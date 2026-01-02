Какой праздник 3 января 2026 года / © ТСН

Реклама

3 января 2026 года — суббота. 1409-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

3 января верующие празднуют День памяти святого мученика Гордия / © unsplash.com

Завтра, 3 января, верующие празднуют День памяти святого мученика Гордия. Христианский воин и сотник Кесарии Каппадокийской. Во время гонений за императора Лициния он открыто признал свою веру во Христа, за что был жестоко истязан и усечен мечом около 320 года. Его подвиг стал примером мужества, твердой веры и духовной отваги.

3 января в Украине и мире празднуют Международный день здоровья души и тела / © unsplash.com

3 января в Украине и мире празднуют Международный день здоровья души и тела. Этот день напоминает о важности заботы не только о теле — через движение, питание и отдых, но и о душе — через внутреннее равновесие, психологическое благополучие, поддержку и самопринятие. Гармония между телом и душой является основой полноценной жизни, устойчивости к стрессам и всеобщему благосостоянию.

Реклама

3 января День женщин в рок-музыке / © unsplash.com

Также 3 января День женщин в рок-музыке. Неофициальное тематическое чествование, посвященное вкладу женщин в развитие рок-культуры. Его цель — привлечь внимание к роли женщин как вокалисток, инструменталисток, композиторш, продюсерок и новаторок, которые ломали стереотипы в жанре, долгое время считавшемся сугубо «мужским».

3 января Фестиваль День сна / © unsplash.com

А еще 3 января Фестиваль День сна. Неофициальный тематический праздник, посвященный восстановлению, отдыху и осознанному отношению ко сну как основы физического и психического здоровья. Его идея заключается в напоминании, что качественный сон не роскошь, а жизненная необходимость в современном ритме жизни.

3 января празднуют День Д.Р.Р. Толкина / © unsplash.com

3 января отмечают День Д.Р.Р. Толкина. Неофициальный литературный праздник, посвященный творчеству британского писателя, филолога и мифотворца Джона Рональда Руэла Толкина, автора легендарных произведений «Гоббит», «Властелин Колец» и «Сильмариллион».