Какой завтра, 30 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

30 августа 2024 года — пятница. 919-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 августа в церковном календаре – день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Они были патриархами Константинопольскими, жившими в разное время, но все они столкнулись с еретиками, искажающими учение Церкви.

Святой Александр (325-340) был хорепископом (викарием) при первом патриархе Константинопольском, святителе Митрофана. Он участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее против ариан. Александр известен своей борьбой с арианами и язычниками. За его молитвой был наказан еретик Арий. Святой Иоанн Посник (582-595) известен своей строгостью и аскетизмом, а также борьбой с еретиками. Святой Павел Новый (780-784) был патриархом во время правления императора Льва IV. Он также боролся с еретиками и поддерживал иконопочитание.

Что нельзя делать 30 августа

Не рекомендуется бездельничать и ругаться.

Нельзя злоупотреблять спиртными напитками и играть в карты.

Не стоит перестилать кровать.

Народные приметы и традиции на 30 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звездопад в этот день указывает на проблемы со здоровьем;

на небе много звезд – следующий год будет очень урожайным;

на рябине много ягод – ждите проливных дождей;

птицы летают высоко в небе – будет теплая и сухая осень.

30 августа птицы летают высоко в небе — будет теплая и сухая осень / Фото: Unsplash

В этот день наши предки традиционно устраивали громкие застолья. На праздничном столе обязательно присутствовало блюдо из мяса.

Именины: как назвать родившегося 30 августа ребенка

Какие завтра именины: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Иаков, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 30 августа является карнеол. Удивительный камень, который очаровывает с первого взгляда. Издавна карнеол считали вдохновляющим талисманом, делает человека храбрым и мотивирует его на новые достижения.

В этот день родились:

1797 год — английская писательница Мэри Шелли;

1922 год — украинский поэт-юморист и сатирик Павел Глазовой;

1926 год – украинский историк Николай Ляхович.

Памятные даты 30 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 августа:

1435 год — в ходе двухдневной битвы силы Свидригайла разбиты над рекой Святой;

1481 год — казнят Михаила Олельковича Слуцкого и князя Гольшанского и Дубровицкого Ивана Юрьевича после провала заговора против Казимира Ягеллончика;

1590 год — Токугава Иеясу под командованием Тойотоми Хидейоси захватывает главную цитадель Го-Ходзьо;

1835 год – в Австралии основывают город Мельбурн;

1836 год — в Техасе основывают город Хьюстон;

1877 год — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено получает патент на Праксиноскоп — прародителя мультипликации;

1901 год — Губерт Сесил Бут получает патент на пылесос;

1919 год — украинские войска выбивают красноармейцев из Житомира и освобождают город;

1920 год — в Праге образуют Украинскую военную организацию во главе с Евгением Коновальцем;

1940 год — проходит свадьба британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли;

1991 год — Азербайджан провозглашает свою независимость;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики;

1993 год – на Эйфелеву башню поднимается 150-миллионный посетитель;

1999 год – в ходе референдума подавляющее большинство населения Восточного Тимора голосует за независимость от Индонезии;

2021 год — в порту г. Фредериксгавн (Дания) Украине от Великобритании официально передают ледоколам RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над ним поднимают сине-желтое знамя.

Погода на 30 августа

Завтра, 30 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове безоблачное утро сменится пасмурными днем и вечером, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +32 днем и +23 ночью. Во Львове +30 днем и +18 ночью. В Харькове +33 днем и +20 ночью. В Одессе +28 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 августа День рождения электрического пылесоса / Фото: Unsplash

30 августа в Украине и мире празднуют Международный день китовой акулы. Этот праздник посвящен крупнейшей рыбе на планете — китовой акуле, которая, несмотря на свои гигантские размеры, безопасна для человека, поскольку питается преимущественно планктоном. Этот день был инициирован экологическими организациями с целью повышения осведомленности об исчезновении китовых акул и необходимости охраны их природной среды. Китовая акула играет немаловажную роль в поддержании экологического баланса океанов, но ее популяция уменьшается из-за перелова и уничтожения среды обитания.

Также 30 августа День рождения электрического пылесоса. Эта дата была выбрана в честь дня, когда англичанин Губерт Сесил Бут получил патент по своему изобретению в 1901 году. История создания электрического пылесоса началась с того, что Бут наблюдал за устройством, сдувавшим пыль с сидений в поездах. Он понял, что эффективнее было бы пыль впитывать, а не сдувать. Первый прототип пылесоса работал на нефтяном двигателе и был настолько громоздким, что его перевозили специальной повозкой с лошадьми. Позже нефтяной двигатель заменили электрическим, и устройство стало намного более компактным и удобным для использования в быту.

А еще 30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 2010 с целью привлечения внимания к судьбе лиц, пропавших без вести при насильственных обстоятельствах, и поддержки их семей. Насильственное исчезновение включает арест, задержание, похищение или лишение свободы представителями государства или лицами, действующими с разрешения государства, с последующим утаиванием информации о судьбе или местонахождении пропавшего лица. Это грубое нарушение прав человека, оставляющее жертв без защиты закона и причиняющее огромную боль их семьям.