Какой праздник 30 апреля 2025 года / © ТСН

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30 апреля 2025 года — среда. 1162-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 30 апреля, верующие празднуют день памяти святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова. Святой апостол Иаков, называемый также Иаковом Зеведеевым, был сыном Зеведея и Саломеи и старшим братом святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Оба брата работали рыболовами на Генисаретском озере. Однажды их призвал Иисус Христос, и они немедленно покинули лодку, сетку и отца, чтобы идти за Ним.

Иаков принадлежал к числу ближайших учеников Спасителя — вместе с Петром и Иоанном он был свидетелем важнейших моментов земной жизни Христа: воскресение дочери Иаира, Преображение на горе Фавор и моление в Гефсиманском саду перед страданиями.

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Иисус Христос предоставил Иакову и Иоанну особое прозвище — “Воанергес”, что означает “Сыновья грома”. Этим Он подчеркнул их ревность, горячность и силу духа. По преданию, Иаков проповедовал Евангелие сначала в Иудее, а затем в дальних землях, в частности в Испании.

Иаков стал первым среди апостолов, принявших мученическую смерть за Христа. Около 44 года он был казнен по приказу царя Ирода Агриппы I в Иерусалиме — ему был отрублен голова мечом. Перед казнью, по церковному преданию, один из обвинявших Иакова увидел его твердость и покой и сам уверовал во Христа, а потому был казнен вместе с апостолом.

Мощи святого Иакова, по позднейшей традиции, были перенесены в испанский город Компостела, ставший одним из известнейших центров христианского паломничества в средневековье.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя ссориться, оскорблять других и лелеять злые мысли — поскольку помнят апостола Иакова, который являлся примером веры, ревности и любви.

Не рекомендуется начинать большие дела, новые проекты — потому что день носит спокойный, молитвенный характер, и лучше посвятить его подведению итогов или планированию.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом — в старину этот день часто считали благоприятным для молитвы и духовного очищения, а не для чрезмерных телесных трудов.

Народные приметы и традиции на 30 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный и теплый день 30 апреля — к теплому и урожайному лету;

если в этот день будет дождь, то лето будет с большим количеством осадков и обильным урожаем;

если ветер сильный 30 апреля — ждите бури и непогоду в мае;

холод 30 апреля — примета затяжной весны и прохладного начала лета;

много росы утром — к хорошей погоде и хорошему урожаю зерновых;

если на Якова зацвела черемуха — скоро придут окончательные теплые дни.

30 апреля зацвела черемуха — скоро придут окончательные теплые дни / © pixabay.com

В народе 30 апреля называлось Яков Теплый. Народ наблюдал, что примерно на Якова устанавливалась стабильно теплая погода без резких заморозков, поэтому и дали такое теплое прозвище. В присказках говорили: “Пришел Яков Теплый — весна берет власть над землей.”

Именины: как назвать родившегося 30 апреля ребенка

Какие завтра именины: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Талисманом человека, рожденного 30 апреля, является агат. Еще в IV веке человечество открыло для себя этот камень.

В этот день родились:

1932 год — Василий Шевчук, украинский писатель;

1970 год — Сергей Наев, украинский военачальник, участник русско-украинской войны, Герой Украины;

1971 год — Сергей Васич, украинский военнослужащий Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 30 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 апреля:

711 год — войска Тарика бен Зияда высадились на испанском побережье, начав процесс завоевания Пиренейского полуострова;

1803 год — Соединенные Штаты Америки приобрели территорию Луизианы во Франции за 15 миллионов долларов;

1838 год — Никарагуа официально провозгласила выход из состава Центральноамериканской Федерации;

1854 год — в Бразилии была торжественно открыта первая железнодорожная линия;

1863 год — началась битва под Чанселорсвиллом — одна из ключевых стычек Гражданской войны в США;

1900 год — Соединенные Штаты Америки совершили аннексию Гавайских островов;

1918 год — Николай Василенко был назначен Председателем Совета Министров (атаманом) Украинского Государства во главе с гетманом Павлом Скоропадским;

1977 год — британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд посещаемости концерта, собрав 76 299 слушателей в городе Понтиак (пригород Детройта);

1999 год — завершила свою деятельность миссия ОБСЕ в Украине в связи с выполнением поставленного мандата;

2018 год — в Украине Операция объединенных сил (ООС) официально пришла на смену Антитеррористической операции (АТО) на востоке страны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 апреля Международный день собаки-поводыря / © unsplash.com

30 апреля в Украине и мире празднуют Международный день осведомленности о шуме. Этот день был инициирован в 1996 году, чтобы повысить осведомленность о вредных последствиях шумового загрязнения для здоровья человека и окружающей среды.

Шумовое загрязнение, возникающее от транспортных средств, промышленных предприятий, строительства, а также бытовых приборов, является одной из самых больших экологических проблем современного мира. Оно может вызвать многочисленные проблемы, включая стресс, нарушение сна, снижение концентрации, а также серьезные заболевания, такие как гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

Цель этого дня — привлечь внимание к важности уменьшения шумового загрязнения через просветительство, изменение поведения и улучшение законодательства по контролю шума. В этот день организуются различные мероприятия: конференции, лекции, акции, а также кампании по повышению осведомленности среди граждан.

Также 30 апреля Всемирный день канцелярских товаров. Это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается в последнюю среду апреля, чтобы обратить внимание на важность канцелярии в повседневной жизни. Этот день подчеркивает роль таких предметов как ручки, бумага, блокноты, маркеры, папки и другие офисные средства, которые не только помогают нам организовать работу и обучение, но и стимулируют творческий подход и эффективность.

Праздник является прекрасной возможностью для производителей канцелярских товаров проводить акции, распродажи и маркетинговые кампании. Кроме того, он подчеркивает важность использования правильных инструментов для организации труда и обучения.

А еще 30 апреля День прически, или День благодарности парикмахерам. Он посвящен признанию труда парикмахеров, их вкладу в наш вид и самооценку. Этот день — возможность дать уважение тем специалистам, которые не только создают стильные прически, но и помогают людям чувствовать себя уверенно и комфортно, выражая свою индивидуальность через внешний вид.

Парикмахеры играют важную роль в нашей жизни, и этот день напоминает, как много мы им обязаны. Они не только выполняют техническую работу, но и становятся настоящими советчиками, поддерживая людей и помогая им чувствовать себя красивыми и ухоженными.

30 апреля празднуют Всемирный день мобильности и доступности. Он посвящен повышению сознания важности обеспечения доступа для людей с ограниченными возможностями и улучшения условий мобильности для всех. Этот день отмечает необходимость создания инклюзивной среды, где каждый, независимо от физических возможностей, имеет равный доступ к транспорту, публичным местам и инфраструктуре.

Также 30 апреля День пограничника в Украине. Праздник посвящен тем, кто служит в Государственной пограничной службе Украины, охраняя ее границы и обеспечивая безопасность государства. Этот праздник стал важной датой после его официального установления в 1992 году и служит возможностью признать важность этой профессии, которая предполагает не только охрану границ, но и борьбу с контрабандой, нелегальной миграцией и другие критические функции, способствующие стабильности страны.

А еще 30 апреля Международный день собаки-поводыря. Он посвящен признанию бесценной роли собак-поводырей в жизни людей с нарушением зрения. Этот праздник отмечает важность поддержки этих животных, которые выполняют чрезвычайно важную функцию, помогая своим хозяевам ориентироваться в пространстве, преодолевать трудности в передвижении и обеспечивать безопасность в повседневной жизни.

30 апреля празднуют День денима. Этот неофициальный праздник стал популярен, чтобы отметить важность денима в моде и культуре, ведь этот материал давно стал неотъемлемой частью современного гардероба.

История денима ведет начало с рабочей одежды, в частности в США, где джинсы стали символом удобства и долговечности. Впоследствии деним завоевал популярность во всем мире и превратился в стильный элемент гардероба, ассоциирующегося с молодежными субкультурами и модными течениями.

Также 30 апреля Международный день джаза. Он был установлен ЮНЕСКО 2011 для того, чтобы отметить уникальность и глобальное влияние джаза на культуру и общество. Этот праздник подчеркивает значение джаза как музыкального жанра, способствующего межкультурному обмену, пониманию и гармонии.

Джаз, возникший в США в начале 20 века, быстро стал мировым явлением. Этот стиль музыки объединяет разнообразные музыкальные традиции, отличается импровизацией, сложными ритмами и гармониями и является важной частью культурного наследия многих стран.

В этот день по всему миру проводятся многочисленные концерты, фестивали и образовательные мероприятия, на которых выступают джазовые музыканты и коллективы, представляя разные стили и направления джаза. Международный день джаза позволяет не только насладиться замечательной музыкой, но и способствует развитию молодых талантов, поддерживая новое поколение джазовых артистов.