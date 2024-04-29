Какой завтра, 30 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 30 апреля, День пограничника в Украине. Верующие чтят память апостола Иакова Заведеева. До Нового года осталось 245 дней.

30 апреля 2024 года — вторник. 797-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 апреля в церковном календаре — день памяти апостола Иакова Заведеева. Был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Родился в Галилее в семье рыбака. Его брат — Иоанн Богослов, который считается одним из ближайших к Спасителю апостолов. Именно Иаков, Иоанн, Андрей и Петр участвовали во всех самых трудных событиях жизни Иисуса. Якову по приказу царя Ирода отрубили голову.

Что нельзя делать 30 апреля

Нельзя заплетать косы, потому что вплетете в них несчастье.

Запрещено производить ремонт.

Не стоит опаздывать и лениться.

Народные приметы и традиции на 30 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звездная и теплая ночь — лето будет урожайным;

утром погода укажет, каким будет лето;

днем идет теплый дождь — к большому урожаю зерна;

звезды прячутся за облаками — ждите дождя.

30 апреля утром погода укажет, каким будет лето / Фото: Unsplash

Последний день апреля у наших предков закрывал свадебное время. К этому времени уже заканчивались все запасы продуктов, поэтому трудно было накрыть богатый праздничный стол. Да еще начинался сезон полевых работ. Существовало поверье, если сыграть свадьбу в мае, то всю жизнь будете мучиться.

Именины: как назвать родившегося 30 апреля ребенка

Какие завтра именины: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Талисманом человека, рожденного 30 апреля, является агат. Камень стал известен человечеству еще в IV веке. Издавна верили, что носить агат нужно тем людям, у кого есть проблемы на эмоциональном уровне.

В этот день родились:

1932 год – украинский писатель Василий Шевчук;

1970 год – украинский военачальник, участник русско-украинской войны, Герой Украины Сергей Наев;

1971 год – украинский военнослужащий Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Сергей Васич.

Памятные даты 30 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 апреля:

711 год — войско Тарика бен Зияда высаживается на побережье Испании, начав ее завоевание;

1803 год — США покупают Луизиану во Франции за 15 млн долларов;

1838 год — Никарагуа отделяется от Центральноамериканской Федерации;

1854 год — открывают первую железную дорогу в Бразилии;

1863 год — начинается битва под Чанселорсвиллом;

1900 год — аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами;

1918 год — Николая Василенко назначают атаманом (главой Совета Министров) гетмана Скоропадского;

1977 год — британская рок-группа Led Zeppelin устанавливает мировой рекорд по посещаемости концертов;

1999 год — в связи с выполнением своего мандата в Украине завершается работа миссия ОБСЕ;

2018 год — АТО на востоке Украины меняется на Операцию Объединенных сил.

Погода на 30 апреля

Завтра, 30 апреля, в Киеве солнечно, осадков не ожидается. Во Львове облачно с прояснениями, возможен дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +14 ночью. Во Львове — +23 днем и +10 ночью. В Харькове — +26 днем и +13 ночью. В Одессе — +21 день и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 апреля Международный день джаза / Фото: Unsplash

30 апреля в Украине празднуют День пограничника. Каждый год профессиональный праздник выпадает на последний день апреля. Это возможность дать уважение тем военнослужащим, которые охраняют границы нашего государства.

Также 30 апреля Международный день джаза. Праздник был создан в 2011 году после официального решения ЮНЕСКО. Инициатива же создания такого события принадлежит американскому джазовому пианисту и композитору Герби Генкоку. Родиной джаза является Новый Орлеан (США). Этот город на юге страны отличается глубокими связями с Европой. В начале 1700-х здесь проживало много чернокожих рабов, которые собирались по воскресеньям в окрестностях города, чтобы потанцевать под барабанную музыку. Они оказали большое влияние на джазовую музыку. Как и духовой оркестр, ставший популярным в США после Второй мировой войны.

А еще 30 апреля Международный день свечника. Необычный праздник, популярный во многих странах мира. Оно привлекает внимание к интересному ремеслу свечерей. Праздник был создан в 2017 году. Искусство свечника объединяет большое количество людей.

30 апреля День прически (День благодарности парикмахерам). Неофициальный американский праздник, который был создан, чтобы почтить работу парикмахеров и парикмахерских, а также стилистов и всех тех, кто создает прически.