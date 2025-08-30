Какой праздник 30 августа 2025 года / © ТСН

30 августа 2025 года — суббота. 1284-й день войны в Украине.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю

Сегодня, 30 августа, верующие празднуют день памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских. Святой Александр служил примерно с 314 до 337 года. Был первым епископом, ставшим архиепископом (фактически патриархом) Константинополя после перенесения столицы из Рима в Византию, переименованного в Константинополь. Известен как ревностный защитник православия от арианской ереси. Участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее (325 г.), где был принят Никейский Символ веры. Именно он выступал против Ария и убеждал императора Константина не допустить ариан к влиянию на Церковь.

Святитель Иоанн VIII служил с 1111 по 1134 год. Известен как один из самых уважаемых патриархов Восточной Церкви во времена, когда произошел окончательный раскол между Востоком и Западом (1054 уже позади, но напряжение продолжалось).

Святитель Павел несколько раз избирался патриархом в 340-350-х годах. Его служение пришлось на период жестокой борьбы с арианами. Несколько раз был лишен кафедры из-за интриг арианских императоров, изгнан из Константинополя. В конце концов был сослан в Армению, где его задушили в тюрьме.

Что нельзя делать 30 августа

Нельзя много работать на поле — день лучше посвятить молитвам и духовному.

Запрещается ссориться, ругаться — считается, что это притягивает болезни.

Не следует начинать новые дела — у них нет результата.

Народные приметы и традиции на 30 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и ясный день — до теплой осени;

ясная и звездная ночь — ждите хорошего урожая в следующем году;

утром густой туман — будет влажный сентябрь с большим урожаем грибов;

сильный ветер — к затяжным дождям и непогоде осенью;

ласточки уже начинают улетать — зима будет ранней.

30 августа ласточки уже начинают улетать — зима будет ранней / © Pixabay

В народе 30 августа носило название Александр Сытник. В этот день в честь святителя Александра готовили сытные, питательные блюда (каши, ухи, борщи). Считалось, что если накормить семью досыта, то и зима пройдет без голода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 августа

Какие сегодня именины: Арсений, Афанасий, Гаврило, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Павел, Петр, Федор, Иаков, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 30 августа является карнеол. Камень, пленяющий глаз и душу с момента первой встречи. С древнейших времен его уважали как оберег, способный воспламенять вдохновение, наделять смелостью и побуждать человека к новым свершениям.

В этот день родились:

1922 год — Павел Глазовой, украинский поэт-юморист и сатирик;

1926 год — Николай Ляхович, украинский историк;

1948 год — Виктор Скумин, профессор, общественный деятель, президент-основатель Международного общественного Движения “К Здоровью через Культуру”.

Памятные даты 30 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 августа:

1435 год — в течение двухдневного боя над рекой Святой войска Свидригайла терпят сокрушительное поражение;

1481 год — после разоблачения заговора против короля Казимира Ягеллончика казнят Михаила Олельковича Слуцкого и князя Ивана Юрьевича Гольшанского-Дубровицкого;

1590 год — под руководством Тойотоми Хидейоси войска Токугавы Иеясу захватывают главную твердыню рода Го-Ходзьо;

1700 год — начинается Великая Северная война между Московским царством и Шведской империей;

1835 год — на австралийских землях основывают город Мельбурн;

1836 год — в Техасе основывают город Хьюстон;

1877 год — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено получает патент на праксиноскоп — один из первых приборов, положивших начало искусству мультипликации;

1901 год — Губерт Сесил Бут запатентовывает пылесос;

1919 год — украинские войска выбивают большевистские силы из Житомира и освобождают город;

1920 год — в Праге предстает Украинская военная организация во главе с Евгением Коновальцем;

1940 год — проходит свадьба известных британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли;

1991 год — Азербайджан провозглашает независимость;

1993 год — 150-миллионный посетитель поднимается на Эйфелеву башню;

1999 год — на референдуме жители Восточного Тимора подавляющим большинством высказываются за независимость от Индонезии;

2010 год — в Братиславе происходит массовая стрельба;

2021 год — в порту Фредериксгавна (Дания) Великобритания официально передает Украине ледокол RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над судном поднимают украинский флаг, а впоследствии оно получает новое название — “Ноосфера”.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

30 августа в Украине празднуют День авиации Украины / © АрмияInform

30 августа в Украине празднуют День авиации Украины. Праздник установлен в 1993 году после провозглашения независимости, чтобы подчеркнуть важность авиационной промышленности для государства. Он отмечает достижение украинских авиаторов и авиационных предприятий в развитии воздушного флота, безопасности полетов и авиационной науки.

Также 30 августа День дальнобойщика. Выпадает на последнюю субботу августа. Профессиональный праздник людей, чья работа — доставка грузов на большие расстояния, то есть водителей грузовиков, логистов и всех, кто связан с транспортной отраслью. Праздник возник с целью подчеркнуть важную роль водителей в транспортной инфраструктуре и экономике страны.

А еще 30 августа Международный день китовой акулы. Ежегодный экологический праздник, посвященный защите самого большого вида рыб в мире — китовой акулы. Оно было создано, чтобы привлечь внимание общественности к сохранению китовых акул, находящихся под угрозой из-за чрезмерного улова и загрязнения океанов.

30 августа празднуют Международную ночь летучих мышей. Экологический праздник, посвященный изучению и охране летучих мышей, важных жителей нашей планеты, играющих ключевую роль в природных экосистемах. Оно было создано, чтобы повысить осведомленность о важности летучих мышей в природе: они контролируют популяцию насекомых, способствуют опылению растений и распространению семян.

Также 30 августа Международный день жертв насильственного исчезновения. Это глобальная дата памяти и солидарности с исчезнувшими в результате насилия людьми и их семьями. Ее основная цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблеме насильственных исчезновений людей, происходящих во время конфликтов, политических репрессий, организованной преступности или других форм насилия.