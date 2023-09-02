Какой завтра, 3 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 3 сентября, День предпринимателя в Украине. Верующие чтят память мученицы Домны Никодимийской. До Нового года осталось 119 дней.
3 сентября 2023 года — воскресенье. 557-й день войны в Украине.
Какой завтра, 3 сентября, церковный праздник
3 сентября в церковном календаре – день памяти мученицы Домны Никодимийской. Домна была жрицей и язычницей, но поняла истинную веру и приняла христианство. Когда император приказал схватывать и казнить всех христиан, женщина пострадала из-за своей веры. С тех пор ее уважают как мученицу.
Что запрещено делать в этот день
- Запрещено ругаться, злословить и заниматься тяжелым физическим трудом.
- Если вас попросили о помощи, нельзя отказывать.
- До рассвета запрещено смотреть в зеркало.
Народные приметы и традиции на 3 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: теплый день указывает на долгую зиму;
- днем стоит туман, все работы в поле и огороде будут легкими;
- молодая или полная луна и вокруг него туман — к солнечной погоде;
- дождь во второй половине дня — ненастье еще будет долго;
- погода ухудшится, если птицы летают низко над землей.
В этот день было принято убирать в доме, амбаре и сарае. Люди считали, что это поможет призвать благополучие к осени. Также было принято выбрасывать или сжигать на огороде старые вещи, а те, которые уже не нужны, отдавали другим.
Погода на 3 сентября
Завтра, 3 сентября, в Киеве ясное небо, которое вечером затянется облаками, без осадков. Во Львове с утра облачно, днем возможен дождь с грозой, вечером просто дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +24 днем и +17 ночью. Во Львове +19 днем и +14 ночью. В Харькове +26 днем и +16 ночью. В Одессе +28 днем и +24 ночью.
Памятные даты 3 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 сентября:
- 1189 год — Ричард Львиное Сердце коронуется на английский престол как Ричард I;
- 1384 год — кастильский король Хуан I снимает осаду из Лиссабона из-за эпидемии чумы;
- 1609 год — английский мореплаватель Генри Гудзон открывает гавань, вокруг которой впоследствии возник Нью-Йорк;
- 1783 год — завершается американская война за независимость, продолжавшаяся с 1775 года;
- 1791 год — утверждают первую Конституцию в Королевстве Франция;
- 1838 год — в Киеве открывают Институт благородных девушек;
- 1864 год — в Стокгольме мощный взрыв уничтожает лабораторию Альфреда Нобеля;
- 1912 год – в Великобритании начинает работу первый в мире консервный завод;
- 1914 год — добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), созданный во Львове в августе, приносит присягу на верность Австро-Венгерской империи;
- 1914 год – американка Мэри Фелпс Джекобс изобретает бюстгальтер;
- 1939 год — в 11.15, через 15 минут после окончания срока британского ультиматума по выводу немецких войск из Польской республики, премьер-министр Невилл Чемберлен объявляет, что Великобритания вступает в войну с Третьим Рейхом;
- 1941 год – в Днепре начинает работу Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка;
- 1943 год — британские войска под руководством маршала Монтгомери высаживаются на юге Королевства Италия;
- 1950 год — гонкой на трассе в Монце (Италия) завершается первый чемпионат мира "Формула-1";
- 1953 год — вступает в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод;
- 1959 год — японская корпорация "Сони" начинает выпуск транзисторных радиоприемников;
- 1971 год — провозглашают независимость Катара;
- 1973 год — в Киеве открывают памятник Леси Украинцы;
- 1999 год — во Франции судья прекращает дело против 9 папарацци, которые преследовали машину с британской принцессой Дианой в ночь ее гибели (31 августа 1997 года);
- 2005 год — Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получает право выступить на Кубке Мира;
- 2014 год — в селе Победа в Луганской области российские боевики совершают обстрел из реактивных установок "Смерч" и фактически разрушают поселок.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 сентября
Какие завтра именины: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.
Талисманом человека, рожденного 3 сентября, является хризопраз. Этот камень ценился еще в античные времена. Даже сам Александр Македонский носил хризопраз на поясе как талисман для привлечения удачи.
В этот день родились:
- 1862 год – украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель Александр Тарковский;
- 1892 год – украинский политический и государственный деятель, публицист, министр земельных дел УНР Николай Ковалевский;
- 1991 год — украинская поэтесса, общественный деятель, парамедикиня Елена Герасимьюк.
Какой завтра день в Украине и мире
3 сентября в Украине празднуют День предпринимателя. В октябре 1998 года президент Леонид Кучма принял решение создать отдельный праздник для предпринимателей, который ежегодно приходится на первое воскресенье сентября. Традиционно в эти дни в разных городах Украины проходят выставки товаров украинских производителей, разные форумы.
Также 3 сентября День небоскреба. В настоящее время небоскребы стали довольно привычным явлением, но эти здания-великаны на самом деле существуют не более 130 лет. Исторически человечество всегда стремилось "вверх". Эту истину обосновывают еще египетские пирамиды. Современный "небоскреб" — это сооружение, высотой не менее 150 м. Большое значение также имеет метод строительства здания и его внешний вид. Дату празднования праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1856 родился Луис Генри Салливан, которого часто называют "отцом небоскребов".
А еще 3 сентября празднуют День рождения бюстгальтера. Именно в этот день 1914 года американка Карес Кросби (Мэри Фелпс Джейкоб) запатентовала свое изделие. Это была интересная конструкция из цветных лент и носовых платков. К тому времени все женщины пользовались жесткими корсетами. Муж Карес работал в фирме, которая производила корсеты, и предложил руководству изобретение жены. Те выкупили патент за 1500 долларов.
3 сентября День открытия уникальности ДНК. Молекула ДНК была открыта совсем недавно. Двое ученых, Фрэнсис Крик и Джеймс Уортсон, предсказали ее существование в 1953 году. Однако лишь 3 сентября 1984 года Алек Джефрисс смог доказать ее неповторимость и уникальность. Это открытие имело мировое значение, ведь подняло криминалистику и генетику на совершенно новый уровень. Открытие уникальности ДНК также поспособствовало прорыву в исторических исследованиях.