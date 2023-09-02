Какой завтра, 3 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 3 сентября, День предпринимателя в Украине. Верующие чтят память мученицы Домны Никодимийской. До Нового года осталось 119 дней.

3 сентября 2023 года — воскресенье. 557-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 сентября, церковный праздник

3 сентября в церковном календаре – день памяти мученицы Домны Никодимийской. Домна была жрицей и язычницей, но поняла истинную веру и приняла христианство. Когда император приказал схватывать и казнить всех христиан, женщина пострадала из-за своей веры. С тех пор ее уважают как мученицу.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено ругаться, злословить и заниматься тяжелым физическим трудом.

Если вас попросили о помощи, нельзя отказывать.

До рассвета запрещено смотреть в зеркало.

Народные приметы и традиции на 3 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплый день указывает на долгую зиму;

днем стоит туман, все работы в поле и огороде будут легкими;

молодая или полная луна и вокруг него туман — к солнечной погоде;

дождь во второй половине дня — ненастье еще будет долго;

погода ухудшится, если птицы летают низко над землей.

3 сентября погода ухудшится, если птицы летают низко над землей / Фото: Pexels

В этот день было принято убирать в доме, амбаре и сарае. Люди считали, что это поможет призвать благополучие к осени. Также было принято выбрасывать или сжигать на огороде старые вещи, а те, которые уже не нужны, отдавали другим.

Погода на 3 сентября

Завтра, 3 сентября, в Киеве ясное небо, которое вечером затянется облаками, без осадков. Во Львове с утра облачно, днем возможен дождь с грозой, вечером просто дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +17 ночью. Во Львове +19 днем и +14 ночью. В Харькове +26 днем и +16 ночью. В Одессе +28 днем и +24 ночью.

Памятные даты 3 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 сентября:

1189 год — Ричард Львиное Сердце коронуется на английский престол как Ричард I;

1384 год — кастильский король Хуан I снимает осаду из Лиссабона из-за эпидемии чумы;

1609 год — английский мореплаватель Генри Гудзон открывает гавань, вокруг которой впоследствии возник Нью-Йорк;

1783 год — завершается американская война за независимость, продолжавшаяся с 1775 года;

1791 год — утверждают первую Конституцию в Королевстве Франция;

1838 год — в Киеве открывают Институт благородных девушек;

1864 год — в Стокгольме мощный взрыв уничтожает лабораторию Альфреда Нобеля;

1912 год – в Великобритании начинает работу первый в мире консервный завод;

1914 год — добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), созданный во Львове в августе, приносит присягу на верность Австро-Венгерской империи;

1914 год – американка Мэри Фелпс Джекобс изобретает бюстгальтер;

1939 год — в 11.15, через 15 минут после окончания срока британского ультиматума по выводу немецких войск из Польской республики, премьер-министр Невилл Чемберлен объявляет, что Великобритания вступает в войну с Третьим Рейхом;

1941 год – в Днепре начинает работу Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка;

1943 год — британские войска под руководством маршала Монтгомери высаживаются на юге Королевства Италия;

1950 год — гонкой на трассе в Монце (Италия) завершается первый чемпионат мира "Формула-1";

1953 год — вступает в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод;

1959 год — японская корпорация "Сони" начинает выпуск транзисторных радиоприемников;

1971 год — провозглашают независимость Катара;

1973 год — в Киеве открывают памятник Леси Украинцы;

1999 год — во Франции судья прекращает дело против 9 папарацци, которые преследовали машину с британской принцессой Дианой в ночь ее гибели (31 августа 1997 года);

2005 год — Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получает право выступить на Кубке Мира;

2014 год — в селе Победа в Луганской области российские боевики совершают обстрел из реактивных установок "Смерч" и фактически разрушают поселок.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 сентября

Какие завтра именины: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

Талисманом человека, рожденного 3 сентября, является хризопраз. Этот камень ценился еще в античные времена. Даже сам Александр Македонский носил хризопраз на поясе как талисман для привлечения удачи.

В этот день родились:

1862 год – украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель Александр Тарковский;

1892 год – украинский политический и государственный деятель, публицист, министр земельных дел УНР Николай Ковалевский;

1991 год — украинская поэтесса, общественный деятель, парамедикиня Елена Герасимьюк.

Какой завтра день в Украине и мире

3 сентября День небоскреба / Фото: Pexels

3 сентября в Украине празднуют День предпринимателя. В октябре 1998 года президент Леонид Кучма принял решение создать отдельный праздник для предпринимателей, который ежегодно приходится на первое воскресенье сентября. Традиционно в эти дни в разных городах Украины проходят выставки товаров украинских производителей, разные форумы.

Также 3 сентября День небоскреба. В настоящее время небоскребы стали довольно привычным явлением, но эти здания-великаны на самом деле существуют не более 130 лет. Исторически человечество всегда стремилось "вверх". Эту истину обосновывают еще египетские пирамиды. Современный "небоскреб" — это сооружение, высотой не менее 150 м. Большое значение также имеет метод строительства здания и его внешний вид. Дату празднования праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1856 родился Луис Генри Салливан, которого часто называют "отцом небоскребов".

А еще 3 сентября празднуют День рождения бюстгальтера. Именно в этот день 1914 года американка Карес Кросби (Мэри Фелпс Джейкоб) запатентовала свое изделие. Это была интересная конструкция из цветных лент и носовых платков. К тому времени все женщины пользовались жесткими корсетами. Муж Карес работал в фирме, которая производила корсеты, и предложил руководству изобретение жены. Те выкупили патент за 1500 долларов.

3 сентября День открытия уникальности ДНК. Молекула ДНК была открыта совсем недавно. Двое ученых, Фрэнсис Крик и Джеймс Уортсон, предсказали ее существование в 1953 году. Однако лишь 3 сентября 1984 года Алек Джефрисс смог доказать ее неповторимость и уникальность. Это открытие имело мировое значение, ведь подняло криминалистику и генетику на совершенно новый уровень. Открытие уникальности ДНК также поспособствовало прорыву в исторических исследованиях.