Какой сегодня, 30 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Сегодня, 30 августа День авиации Украины. Верующие чтят память святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. До Нового года осталось 123 дня.
30 августа 2025 года — суббота. 1284-й день войны в Украине.
Какой сегодня церковный праздник по новому календарю
Сегодня, 30 августа, верующие празднуют день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Святой Александр служил примерно с 314 до 337 года. Был первым епископом, ставшим архиепископом (фактически патриархом) Константинополя после перенесения столицы из Рима в Византию, переименованного в Константинополь. Известен как ревностный защитник православия от арианской ереси. Участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее (325 г.), где был принят Никейский Символ веры. Именно он выступал против Ария и убеждал императора Константина не допустить ариан к влиянию на Церковь.
Святитель Иоанн VIII служил с 1111 по 1134 год. Известен как один из самых уважаемых патриархов Восточной Церкви во времена, когда произошел окончательный раскол между Востоком и Западом (1054 уже позади, но напряжение продолжалось).
Святитель Павел несколько раз избирался патриархом в 340-350-х годах. Его служение пришлось на период жестокой борьбы с арианами. Несколько раз был лишен кафедры из-за интриг арианских императоров, изгнан из Константинополя. В конце концов был сослан в Армению, где его задушили в тюрьме.
Что нельзя делать 30 августа
Нельзя много работать на поле — день лучше посвятить молитвам и духовному.
Запрещается ссориться, ругаться — считается, что это притягивает болезни.
Не следует начинать новые дела — у них нет результата.
Народные приметы и традиции на 30 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплый и ясный день — до теплой осени;
ясная и звездная ночь — ждите хорошего урожая в следующем году;
утром густой туман — будет влажный сентябрь с большим урожаем грибов;
сильный ветер — к затяжным дождям и непогоде осенью;
ласточки уже начинают улетать — зима будет ранней.
В народе 30 августа носило название Александр Сытник. В этот день в честь святителя Александра готовили сытные, питательные блюда (каши, ухи, борщи). Считалось, что если накормить семью досыта, то и зима пройдет без голода.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 августа
Какие сегодня именины: Арсений, Афанасий, Гаврило, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Павел, Петр, Федор, Иаков, Елизавета.
Талисманом человека, рожденного 30 августа является карнеол. Камень, пленяющий глаз и душу с момента первой встречи. С древнейших времен его уважали как оберег, способный воспламенять вдохновение, наделять смелостью и побуждать человека к новым свершениям.
В этот день родились:
1922 год — Павел Глазовой, украинский поэт-юморист и сатирик;
1926 год — Николай Ляхович, украинский историк;
1948 год — Виктор Скумин, профессор, общественный деятель, президент-основатель Международного общественного Движения “К Здоровью через Культуру”.
Памятные даты 30 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 30 августа:
1435 год — в течение двухдневного боя над рекой Святой войска Свидригайла терпят сокрушительное поражение;
1481 год — после разоблачения заговора против короля Казимира Ягеллончика казнят Михаила Олельковича Слуцкого и князя Ивана Юрьевича Гольшанского-Дубровицкого;
1590 год — под руководством Тойотоми Хидейоси войска Токугавы Иеясу захватывают главную твердыню рода Го-Ходзьо;
1700 год — начинается Великая Северная война между Московским царством и Шведской империей;
1835 год — на австралийских землях основывают город Мельбурн;
1836 год — в Техасе основывают город Хьюстон;
1877 год — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено получает патент на праксиноскоп — один из первых приборов, положивших начало искусству мультипликации;
1901 год — Губерт Сесил Бут запатентовывает пылесос;
1919 год — украинские войска выбивают большевистские силы из Житомира и освобождают город;
1920 год — в Праге предстает Украинская военная организация во главе с Евгением Коновальцем;
1940 год — проходит свадьба известных британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли;
1991 год — Азербайджан провозглашает независимость;
1993 год — 150-миллионный посетитель поднимается на Эйфелеву башню;
1999 год — на референдуме жители Восточного Тимора подавляющим большинством высказываются за независимость от Индонезии;
2010 год — в Братиславе происходит массовая стрельба;
2021 год — в порту Фредериксгавна (Дания) Великобритания официально передает Украине ледокол RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над судном поднимают украинский флаг, а впоследствии оно получает новое название — “Ноосфера”.
Какой сегодня праздник в Украине и мире
30 августа в Украине празднуют День авиации Украины. Праздник установлен в 1993 году после провозглашения независимости, чтобы подчеркнуть важность авиационной промышленности для государства. Он отмечает достижение украинских авиаторов и авиационных предприятий в развитии воздушного флота, безопасности полетов и авиационной науки.
Также 30 августа День дальнобойщика. Выпадает на последнюю субботу августа. Профессиональный праздник людей, чья работа — доставка грузов на большие расстояния, то есть водителей грузовиков, логистов и всех, кто связан с транспортной отраслью. Праздник возник с целью подчеркнуть важную роль водителей в транспортной инфраструктуре и экономике страны.
А еще 30 августа Международный день китовой акулы. Ежегодный экологический праздник, посвященный защите самого большого вида рыб в мире — китовой акулы. Оно было создано, чтобы привлечь внимание общественности к сохранению китовых акул, находящихся под угрозой из-за чрезмерного улова и загрязнения океанов.
30 августа празднуют Международную ночь летучих мышей. Экологический праздник, посвященный изучению и охране летучих мышей, важных жителей нашей планеты, играющих ключевую роль в природных экосистемах. Оно было создано, чтобы повысить осведомленность о важности летучих мышей в природе: они контролируют популяцию насекомых, способствуют опылению растений и распространению семян.
Также 30 августа Международный день жертв насильственного исчезновения. Это глобальная дата памяти и солидарности с исчезнувшими в результате насилия людьми и их семьями. Ее основная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблеме насильственных исчезновений людей, происходящих во время конфликтов, политических репрессий, организованной преступности или других форм насилия.