyers Public Image Association в 2001 году. Главная его цель состоит в привлечении внимания к пользе от деятельности юристов, за это часто не получающих благодарности. Праздник всегда выпадает на первую пятницу ноября.

3 ноября Всемирный день медузы. Необычный праздник был создан по инициативе группы морских биологов, долгое время изучавших этих невероятных существ. Медузы беспозвоночные создания, появившиеся на Земле более 540 миллионов лет назад. На 98% эти существа состоят из воды, у них нет костей, органов зрения и головного мозга. Однако у них две несовершенные нервные системы.

Также 3 ноября празднуют Всемирный день косплея. Дату праздника выбрали не случайно. Ведь в Японии именно в этот день празднуют день культуры, а для перевоплощения чаще всего выбирают персонажей из манг, комиксов, аниме и компьютерных игр.