Какой завтра, 3 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

3 октября 2023 года — вторник. 587-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 октября, церковный праздник

3 октября в церковном календаре – день памяти Дионисия Ареопагита. По церковным преданиям он был учеником апостола Павла, а также первым епископом в своем городе. Папа Климент отправил святителя в Галлию в 95 году, чтобы тот проповедовал там христианство. К сожалению, через год Дионисий погиб от рук язычников. Считается, что святой написал несколько произведений, наибольшую популярность получивших в V веке и сильно повлиявших на развитие христианской философии.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется проводить какие-либо хирургические вмешательства.

Удерживайтесь от поездок на автомобиле, это может быть опасным.

Осторожно пользуйтесь острыми предметами.

Народные приметы и традиции на 3 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: плывут низкие темные тучи — возможны снегопад и сильный холод;

воробьи стайками перелетают с одного места на другое – ждите непогоды;

галки собрались стаей и кричат — придет ясная погода;

мыши копают норы на южной стороне – до холодной зимы.

3 октября мыши копают норы на южной стороне — до холодной зимы / Фото: Pexels

Среди наших предков было поверье, что в этот день в свет выходят "осенние лихорадки", которые ходят по земле и вселяются в людей. Верили, что помогает защититься от лихорадок осиновая кора, поэтому ее всегда носили с собой.

Погода на 3 октября

Завтра, 3 октября, в Киеве будет облачно к вечеру, когда небо прояснится, без осадков. Во Львове ясно утром и вечером, днем пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове безоблачно, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +22 днем и +12 ночью. Во Львове — +21 день и +12 ночью. В Харькове — +21 день и +9 ночью. В Одессе — +24 днем и +13 ночью.

Памятные даты 3 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 октября:

382 год — Римский император Феодосий I выделяет земли Фракии для поселения вестготов;

1533 год — жители села под Виттенбергом (Священная Римская империя немецкой нации) продают все имущество в связи с прогнозируемым проповедником М. Штихелем концом света;

1621 год — победа войска под руководством П. Сагайдачного под Хотином;

1863 год — президент США А. Линкольн объявляет каждый последний четверг ноября Днем благодарения;

1866 год — по Венскому договору Австрийская империя отдает Королевству Италия Венецию;

1875 год — в Цинциннате открывают первый в США еврейский колледж;

1906 год — международным сигналом бедствия утверждают сигнал SOS (ранее действовавший сигнал CQD);

1917 год — в Чигирине начинается Всеукраинский съезд казачества, во время которого утверждают устав организации и избирают ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;

1925 год — открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;

1926 год — в Праге начинается Первый украинский научный съезд;

1929 год — Королевство сербов, хорватов и словенцев приобретает официальное название Югославия;

1932 год — Королевство Ирак получает полную независимость от Великобритании;

1935 год — начинается итальянско-абиссинская война;

1942 год — немцы впервые испытывают ракету Фау-2;

1945 год — создают Всемирную федерацию профсоюзов;

1945 год — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принимает участие в конкурсе юных талантов и завоевывает второй приз;

1952 год — Великобритания проводит испытания своей первой ядерной бомбы;

1952 год — в Лос-Анджелесе разрабатывают первую видеозапись на магнитную ленту;

1973 год — памятник выдающейся украинской поэтессе Леси Украинцы открывают в Киеве;

1990 год — завершается процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно празднуется как День Немецкого единства;

2003 год — философ, доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко, Станислав Шендрик совершает акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи городской властью земельного участка, принадлежавшего ему согласно судебному решению;

2013 год — Украина становится ассоциированным членом CERN.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 октября

Какие завтра именины: Денис, Иван, Павел, Петр, Феоген, Феодосия, Ядвига, Рустика.

Талисманом человека, рожденного 3 октября, является топаз. Полудрагоценные камни, имеющие природное происхождение. Издавна люди верили, что топаз помогает избавить от ночных ужасов. А еще было поверье, что этот камень может вылечить душу.

В этот день родились:

1886 год — украинская и американская дизайнер одежды, автор сценических костюмов для кино и балета, соавтор современной балетной пачки, обладательница премии "Оскар" за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк" Варвара Каринская;

1957 год — украинская писательница Люко Дашвар;

1989 год — украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр Максим Яровой.

Какой завтра день в Украине и мире

3 октября Всемирный день смузи / Фото: Pexels

3 октября в Украине празднуют День технаря или День техников. Сначала этот профессиональный праздник создали с целью помочь старшеклассникам получить образование, которое позволило бы им расти в технической сфере. Дата впервые была предложена в 1998 году при поддержке сети CNET. В этот день приветствуют всех работников IT-отдела, электриков, конструкторов, инженеров, автослесарей и т.д.

Также 3 октября Всемирный день смузи. Праздник был создан в 2015 году и стал популярен во многих странах мира. Инициатором его создания стал консультант в сфере здорового питания и молекулярный токсиколог Рэй Мехт. Он хотел донести людям, что смузи это немаловажная часть здорового питания. Смузи называют густой напиток, который производят из овощей, фрутов, ягод, орехов и зелени.

А еще 3 октября празднуют Всемирный день грибников. Хотя праздник не является официальным, однако его очень любят те, кто ходит на "тихую охоту". Точно неизвестно, когда и как была создана такая дата. Однако грибы были частью питания наших предков, которые занимались собирательством и земледелием. Грибы – достаточно питательный и полезный продукт. Обычно его каждый день употребляют люди, страдающие ожирением и желающие сбросить лишний вес.

3 октября Всемирный день сельскохозяйственной техники. Благодаря сельскохозяйственной технике сегодня процесс выращивания многих культур стал намного проще и быстрее.