Какой праздник 3 октября 2025 года

3 октября 2025 года — пятница. 1317-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 3 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Дионисия Ареопагита. Дионисий был выходцем из Афин, человеком высокого образования и философской культуры. Он получил знания в Атенском ареопаге — высшем совете Афин, который объединял функции суда и совещательного органа. Именно отсюда и его прозвище — Ареопагит.

Во время своей миссии апостол Павел проповедовал в Афинах на Ареопаге. Тогда большинство афинян высмеяло учение о воскресении мертвых, однако несколько человек поверили, и среди них был именно Дионисий. Он принял крещение из рук апостола Павла и стал одним из его верных учеников.

Дионисий был поставлен епископом Афин. В своем служении он проявлял глубокий ум, силу проповеди и непоколебимую верность Христу. По преданию, он посещал Иерусалим и имел счастье видеть Пресвятую Богородицу, о которой с глубоким уважением свидетельствовал в письмах.

Во время преследований христиан при императоре Домициане (конец I века) святой Дионисий много терпел за проповедь Евангелия. Он был схвачен в Галлии (современная Франция, где он также проповедовал) и казнен из-за отсечения головы. Вместе с ним пострадали еще два его сподвижника — пресвитер Рустик и диакон Елевферий.

Что нельзя делать 3 октября

Не следует планировать путешествия — оно может быть небезопасным.

Нельзя злословить, ссориться — особенно важно беречь чистоту мыслей.

Не стоит заниматься важными делами в спешке — в этот день все нужно делать с миром в сердце.

Народные приметы и традиции на 3 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и ясная погода — ждите сухую и теплую осень;

красный закат — на следующий день будет хорошая погода;

утром сильный туман — до богатого урожая зерновых;

сильный ветер — ждите ранних холодов и первого снега;

обильная роса — до богатого урожая фруктов и овощей.

3 октября красный закат — на следующий день будет хорошая погода / © unsplash.com

В народе 3 октября носило название Дионисий Мудрый. Святой был членом Афинского ареопага и проповедовал истину.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 октября

Какие завтра именины: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр.

Талисманом человека, рожденного 3 октября, является топаз. С давних времен считалось, что этот камень помогает преодолевать простуды и укрепляет иммунитет. Кроме того, топаз олицетворяет свет, тепло и внутреннюю гармонию.

В этот день родились:

1962 год — Сергей Кузьминский, украинский рок-музыкант, вокалист рок-группы “Братья Гадюкины”;

1970 год — Валерий Глебов, офицер Вооруженных сил Украины, трагически погибший во время российского вторжения в Украину, Герой Украины;

1989 год — Максим Яровой, украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр.

Памятные даты 3 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 октября:

382 год — римский император Феодосий I выделяет территории Фракии для поселения вестготов;

1533 год — жители села под Виттенбергом в Священной Римской империи продают все свое имущество, готовясь к предполагаемому концу света, который анонсировал проповедник М. Штихель;

1621 год — войска под руководством П. Сагайдачного одерживают блестящую победу под Хотином;

1863 год — президент США Авраам Линкольн провозглашает последний четверг ноября официальным Днем благодарения;

1866 год — по Венскому договору Австрийская империя передает Венецию Королевству Италия;

1875 год — в Цинциннате открывают первый в США еврейский колледж;

1906 год — международным сигналом бедствия официально утверждают SOS, заменив предварительный сигнал CQD;

1917 год — в Чигирине проходит Всеукраинский съезд казачества, на котором принимают устав организации и избирают Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;

1925 год — открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;

1926 год — в Праге стартует Первый украинский научный съезд;

1929 год — Королевство сербов, хорватов и словенцев официально получает название Югославия;

1932 год — Королевство Ирак обретает полную независимость от Великобритании;

1935 год — начинается итальянско-абиссинская война;

1942 год — немцы впервые испытывают ракету Фау-2;

1945 год — основывают Всемирную федерацию профсоюзов;

1945 год — 10-летний Элвис Пресли принимает участие в конкурсе юных талантов и получает второе место, получив 5 долларов за песню “Старая овечка”;

1952 год — Великобритания проводит испытания своей первой ядерной бомбы;

1952 год — в Лос-Анджелесе осуществляют первую видеозапись на магнитную ленту;

1973 год — в Киеве открывают памятник выдающейся украинской поэтессе Леси Украинцы;

1990 год — завершается процесс объединения Восточной и Западной Германии;

2003 год — философ и доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко Станислав Шендрик совершает акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи принадлежавшего ему по судебному решению земельного участка;

2013 год — Украина становится ассоциированным членом CERN.

Какой завтра праздник в Украине и мире

3 октября Всемирный день грибников / © unsplash.com

3 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день трезвости. Идея Всемирного дня трезвости возникла в середине XX века в рамках движений за здоровый образ жизни и борьбу с алкоголизмом. Дата стала поводом для проведения просветительских мероприятий, лекций, акций и флешмобов, призывающих отказаться от спиртного хотя бы на один день, а лучше навсегда.

Также 3 октября Всемирный день грибников. Точная дата основания Всемирного дня грибников неизвестна. Однако первые упоминания о подобных мерах датируются концом XX века, когда экологические движения начали популяризировать идею гармонии с природой. Грибничество стало символом бережного отношения к лесам, ведь настоящий грибник не только берет, но и сохраняет — не разрушает грибницу, не оставляет мусор. С течением времени инициатива распространилась на страны Западной Европы и Северной Америки, где грибной туризм и локальные фестивали также нашли своих поклонников.

А еще 3 октября Всемирный день татуировщика. Этот день был основан в 2005 году сообществом тату-профессионалов и считается неофициальным “Новым годом” для мастеров тату-индустрии. Идея создания Всемирного дня татуировщика возникла в начале XXI века среди тату-мастеров, решивших объединиться и отмечать этот день ежегодно, чтобы подчеркнуть важность татуировки как формы искусства и самовыражения.

3 октября празднуют Всемирный день улыбки. Всемирный день улыбки открыл американский художник и дизайнер Гарви Болл в 1963 году. Именно он создал знаменитый желтый смайлик с широко раскрытой улыбкой, впоследствии ставший международным символом радости и оптимизма. Официально этот день выпадает на первую пятницу октября ежегодно, поэтому дата немного меняется от года к году.

Также 3 октября День технаря или День техников. Это неофициальный профессиональный праздник. Его цель — отметить работников технических специальностей, таких как инженеры, механики, электричества, автомеханики, ИТ-специалисты и другие технические специалисты. День технаря был начат в 1998 году на сайте techies.com при поддержке сети CNET. Праздник был создан с целью помочь старшеклассникам получить образование, которое позволило бы сделать карьеру в технической сфере, осознавая, что технологии интегрируются в нашу повседневную жизнь. Этот праздник способствует популяризации технических профессий среди молодежи.