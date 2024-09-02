Какой завтра, 3 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

3 сентября 2024 года — вторник. 923-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 сентября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Он жил в III веке и был епископом города Никомедия (ныне Измит, Турция). Он был рукоположен во епископа в 293 году. Во время правления императоров Диоклетиана и Максимиана, когда преследования христиан были особенно жестокими, Антим поддерживал свою паству, призывая их оставаться верными Христу. Антим был известен своим мужеством и верой. Когда его схватили, он не отрекся от своей веры и принял мученическую смерть 302 года, будучи обезглавленным.

Что нельзя делать 3 сентября

Запрещается сплетничать и ссориться.

Нельзя поднимать деньги, которые кто-то потерял.

Не стоит признаваться и играть свадьбу.

Народные приметы и традиции на 3 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать гром – осень будет теплой;

теплый и хороший день – до поздней осени;

на закате красное небо — скоро похолодает;

после обеда дождливо — погода испортится надолго.

3 сентября теплый и хороший день — до поздней осени / Фото: Unsplash

В этот день по традиции нужно убрать в доме, выбросить все вещи, которые уже не нужны. Некоторые можете отдать в хорошие руки, другие просто сжечь. Считается, если так поступить, то на место старика обязательно придет новое, еще лучше.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 3 сентября, является хризопраз. Драгоценный камень, имеющий зеленоватый оттенок. Издавна хризопраз считался символом союзников и друзей.

В этот день родились:

1879 — математик-методист, профессор, заслуженный деятель науки Украины от 1944 Александр Астряб;

1892 год — украинский политический и государственный деятель, публицист, министр земельных дел УНР Николай Ковалевский;

1991 год — украинская поэтесса, общественный деятель, ветеранка Елена Герасимьюк.

Памятные даты 3 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 сентября:

1189 год — Ричард Львиное Сердце коронуется на английский престол как Ричард I;

1384 год — кастильский король Хуан I снимает осаду с Лиссабона из-за эпидемии чумы;

1609 год — английский мореплаватель Генри Гудзон открывает гавань, вокруг которой впоследствии возникает Нью-Йорк;

1783 год — завершается американская война за независимость, продолжавшаяся с 1775 года;

1791 год — утверждают первую Конституцию в Королевстве Франция;

1838 год — в Киеве открывают Институт благородных девушек;

1864 год — в Стокгольме мощный взрыв уничтожает лабораторию Альфреда Нобеля;

1912 год — в Великобритании начинает работу первый в мире консервный завод;

1914 год — добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), созданный во Львове в августе, приносит присягу на верность Австро-Венгерской империи;

1914 год — американка Мэри Фелпс Джекобс изобретает бюстгальтер;

1941 год — в Днепре начинает работу Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка;

1943 год — британские войска под руководством маршала Монтгомери высаживаются на юге Королевства Италия;

1950 год — гонкой на трассе в Монце (Италия) завершается первый чемпионат мира "Формула-1";

1953 год — вступает в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод;

1959 год — японская корпорация "Сони" начинает выпуск транзисторных радиоприемников;

1971 год — провозглашают независимость Катара;

1973 год — в Киеве открывают памятник Леси Украинцы;

1993 год — в Массандре (Республика Крым) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписывают протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота (Массандровские соглашения);

1999 год — во Франции судья прекращает дело против 9 папарацци, которые преследовали машину с британской принцессой Дианой в ночь ее гибели;

2005 год — Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получает право выступить на Кубке Мира;

2014 год — в селе Победа в Луганской области российские боевики совершают обстрел из реактивных установок "Смерч" и фактически разрушают поселок.

Погода на 3 сентября

Завтра, 3 сентября, в Киеве утром может быть облачно, затем ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно к вечеру, потом небо покроется облаками, вечером дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве — +29 днем и +21 ночью. Во Львове — +30 днем и +17 ночью. В Харькове — +30 днем и +22 ночью. В Одессе — +28 днем и +23 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 сентября в Украине и мире празднуют День открытия уникальности ДНК / Фото: Pexels

3 сентября в Украине и мире празднуют День открытия уникальности ДНК. Этот день посвящен открытию уникальности ДНК, сделанному британским генетиком Алеком Джеффрисом в 1984 году. Его открытие позволило использовать ДНК для идентификации личности, что явилось революционным шагом в генетике и криминалистике. Это открытие позволило определить родительство, идентифицировать преступников, а также помогать в исправлении судебных ошибок. Благодаря этому открытию генетическая дактилоскопия стала важным инструментом во многих сферах, включая медицину и исторические исследования.

Также 3 сентября День рождения бюстгальтера. Этот день посвящен изобретению бюстгальтера, сделанного американкой Мэри Фелпс Джейкоб (известная как Карес Кросби) 1914 года. Она получила патент на свое изобретение, состоявшее из носовых платков и цветных лент. К этому времени женщины носили жесткие корсеты, но бюстгальтер стал более удобным и практичным вариантом. В 1930-х годах Ида Розенталь вместе со своим мужем начала производство бюстгальтеров с чашечками разного размера и эластичными бретельками. Со временем конструкция бюстгальтера усовершенствовалась, и сегодня мы имеем широкий выбор моделей и материалов.

А еще 3 сентября День небоскреба. Этот праздник посвящен достижениям инженерии и архитектуры, воплощенным в величественных сооружениях, уходящих в небеса. Небоскребы стали символом современных городов, определяя их горизонты и придавая им уникальный вид. Идея празднования Дня небоскреба связана с рождением Луиса Генри Салливана, известного американского архитектора, считающегося отцом небоскребов. Первый современный небоскреб, Home Insurance Building, был построен в Чикаго в 1885 году и имел высоту более 40 метров.