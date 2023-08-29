Какой завтра, 30 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 30 августа, Международный день китовой акулы. Верующие чтят память святого мученика Мирона. До Нового года осталось 123 дня.
30 августа 2023 года – среда. 553-й день войны в Украине.
Какой завтра, 30 августа, церковный праздник
30 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Мирона. Как-то пресвитер Мирон совершал богослужение в праздник Рождества Христова. Вдруг во храм вошел правитель Антипатр со своими воинами и приказал схватить молящихся. Мирон сразу горячо вступился за свою паству, за что его подвергли страшным пыткам. Его подвесили и строгали тело ножами.
После этого Мирона бросили в раскаленную печь, Господь сохранил мученика, а вот 150 стоящих рядом были обожжены. Правитель долго заставлял пресвитера поклониться идолам, но получил от него жесткий отказ. Тогда приказал Антипатр строгать тело мученика железом по уже ободранному телу, бросить в жертву зверям, но тот оставался невредимым. От бессилия и ярости правитель покончил жизнь самоубийством.
Что запрещено делать в этот день
- В старину день считался неудачным для сватовства или венчания.
- Не стоит подолгу смотреть в зеркало.
- Лучше в этот день не откладывать важные дела.
Народные приметы и традиции на 30 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: утром роса и туман – во второй половине дня будет хорошая погода;
- хорошая погода – запасов хватит на то, чтобы перезимовать;
- уже полетели все журавли в теплые края — на Покровы будет холодно;
- солнце садится за облака — ждите непогоды в ближайшие дни.
Наши предки считали, что 30 августа нужно обязательно помогать домам и сиротам, поэтому день еще часто называли "вдовьи помощи". Люди собирались вместе, выполняли работу в поле или по хозяйству у оставшихся без мужа, отца. Уже начинался ноябрь и первые листья начинали падать с березы.
Погода на 30 августа
Завтра, 30 августа, в Киеве утром и днем ясно, хотя днем небо может затянуться облаками, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который закончится к утру и с новой силой возобновится после обеда. В Харькове ясно утром, затем облачно, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +24 ночью. Во Львове — +24 днем и +18 ночью. В Харькове — +28 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +25 ночью.
Памятные даты 30 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 30 августа:
- 1435 год — в ходе двухдневной битвы силы Свидригайла разбиты над рекой Святой;
- 1481 год — казнены Михаил Олелькович Слуцкий и князь Гольшанский и Дубровицкий Иван Юрьевич после провала заговора против Казимира Ягеллончика — хотели убить его и восстановить Киевское княжество;
- 1590 год — Токугава Иеясу под командованием Тойотоми Хидейоси захватывает главную цитадель Го-Ходзьо;
- 1835 год — в Австралии основывают город Мельбурн;
- 1836 год — в Техасе основывают город Хьюстон;
- 1877 год — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено получает патент на праксиноскоп — прародителя мультипликации;
- 1901 год — Губерт Сесил Бут получает патент на пылесос;
- 1919 год — украинские войска выбивают красноармейцев из Житомира и освобождают город;
- 1919 год — Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освобождает Киев;
- 1920 год — в Праге образуют Украинскую военную организацию во главе с Евгением Коновальцем;
- 1940 год — проходит свадьба британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли;
- 1991 год — Азербайджан провозглашает свою независимость;
- 1991 год — в РСФСР запрещают Коммунистическая партия;
- 1993 год — на Эйфелеву башню поднимается 150-миллионный посетитель;
- 2010 год — происходит стрельба в Братиславе;
- 2021 год — в порту г. Фредериксгавн (Дания) Украине от Великобритании официально передают ледоколам RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над ним был поднят сине-желтый флаг.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 августа
Какие завтра именины: Алексей, Павел, Мирон, Филипп.
Талисманом человека, рожденного 30 августа, является карнеол. Название происходит от латинского слова, означающего "ягоду кизила". Он известен человечеству с давних времен. Считалось, что карнеол помогает в сердечных делах и восстанавливает иммунитет.
В этот день родились:
- 1922 год — украинский поэт-юморист и сатирик Павел Глазовой;
- 1926 год — украинский историк Николай Ляхович;
- 1948 год — профессор, общественный деятель, президент-основатель Международного общественного Движения "К Здоровью через Культуру" Виктор Скумин.
Какой завтра день в Украине и мире
30 августа в Украине и мире празднуют Международный день китовой акулы. Китовые акулы являются самыми большими среди всех семей и крупнейшими рыбами на планете. В отличие от своих родственников эти акулы безопасны для человека, потому что их основной добычей является морской планктон. Именно поэтому они и получили свое название, хотя их ничего больше не связывает с китами. Самые старые найденные останки китовых акул имеют возраст примерно 28 миллионов лет. Люди с древности знали об их существовании, особенно в тех общинах, обитавших у побережья океанов. Первое же описание этих рыб датировано 1828 годом. Его сделал исследователь и зоолог Эндрю Смит.
Также 30 августа День рождения электрического пылесоса. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день 1901 английский изобретатель Губерт Сесил Бут получил патент на свое новое изобретение. На создание такого прибора его вдохновило специальное устройство, сдувающее пыль с сидений поездов. Губерт подумал, что было бы эффективнее, если пыль не сдуваться, а всасываться. Первый такой пылесос работал на нефтяном двигателе и был очень громоздким, позже двигатель заменили электрическим, а само устройство стало намного компактнее.
А еще 30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений. Похищение и устрашение близких и родных считается одной из стратегий террора. Памятная дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН с 2011 года.