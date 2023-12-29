Какой завтра, 30 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 30 декабря, Фестиваль огромных перемен в последнюю минуту. Верующие чтят память Анисьи Солунской. До Нового года остался 1 день.

30 декабря 2023 года — суббота. 675-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 декабря, церковный праздник

30 декабря в церковном календаре – день памяти Анисьи Солунской. Она жила в III веке и получила достаточно неплохое в то время образование, ведь родилась в зажиточной семье. Благочестивая жизнь полюбилась девушке еще с ранних лет, поэтому она никогда не гордилась своими богатствами. Росла, однако, кротким и смиренным. После смерти родителей раздала все свое богатство беднякам. Сама же начала вести сподвижническую жизнь. Когда императором стал Максимилиан, он начал гонение за христианами. Тогда Анисью схватили и бросили в тюрьму. Долго мучили девушку, а позже убили мечом.

Что нельзя делать 30 декабря

Нежелательно иметь какие-либо дела с деньгами, потому что будут проблемы с финансами.

Нельзя передвигаться пешком на большие дистанции.

Запрещено прясть и шить, потому что это принесет несчастье.

Народные приметы и традиции на 30 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная погода до потепления;

ветер дует с юга — ждите теплое лето и урожайный год;

громко чирикают воробьи — к быстрой оттепели;

не видно звезд на небе — погода изменится;

ветер западный — в реках будет много рыбы;

пошел снег — лето будет пасмурным.

30 декабря громко чирикают воробьи до скорой оттепели / Фото: Pexels

В народном календаре дата получила название Онисия Зимняя. Наши предки резали свиней и гусей, готовясь к Маланке и вечеру Василию. Верили также, что ребенок, родившийся на Анисью, будет очень счастлив.

Именины: как назвать родившегося 30 декабря ребенка

Какие завтра именины: Антон, Даниил, Лев, Макар, Тимон, Федора, Феодосия, Ярина, Ирина, Мария, Онисия.

Талисманом человека, рожденного 30 декабря, является амазонит. Минерал, считающийся олицетворением спокойной энергии, стабильности. А еще амазонит называют женским камнем, который приносит счастье.

В этот день родились:

1906 год – украинский художник, график, поэт, искусствовед, журналист, общественный деятель Святослав Гордынский;

1912 год – украинский актер, юморист, мастер художественного слова Андрей Сова;

1971 год – украинский бандурист, певец, общественно-политический деятель Волощук Назар Александрович.

Памятные даты 30 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 декабря:

1616 год — выходит из печати "Часослов" — первая печатная книга в Киеве;

1853 год — США покупают у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико;

1905 год — француз Виктор Эмери на автомобиле "Darracq" с бензиновым двигателем устанавливает новый мировой рекорд — вблизи Арле-Салон он развивает скорость 109.589 миль/час (177.5 км/ч);

1927 год — в Токио между районами Уэно и Асакуса начинает действовать первый в Азии метрополитен;

1947 год — под давлением коммунистов последний король Румынии Михай I отрекается от престола;

1964 год — образуют ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию);

1965 год — Фердинанд Маркос становится президентом Филиппин;

1992 год — в Симферополе начинает выходить украиноязычная общественно-политическая и литературная газета "Крымская светлица";

1993 год — Израиль и Ватикан устанавливают дипломатические отношения;

1999 год — Верховный Суд Украины признает статьи уголовного кодекса, предусматривавшие смертную казнь, неконституционными;

2006 год — в Багдаде казнят из-за повешения президента Ирака (1979—2003) Саддама Хусейна.

Погода на 30 декабря

Завтра, 30 декабря, в Киеве утром безоблачное небо, облачное днем и вечером, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове с утра и до вечера пасмурная погода, без осадков. В Одессе утром и днем облачные, но вечером небо может проясниться, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +2 ночью. Во Львове — +9 днем и +3 ночью. В Харькове — +5 днем и +1 ночью. В Одессе — +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 декабря в Украине и мире празднуют Фестиваль огромных перемен в последнюю минуту / Фото: Pexels

30 декабря в Украине и мире празднуют Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. Многие в начале нового года ставят себе цели для достижения определенных вершин. Если же в течение года медлить, эти обещания так и остаются невыполненными. Это необычное событие мотивирует завершить выполнение заданий, которые вы ставили перед собой в начале этого года. Иногда для этого приходится приложить немалые усилия, ведь времени остается достаточно мало.

Также 30 декабря День глобального планирования. Дата посвящена подведению итогов проходящего года, а также созданию целей на грядущий год. Событие поощряет людей задуматься и пересмотреть свое стремление, спланировать детальные шаги по их воплощению в жизнь. Перед тем как писать цели на новый год, попробуйте проанализировать прошлый. Благодаря такому самоанализу вы сможете ставить перед собой действительно важные цели.

А еще 30 декабря празднуют День соды. В истории человечества гидрокарбонат натрия является одним из самых популярных химических веществ. Его широко используют в разных сферах жизни. Неизвестно, кто и когда придумал такой необычный праздник, но он помогает человечеству понять, какую важную роль играет сода в нашей повседневной жизни.