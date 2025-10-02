- Дата публикации
Какой завтра, 3 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 3 октября, Всемирный день трезвости. Верующие чтят память святого священномученика Дионисия Ареопагита. До Нового года осталось 89 дней.
3 октября 2025 года — пятница. 1317-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 3 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Дионисия Ареопагита. Дионисий был выходцем из Афин, человеком высокого образования и философской культуры. Он получил знания в Атенском ареопаге — высшем совете Афин, который объединял функции суда и совещательного органа. Именно отсюда и его прозвище — Ареопагит.
Во время своей миссии апостол Павел проповедовал в Афинах на Ареопаге. Тогда большинство афинян высмеяло учение о воскресении мертвых, однако несколько человек поверили, и среди них был именно Дионисий. Он принял крещение из рук апостола Павла и стал одним из его верных учеников.
Дионисий был поставлен епископом Афин. В своем служении он проявлял глубокий ум, силу проповеди и непоколебимую верность Христу. По преданию, он посещал Иерусалим и имел счастье видеть Пресвятую Богородицу, о которой с глубоким уважением свидетельствовал в письмах.
Во время преследований христиан при императоре Домициане (конец I века) святой Дионисий много терпел за проповедь Евангелия. Он был схвачен в Галлии (современная Франция, где он также проповедовал) и казнен из-за отсечения головы. Вместе с ним пострадали еще два его сподвижника — пресвитер Рустик и диакон Елевферий.
Что нельзя делать 3 октября
Не следует планировать путешествия — оно может быть небезопасным.
Нельзя злословить, ссориться — особенно важно беречь чистоту мыслей.
Не стоит заниматься важными делами в спешке — в этот день все нужно делать с миром в сердце.
Народные приметы и традиции на 3 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечная и ясная погода — ждите сухую и теплую осень;
красный закат — на следующий день будет хорошая погода;
утром сильный туман — до богатого урожая зерновых;
сильный ветер — ждите ранних холодов и первого снега;
обильная роса — до богатого урожая фруктов и овощей.
В народе 3 октября носило название Дионисий Мудрый. Святой был членом Афинского ареопага и проповедовал истину.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 октября
Какие завтра именины: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр.
Талисманом человека, рожденного 3 октября, является топаз. С давних времен считалось, что этот камень помогает преодолевать простуды и укрепляет иммунитет. Кроме того, топаз олицетворяет свет, тепло и внутреннюю гармонию.
В этот день родились:
1962 год — Сергей Кузьминский, украинский рок-музыкант, вокалист рок-группы “Братья Гадюкины”;
1970 год — Валерий Глебов, офицер Вооруженных сил Украины, трагически погибший во время российского вторжения в Украину, Герой Украины;
1989 год — Максим Яровой, украинский биатлонист, лыжник, призер Паралимпийских игр.
Памятные даты 3 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 2 октября:
382 год — римский император Феодосий I выделяет территории Фракии для поселения вестготов;
1533 год — жители села под Виттенбергом в Священной Римской империи продают все свое имущество, готовясь к предполагаемому концу света, который анонсировал проповедник М. Штихель;
1621 год — войска под руководством П. Сагайдачного одерживают блестящую победу под Хотином;
1863 год — президент США Авраам Линкольн провозглашает последний четверг ноября официальным Днем благодарения;
1866 год — по Венскому договору Австрийская империя передает Венецию Королевству Италия;
1875 год — в Цинциннате открывают первый в США еврейский колледж;
1906 год — международным сигналом бедствия официально утверждают SOS, заменив предварительный сигнал CQD;
1917 год — в Чигирине проходит Всеукраинский съезд казачества, на котором принимают устав организации и избирают Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским;
1925 год — открывают Харьковский государственный театр оперы и балета;
1926 год — в Праге стартует Первый украинский научный съезд;
1929 год — Королевство сербов, хорватов и словенцев официально получает название Югославия;
1932 год — Королевство Ирак обретает полную независимость от Великобритании;
1935 год — начинается итальянско-абиссинская война;
1942 год — немцы впервые испытывают ракету Фау-2;
1945 год — основывают Всемирную федерацию профсоюзов;
1945 год — 10-летний Элвис Пресли принимает участие в конкурсе юных талантов и получает второе место, получив 5 долларов за песню “Старая овечка”;
1952 год — Великобритания проводит испытания своей первой ядерной бомбы;
1952 год — в Лос-Анджелесе осуществляют первую видеозапись на магнитную ленту;
1973 год — в Киеве открывают памятник выдающейся украинской поэтессе Леси Украинцы;
1990 год — завершается процесс объединения Восточной и Западной Германии;
2003 год — философ и доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко Станислав Шендрик совершает акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи принадлежавшего ему по судебному решению земельного участка;
2013 год — Украина становится ассоциированным членом CERN.
Какой завтра праздник в Украине и мире
3 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день трезвости. Идея Всемирного дня трезвости возникла в середине XX века в рамках движений за здоровый образ жизни и борьбу с алкоголизмом. Дата стала поводом для проведения просветительских мероприятий, лекций, акций и флешмобов, призывающих отказаться от спиртного хотя бы на один день, а лучше навсегда.
Также 3 октября Всемирный день грибников. Точная дата основания Всемирного дня грибников неизвестна. Однако первые упоминания о подобных мерах датируются концом XX века, когда экологические движения начали популяризировать идею гармонии с природой. Грибничество стало символом бережного отношения к лесам, ведь настоящий грибник не только берет, но и сохраняет — не разрушает грибницу, не оставляет мусор. С течением времени инициатива распространилась на страны Западной Европы и Северной Америки, где грибной туризм и локальные фестивали также нашли своих поклонников.
А еще 3 октября Всемирный день татуировщика. Этот день был основан в 2005 году сообществом тату-профессионалов и считается неофициальным “Новым годом” для мастеров тату-индустрии. Идея создания Всемирного дня татуировщика возникла в начале XXI века среди тату-мастеров, решивших объединиться и отмечать этот день ежегодно, чтобы подчеркнуть важность татуировки как формы искусства и самовыражения.
3 октября празднуют Всемирный день улыбки. Всемирный день улыбки открыл американский художник и дизайнер Гарви Болл в 1963 году. Именно он создал знаменитый желтый смайлик с широко раскрытой улыбкой, впоследствии ставший международным символом радости и оптимизма. Официально этот день выпадает на первую пятницу октября ежегодно, поэтому дата немного меняется от года к году.
Также 3 октября День технаря или День техников. Это неофициальный профессиональный праздник. Его цель — отметить работников технических специальностей, таких как инженеры, механики, электричества, автомеханики, ИТ-специалисты и другие технические специалисты. День технаря был начат в 1998 году на сайте techies.com при поддержке сети CNET. Праздник был создан с целью помочь старшеклассникам получить образование, которое позволило бы сделать карьеру в технической сфере, осознавая, что технологии интегрируются в нашу повседневную жизнь. Этот праздник способствует популяризации технических профессий среди молодежи.