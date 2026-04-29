30 апреля 2026 года — четверг. 1526-й день войны в Украине.

Завтра, 30 апреля, верующие празднуют День памяти святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова. Также известен как Иаков Заведеев или Иаков Старший, был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Вместе с братом и апостолом Петром он входил в круг трех учеников, которых Спаситель особенно приближал к себе. Иаков был сыном рыбака Зеведея и призван Христом прямо во время работы. Он стал свидетелем ключевых событий евангельской истории — Преображения Господня и молитвы в Гефсиманском саду. После Вознесения Христа апостол активно проповедовал Евангелие. По преданию, он отправился даже в Испанию. Около 44 года в Иерусалиме Иаков принял мученическую смерть — его казнили по приказу царя Ирода Агриппа I. Он стал первым из апостолов, погибших за веру.

30 апреля в Украине празднуют День пограничника. Государственный праздник, посвященный военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, которые охраняют границы страны и обеспечивают ее безопасность. Дата была официально установлена указом президента Петром Порошенко в 2018 году — вместо предыдущей советской традиции празднование 28 мая. В этот день в Украине чествуют мужество и преданность пограничников, проводят торжества, награждения и памятные мероприятия. После начала российской агрессии роль пограничников значительно возросла — они одними из первых встречают угрозы и стоят на передовой защите государства.

Также 30 апреля Всемирный день мобильности и доступности. Международная инициатива призвана привлечь внимание к потребностям людей с инвалидностью и важности создания доступной среды как в физическом пространстве, так и в цифровом мире. Его начали в 2012 году веб-разработчик Джо Девон вместе со специалистом по доступности Дженнифер Саттон. Главная цель — повысить осведомленность о том, как люди с различными нарушениями (зрение, слух, подвижность или когнитивные особенности) взаимодействуют с технологиями и городской средой. В центре внимания принципы универсального дизайна: чтобы сайты, приложения, транспорт, здания и услуги были удобными для всех.

А еще 30 апреля День прически, или День благодарности парикмахерам. Неофициальный праздник, который отмечается 30 апреля. Оно посвящено мастерам, помогающим людям выглядеть уверенно, подчеркивают индивидуальность и создают настроение через стиль волос. Идея дня проста: поблагодарить парикмахеров за их труд, творчество и терпение. Ведь именно они часто становятся не только мастерами красоты, но и внимательными слушателями, психологами и создателями перемен во внешности.

30 апреля празднуют Международный день джаза. Праздник был начат в 2011 году с подачи легендарного джазового пианиста Хэрби Хенкока, который стал послом доброй воли ЮНЕСКО. Его цель — подчеркнуть роль джаза как языка, объединяющего людей разных культур, способствующего диалогу и взаимопониманию. Джаз возник в начале ХХ века в Новый Орлеан, объединив африканские ритмы и европейские музыкальные традиции. Этот стиль быстро стал символом творческой свободы, равенства и эксперимента.

