Какой завтра, 3 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 января, Международный день здоровья души и тела. Верующие чтят память святого пророка Малахии. Третий день нового года.

3 января 2025 года — пятница. 1045-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

3 января в церковном календаре – день памяти святого пророка Малахии. Он был последним из 12 малых пророков Ветхого Завета и жил в V веке до нашей эры. Его книга, состоящая из четырех глав, является последней книгой в еврейском каноне и христианском Ветхом Завете. Имя "Малахия" означает "мой посланник" или "Посланник Божий". Пророк Малахия выступал с призывами к израильтянам вернуться к Божьим путям и исправить свою нравственную и духовную жизнь.

Малахия также пророчествовал о приходе Мессии и его предвестника. В одной из самых известных цитат, он говорит: "Вот, я посылаю Моего посланника, и он приготовит путь предо Мною; и вдруг придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете" (Малахия 3:1 ). Это предсказание считается предсказанием прихода Иоанна Крестителя и самого Иисуса Христа. Пророк Малахия умер в глубокой старости.

Что нельзя делать 3 января

Запрещается брать и одалживать деньги взаймы.

Нельзя ничем хвастаться, потому что останетесь ни с чем.

Не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 3 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе белые пушистые тучки — будут метели;

рано светает — до скорого снегопада;

зайцы подходят к человеческим жилищам — ударят сильные морозы;

пушистый иней на деревьях – в ближайшие дни будет ясная погода.

3 января зайцы подходят к человеческим жилищам — ударят сильные морозы / Фото: Unsplash

Домашний скот, особенно коров, в этот день кормили исключительно овсяной или пшеничной кашей на молоке, а затем читали специальные молитвы, чтобы злые духи не задоили их до смерти.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 января

Какие завтра именины: Гордей, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 3 января, является оникс. Издавна верили, что этот камень приносит удачу своему владельцу. Также считается, что оникс помогает ранам быстрее заживать.

В этот день родились:

1946 год — украинский режиссер, заслуженный деятель искусств Украины, депутат Львовского областного совета V созыва, директор Львовского эстрадного театра "Не журись" Остап Федоришин;

1946 год – президент Ассоциации спортивных журналистов Украины, председатель клуба необычных рекордсменов Валентин Щербачев;

1952 год – украинский политик Александр Шпак.

Памятные даты 3 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 января:

1431 год — бургундский герцог продает за 10 000 франков Жанну Д'Арк, захваченную в плен в результате измены, епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля;

1521 год — папа Римский Лев Х отлучает от римско-католической церкви религиозного реформатора Мартина Лютера за публикацию 95 тезисов о финансовых злоупотреблениях в церкви;

1638 год — в Амстердаме открывается первый постоянный театр Нидерландов — Схаубюрг, построенный Якобом ван Кампеном;

1833 год — британские войска высаживаются на Фолклендских островах и сменяют аргентинский флаг на свой;

1868 год — в Японии принят "Указ о реставрации Императорского правления";

1888 год — в Вашингтоне владелец фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получает патент на соломинку для коктейлей (тогда соломинки изготовляли из бумаги);

1918 год — Одесса провозглашает себя "временно свободным городом";

1919 год — Украинский Национальный Совет одобряет постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве;

1924 год – через два года после обнаружения захоронения египетского фараона Тутанхамона британская экспедиция находит главное сокровище гробницы – каменный саркофаг фараона;

1925 год — Бенито Муссолини объявляет себя диктатором Италии;

1957 год — после 11 лет разработок компания Hamilton Watch представляет первые в мире электронные часы;

1958 год — островные владения Британии в Карибском море объединяются в Вест-Индскую Федерацию;

1961 год — США отзывают дипломатическое признание правительства Кубы и закрывают посольство в Гаване;

1990 год — диктатор Панамы Мануэль Норьега кажется американским военным и вывезен в США;

1992 год — Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с США;

1992 год — согласно указу президента Украины № 29/92 создают "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Погода на 3 января

Завтра, 3 января, в Киеве ясное утро, затем пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и 0 ночью. Во Львове — +1 день и -1 ночью. В Харькове — +5 днем и -1 ночью. В Одессе — +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

3 января День рождения соломинки для коктейлей / Фото: Unsplash

3 января в Украине и мире празднуют Международный день здоровья души и тела. Он посвящен гармонии между физическим и психическим здоровьем. Это неофициальный праздник, который был начат с целью напомнить людям о важности заботы о себе в новом году. Именно начало января, когда многие ставят цели и обещают изменить свою жизнь, является идеальным временем для этого. Этот праздник напоминает, что здоровье души и тела – это основа счастливой и продуктивной жизни.

Также 3 января День рождения соломинки для коктейлей. Он посвящен изобретению бумажной соломинки, которая стала популярной в 19 веке. Этот день напоминает о креативности и простоте, которая может изменить повседневную жизнь. В 1888 году Марвин Честер Стоун, американский изобретатель, запатентовал первую бумажную соломинку. До этого люди использовали природные материалы, например, стебли злаковых растений, часто размокавших в напитках. Стоун усовершенствовал концепцию, свернув бумажное письмо и покрыв его слоем парафина, чтобы соломинка оставалась крепкой и не портила вкус напитка. После бумажных соломинок появились пластиковые, которые долго доминировали благодаря их дешевизне и удобству. В 21 веке из-за экологических проблем популярность снова приобретают бумажные, металлические, бамбуковые и многоразовые соломинки. Этот день подчеркивает важность простых идей, оказывающих большое влияние на нашу жизнь и окружающую среду.