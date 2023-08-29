Какой завтра, 30 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

30 августа 2023 года – среда. 553-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 августа, церковный праздник

30 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Мирона. Как-то пресвитер Мирон совершал богослужение в праздник Рождества Христова. Вдруг во храм вошел правитель Антипатр со своими воинами и приказал схватить молящихся. Мирон сразу горячо вступился за свою паству, за что его подвергли страшным пыткам. Его подвесили и строгали тело ножами.

После этого Мирона бросили в раскаленную печь, Господь сохранил мученика, а вот 150 стоящих рядом были обожжены. Правитель долго заставлял пресвитера поклониться идолам, но получил от него жесткий отказ. Тогда приказал Антипатр строгать тело мученика железом по уже ободранному телу, бросить в жертву зверям, но тот оставался невредимым. От бессилия и ярости правитель покончил жизнь самоубийством.

Что запрещено делать в этот день

В старину день считался неудачным для сватовства или венчания.

Не стоит подолгу смотреть в зеркало.

Лучше в этот день не откладывать важные дела.

Народные приметы и традиции на 30 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром роса и туман – во второй половине дня будет хорошая погода;

хорошая погода – запасов хватит на то, чтобы перезимовать;

уже полетели все журавли в теплые края — на Покровы будет холодно;

солнце садится за облака — ждите непогоды в ближайшие дни.

30 августа уже полетели все журавли в теплые края — на Покровы будет холодно / Фото: Pexels

Наши предки считали, что 30 августа нужно обязательно помогать домам и сиротам, поэтому день еще часто называли "вдовьи помощи". Люди собирались вместе, выполняли работу в поле или по хозяйству у оставшихся без мужа, отца. Уже начинался ноябрь и первые листья начинали падать с березы.

Погода на 30 августа

Завтра, 30 августа, в Киеве утром и днем ясно, хотя днем небо может затянуться облаками, без осадков. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который закончится к утру и с новой силой возобновится после обеда. В Харькове ясно утром, затем облачно, без осадков. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +24 ночью. Во Львове — +24 днем и +18 ночью. В Харькове — +28 днем и +17 ночью. В Одессе — +28 днем и +25 ночью.

Памятные даты 30 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 августа:

1435 год — в ходе двухдневной битвы силы Свидригайла разбиты над рекой Святой;

1481 год — казнены Михаил Олелькович Слуцкий и князь Гольшанский и Дубровицкий Иван Юрьевич после провала заговора против Казимира Ягеллончика — хотели убить его и восстановить Киевское княжество;

1590 год — Токугава Иеясу под командованием Тойотоми Хидейоси захватывает главную цитадель Го-Ходзьо;

1835 год — в Австралии основывают город Мельбурн;

1836 год — в Техасе основывают город Хьюстон;

1877 год — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено получает патент на праксиноскоп — прародителя мультипликации;

1901 год — Губерт Сесил Бут получает патент на пылесос;

1919 год — украинские войска выбивают красноармейцев из Житомира и освобождают город;

1919 год — Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освобождает Киев;

1920 год — в Праге образуют Украинскую военную организацию во главе с Евгением Коновальцем;

1940 год — проходит свадьба британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли;

1991 год — Азербайджан провозглашает свою независимость;

1991 год — в РСФСР запрещают Коммунистическая партия;

1993 год — на Эйфелеву башню поднимается 150-миллионный посетитель;

2010 год — происходит стрельба в Братиславе;

2021 год — в порту г. Фредериксгавн (Дания) Украине от Великобритании официально передают ледоколам RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над ним был поднят сине-желтый флаг.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 августа

Какие завтра именины: Алексей, Павел, Мирон, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 30 августа, является карнеол. Название происходит от латинского слова, означающего "ягоду кизила". Он известен человечеству с давних времен. Считалось, что карнеол помогает в сердечных делах и восстанавливает иммунитет.

В этот день родились:

1922 год — украинский поэт-юморист и сатирик Павел Глазовой;

1926 год — украинский историк Николай Ляхович;

1948 год — профессор, общественный деятель, президент-основатель Международного общественного Движения "К Здоровью через Культуру" Виктор Скумин.

Какой завтра день в Украине и мире

30 августа в Украине и мире празднуют Международный день китовой акулы / Фото: Pexels

30 августа в Украине и мире празднуют Международный день китовой акулы. Китовые акулы являются самыми большими среди всех семей и крупнейшими рыбами на планете. В отличие от своих родственников эти акулы безопасны для человека, потому что их основной добычей является морской планктон. Именно поэтому они и получили свое название, хотя их ничего больше не связывает с китами. Самые старые найденные останки китовых акул имеют возраст примерно 28 миллионов лет. Люди с древности знали об их существовании, особенно в тех общинах, обитавших у побережья океанов. Первое же описание этих рыб датировано 1828 годом. Его сделал исследователь и зоолог Эндрю Смит.

Также 30 августа День рождения электрического пылесоса. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день 1901 английский изобретатель Губерт Сесил Бут получил патент на свое новое изобретение. На создание такого прибора его вдохновило специальное устройство, сдувающее пыль с сидений поездов. Губерт подумал, что было бы эффективнее, если пыль не сдуваться, а всасываться. Первый такой пылесос работал на нефтяном двигателе и был очень громоздким, позже двигатель заменили электрическим, а само устройство стало намного компактнее.

А еще 30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений. Похищение и устрашение близких и родных считается одной из стратегий террора. Памятная дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН с 2011 года.