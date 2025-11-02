Какой праздник 3 ноября 2025 года / © ТСН

3 ноября 2025 года — понедельник. 1348-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 3 ноября, верующие празднуют день памяти святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Эти три святых возникли во время крупных преследований христиан в Персии во время царствования Шапур II (309 — 379 гг.), когда зороастризм имел господствующее положение, и христианская община попадала под давление и насилие со стороны государства. Ацепсим (Акепсима) был епископом или старейшиной — по некоторым данным в возрасте около 80 лет. Иосиф (Joseph) был пресвитером (священником) в возрасте около 70 лет. Аитал (Аеитхалас) был диаконом, примерно 66 лет.

Их задержали за то, что отказались приносить жертвы зороастрийским богам, в частности, поклоняться солнцу, что было государственной практикой. Ацепсим был заключен, подвергнут пыткам, три года содержался в тюрьме. Иосиф и Аитал также испытали продолжительные страдания, их тело или место мученичества были сопровождены чудесами в преданиях. Ацепсим был обезглавлен (по некоторым источникам). Иосиф и Аитал были забиты или избиты камнями в результате казней.

Что нельзя делать 3 ноября

Нельзя лениться делать домашние дела — не стоит делать ничего с нарушением чести или совести.

Не стоит спорить, ссориться — конфликты в этот день могут “задержать благословение” и нарушить духовное спокойствие.

Не следует сомневаться в вере — день мучеников напоминает об стойкости даже в тяжелых испытаниях.

Народные приметы и традиции на 3 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясное небо — зима будет суровой;

сильный дождь — на теплую осень;

снег — зима придет рано;

на траве утром роса — день будет теплым.

3 ноября на траве утром роса — день будет теплым / © unsplash.com

В народе 3 ноября носило название Ацепсимов день. В некоторых регионах его называли “Тихий день”, потому что это был день воздержания, молитвы и духовного созерцания.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 ноября

Какие завтра именины: Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Анна, Евдокия, Светлана.

Талисманом человека, рожденного 3 ноября является бирюза. Это камень гармонии и защиты от темных сил. Она с давних времен считалась оберегом, отгоняющим плохие сны и чужой негатив.

В этот день родились:

1962 год — Ирэн Роздобудько, украинская писательница;

1967 год — Николай Мильчев, украинский спортсмен, олимпийский чемпион (2000) в стендовой стрельбе;

1969 год — Олег Твердохлеб, украинский бегун, рекордсмен Украины в беге на 400 м с барьерами.

Памятные даты 3 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 ноября:

1493 год — Христофор Колумб открыл остров Доминика;

1871 год — В Центральной Африке обнаружена потерянная экспедиция Дэвида Ливингстона;

1888 год — Найдена последняя жертва известного Джека-Потрошителя;

1903 год — Панама провозгласила независимость от Колумбии при поддержке США;

1903 год — Нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен создал первый электрокардиограф;

1918 год — Венгрия отделилась от Австрии;

1918 год — Буковинское вече решило присоединить Северную Буковину к ЗУНР;

1918 год — На станции Скороходово (возле Полтавы) Гетман П. Скоропадский встретился с атаманом П. Красновым для определения украинско-донской границы;

1918 год — Началось Кильское восстание, давшее старт Ноябрьской революции в Германии;

1927 год — В Нью-Йорке открыт подводный тоннель Голланда под рекой Гудзон — первый в мире тоннель для транспорта под водой;

1937 год — В Киеве арестован Владимир Затонский, народный комиссар образования УССР;

1937 год — В Сандармосе по решению НКВД расстреляно 265 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых выдающиеся украинские деятели культуры и науки: Лесь Курбас, Николай Кулиш, Валерьян Подмогильный и многие другие;

1941 год — В Бердичеве расстреляно около 2000 евреев, завершив ликвидацию местной еврейской общины;

1943 год — Началась Битва за Киев;

1992 год — Президентом США избран Билл Клинтон;

1995 год — Ученые Техасского университета впервые выделили ген, связанный с грудным раком;

1996 год — В аэропорту Донецка расстрелян народный депутат и бизнесмен Евгений Щербаня;

2020 год — В США состоялись президентские выборы между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Какой завтра праздник в Украине и мире

3 ноября Всемирный день медузы / © unsplash.com

3 ноября в Украине празднуют День инженерных войск Украины. Инженерные войска Украины имеют давние традиции, коренящиеся еще со времен регулярной армии и формирования военных подразделений в XX веке. Их задача — обеспечение безопасности войск и гражданского населения, создание фортификаций, преград для врага, а также разминирование территорий после боевых действий. День инженерных войск призван уважать профессионализм, мужество и самопожертвование этих специалистов, их работа часто связана с высоким риском и требованиями чрезвычайной точности и дисциплины.

Также 3 ноября Всемирный день медузы. Это неформальное событие, основанное энтузиастами биологии или охраны природы, чтобы обратить внимание людей на медуз как на уникальные морские организмы. День призван вдохновлять восхищение и уважение к “прозрачным, бескостным путешественникам океана” — медуз — и распространять знания об их биологии, экологической роли и угрозах, с которыми они сталкиваются.

А еще 3 ноября Всемирный день косплея. Это неофициальный праздник для поклонников косплей со всего мира — день, когда можно смело одеть костюм, воспроизвести любимого персонажа и поделиться творчеством с другими. Она позволяет объединить сообщество косплееров: создать выставки, фотосессии, встречи, тематические игры, перформансы.

3 ноября празднуют Международный день биосферных заповедников. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО (UNESCO) на 41-й сессии Генеральной конференции 2021 года. Цель дня — обратить внимание на роль биосферных заповедников как моделей взаимодействия человека и природы, мест, где сочетаются охрана природы, исследования и устойчивое развитие.