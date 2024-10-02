Какой завтра, 3 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 октября, День техников в Украине. Верующие чтят память святого священномученика Дионисия Ареопагита. До Нового года осталось 89 дней.

3 октября 2024 года — четверг. 953-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 октября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Дионисия Ареопагита. Он был учеником апостола Павла и первым епископом Афин. Он обратился в христианство после проповеди апостола Павла в афинском ареопаге. Дионисий является одним из семидесяти апостолов и известен как яркий представитель апофатического богословия в христианстве. Дионисий Ареопагит почитается православной церковью как священномученик, поскольку он пострадал за свою веру. Его жизнь и деятельность оказали большое влияние на развитие христианской теологии и философии.

Что нельзя делать 3 октября

Нельзя отказывать любимым, будет серьезная ссора.

Не следует стричься – волосы будут расти медленно.

Запрещается поднимать с пола деньги, потерянные незнакомцем.

Народные приметы и традиции на 3 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сыро и туманно, но в воздухе летает много паутины — осень будет хорошая;

стоит сухая погода — зимой ждите небольшого количества снега;

на елке шишки растут низко — рано ударят морозы;

на клене и берегу еще не все листья опало — к холодной зиме.

3 октября на клене и берегу еще не все листья опали — до холодной зимы / Фото: pixabay.com

Верующие старались обязательно пойти в церковь, но если такой возможности не было, то святому Дионисию молились дома. Просили у него счастья в семейных делах, преодоления всех жизненных проблем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 октября

Какие завтра именины: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр.

Талисманом человека, рожденного 3 октября, является топаз. Издавна верили, что этот камень лечит простудные заболевания, повышает иммунную систему. Также топаз – это символ света, тепла и равновесия.

В этот день родились:

1962 год — украинский рок-музыкант, вокалист рок-группы "Братья Гадюкины" Сергей Кузьминский;

1970 год — офицер Вооруженных сил Украины, трагически погибший во время российского вторжения в Украину, Герой Украины Валерий Глебов;

1989 год — украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр Максим Яровой.

Памятные даты 3 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 октября:

382 год — римский император Феодосий I выделяет земли Фракии для поселения вестготов;

1533 год — жители села под Виттенбергом (Священная Римская империя немецкой нации) продают все имущество в связи с прогнозируемым проповедником М. Штихелем концом света;

1621 год — войска под руководством П. Сагайдачного побеждают под Хотином;

1863 год — президент США А. Линкольн объявляет каждый последний четверг ноября Днем благодарения;

1866 год — по Венскому договору Австрийская империя отдает Королевству Италия Венецию;

1875 год — в Цинциннате открывают первый в США еврейский колледж;

1906 год — международным сигналом бедствия утверждают сигнал SOS (ранее действовавший сигнал CQD);

1917 год — в Чигирине начинается Всеукраинский съезд казачества, во время которого утверждают устав организации и избирают ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;

1925 год — открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;

1926 год — в Праге начинается Первый украинский научный съезд;

1929 год — Королевство сербов, хорватов и словенцев приобретает официальное название Югославия;

1932 год — Королевство Ирак получает полную независимость от Великобритании;

1935 год — начинается итальянско-абиссинская война;

1942 год — немцы впервые испытывают ракету Фау-2;

1945 год — создают Всемирную федерацию профсоюзов;

1945 год — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принимает участие в конкурсе юных талантов и завоевывает второй приз;

1952 год — Великобритания проводит испытания своей первой ядерной бомбы;

1952 год — в Лос-Анджелесе делают первую видеозапись на магнитную ленту;

1973 год — памятник выдающейся украинской поэтессе Леси Украинцы открывают в Киеве;

1990 год — завершается процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно празднуется как День Немецкого единства;

2003 год — философ, доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко, Станислав Шендрик совершает акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи городской властью земельного участка, принадлежавшего ему согласно судебному решению;

2013 год — Украина становится ассоциированным членом CERN.

Погода на 3 октября

Завтра, 3 октября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, в течение всего дня ожидается сильный дождь, который пойдет на убыль после обеда, но к вечеру снова усилится. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно лишь днем, затем пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +12 ночью. Во Львове — +12 днем и +9 ночью. В Харькове — +24 днем и +11 ночью. В Одессе — +21 день и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 октября Всемирный день грибников / Фото: pixabay.com

3 октября в Украине празднуют День техников. Этот праздник был введен в 1998 году для поддержки старшеклассников в выборе технического образования и карьеры. В этот день чествуют работников разных технических профессий, таких как инженеры, электрики, ІТ-специалисты, автослесари и многие другие.

Также 3 октября Всемирный день грибников. Это неофициальный праздник, который отмечают любители "тихой охоты" — сбор грибов. Этот день является прекрасной возможностью для активного отдыха на природе и наслаждения грибным сезоном.

А еще 3 октября Всемирный день трезвости. Этот день посвящен поощрению людей воздерживаться от употребления алкоголя и размышления об истории движений за трезвость во всем мире. Основной целью этого дня является привлечение внимания к проблеме алкоголизма и его негативному влиянию на здоровье и жизнь людей. Это также возможность распространения информации о преимуществах здорового образа жизни и поддержки тех, кто стремится преодолеть зависимость.

3 октября празднуют Всемирный день смузи. Этот праздник был основан в 2015 году канадским молекулярным токсикологом и экспертом по здоровью Реем Мехтой. Цель этого дня – популяризация смузи как вкусного и полезного напитка, который можно легко включить в ежедневный рацион. Смузи – это напиток, который обычно готовят из фруктов, овощей, йогурта или молока, и он богат витаминами и минералами. Этот день — прекрасная возможность попробовать новые рецепты и насладиться здоровыми напитками.