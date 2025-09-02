Какой праздник 3 сентября 2025 года / © ТСН

3 сентября 2025 года — среда. 1288-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 3 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Антим жил в III — начале IV века. Он был епископом города Никодимии (ныне Измит в Турции). Его служение пришлось на времена жестоких гонений против христиан, особенно усилившихся во время правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана.

Антим отличался мудростью, кротостью и твердостью в вере. Он утешал и поддерживал христиан, которые подвергались пыткам и заключениям, вдохновляя их не отрекаться от Христа. Его проповеди обращали многих язычников, поэтому он стал особенно ненавистным для римской власти.

Во время очередного преследования воины были схвачены епископом. Антим добровольно отдал себя в руки мучителей, чтобы не подвергать общину опасности. Его подвергали жестоким пыткам, заставляя отречься от христианства и поклониться языческим богам. Но он оставался непоколебимым.

В конце концов, святого усекли мечом около 303–304 года. Его мученическая смерть стала свидетельством огромной духовной силы и верности Христу.

Что нельзя делать 3 сентября

Нельзя раздавать зерно — в народе верили, что нарушение этого правила ведет к нехватке и трудностям в семье.

Запрещается ссориться, злословить — конфликты могут иметь продолжительные негативные последствия.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом на поле — этот день лучше посвятить домашним делам и развитию духовности.

Народные приметы и традиции на 3 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром на траве лежит густая роса — день будет солнечным и теплым;

утром яркое солнце, без облаков — ждите большой урожай грибов и ягод;

туман поднимается высоко над землей — к сухой и теплой осени;

рано улетают журавли — к ранней и холодной осени;

утром будет облачно, но нет дождя — осенью будет много дождей.

Рано улетают журавли — к ранней и холодной осени / © Pixabay

В народе 3 сентября называлось Антимов день Холодной Росы. Из-за примет, что в начале сентября часто выпадает роса, предвещающая похолодание и приближение осени.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Ефим, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 3 сентября, является хризопраз. Этот драгоценный камень с нежным зеленоватым оттенком издавна считался знаком крепкой дружбы и надежного партнерства.

В этот день родились:

1879 год — Александр Астряб, математик-методист, профессор, заслуженный деятель науки Украины;

1892 год — Николай Ковалевский, украинский политический и государственный деятель, публицист, министр земельных дел УНР;

1991 год — Елена Герасимьюк, украинская поэтесса, общественный деятель, ветеранка.

Памятные даты 3 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 сентября:

1189 год — Ричард Львиное Сердце принимает корону Англии, став Ричардом I;

1384 год — кастильский король Хуан I из-за вспышки чумы вынужден снять осаду Лиссабона;

1609 год — английский мореплаватель Генри Гудзон открывает естественную гавань, вокруг которой впоследствии возникнет Нью-Йорк;

1783 год — завершение Войны за независимость США: в Париже подписывают договор между Великобританией, ее 13 бывшими колониями, Испанией и Францией;

1791 год — Франция принимает свою первую Конституцию;

1838 год — в Киеве открывают Институт благородных девушек, который становится центром образования для молодых леди;

1864 год — в Стокгольме взрыв разрушает лабораторию Альфреда Нобеля;

1912 год — в Великобритании начинает работать первый в мире консервный завод;

1914 год — Легион Украинских Сечевых Стрельцов во Львове присягает на верность Австро-Венгрии;

1914 год — американка Мэри Фелпс Джекобс изобретает бюстгальтер;

1939 год — в 11:15, через 15 минут после окончания британского ультиматума по немецким войскам в Польше, премьер Невилл Чемберлен объявляет о войне Третьему Рейху;

1941 год — в Днепре начинает деятельность Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка;

1943 год — британские войска под командованием маршала Монтгомери высаживаются на юге Италии;

1950 год — в Италии на трассе Монца завершается первый чемпионат мира Формулы-1;

1953 год — вступает в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;

1959 год — японская корпорация “Сони” начинает производство транзисторных радиоприемников;

1971 год — СССР, Великобритания, США и Франция подписывают четырехстороннее соглашение о статусе Западного Берлина;

1971 год — провозглашают независимость Катара;

1973 год — в Киеве устанавливают памятник Леси Украинцы;

1999 год — во Франции суд прекращает дело против девяти папарацци, преследовавших авто принцессы Дианы;

2005 год — сборная Украины по футболу впервые получает право играть на Кубке мира;

2014 год — в селе Победа на Луганщине российские боевики обстреливают поселок из “Смерчей”, уничтожив также военную базу 3-го батальона территориальной обороны Львовщины “Воля”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

3 сентября День открытия уникальности ДНК / © unsplash.com

3 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день поиска талантов. Этот день был начат 2018 компанией KRT Marketing, международным агентством по подбору персонала. Целью праздника является признание важной роли специалистов по подбору талантов в формировании успешных команд и организаций. В мире, где конкуренция за квалифицированные кадры растет, профессионалы по подбору талантов выполняют критическую функцию: они помогают компаниям находить и привлекать лучших кандидатов, что способствует их развитию и успеху.

Также 3 сентября День открытия уникальности ДНК. Эта дата была выбрана в честь революционного открытия британского генетика Алека Джеффриса, который в 1984 году доказал, что у каждого человека есть уникальный генетический код, зашифрованный в молекуле ДНК. Хотя структура ДНК была расшифрована еще в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном, именно открытие Джеффриса об уникальности ДНК стало началом новой эры в генетике. С тех пор 3 сентября отмечается как день, когда наука сделала еще один шаг к пониманию тайн жизни.