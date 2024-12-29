Какой завтра, 30 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 30 декабря, День глобального планирования. Верующие чтят память святой мученицы Анисии. До Нового года остался 1 день.

30 декабря 2024 года — понедельник. 1041-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 декабря в церковном календаре – день памяти святой мученицы Анисии. Она жила в ІІІ веке. Она была дочерью римского сенатора, скрытого христианином. Анис также приняла христианство и отказалась от языческих обычаев. Ее отец, узнав о ее вере, отказался от нее и даже подверг ее пыткам, но Анисия осталась верна своей вере. В конце концов она была вынуждена пойти в изгнание, где продолжала свою миссию, проповедуя христианство среди местного населения. Ее мученическая смерть стала символом веры и преданности Богу.

Что нельзя делать 30 декабря

Нельзя шить, вязать, прясть.

Запрещается передвигаться пешком на длинные дистанции.

Не стоит иметь серьезных дел с деньгами.

Народные приметы и традиции на 30 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снежит — до пасмурного лета;

воробьи громко чирикают — ждите скорую оттепель;

на небе не видно звезд — изменится погода;

южный ветер – будет теплое лето и урожайный год.

30 декабря воробьи громко чирикают — ждите скорой оттепели / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что родившийся в этот день ребенок будет иметь чрезвычайно счастливую судьбу.

Именины: как назвать родившегося 30 декабря ребенка

Какие завтра именины: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков.

Талисманом человека, рожденного 30 декабря является амазонит. Этот минерал издавна считался олицетворением спокойной энергии. Амазонит часто называют "женским камнем", который приносит счастье.

В этот день родились:

1912 год – украинский актер, юморист, мастер художественного слова Андрей Сова;

1971 год – украинский бандурист, певец, общественно-политический деятель Волощук Назар Александрович;

1974 год — украинская актриса театра и кино, продюсер и общественный деятель Ирма Витовская.

Памятные даты 30 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 декабря:

1616 год — выходит из печати первая печатная книга в Киеве — "Часослов";

1853 год — США покупают у Мексики южную часть будущих штатов Аризона и Нью-Мексико;

1905 год — француз Виктор Эмери на автомобиле "Darracq" с бензиновым двигателем устанавливает новый мировой рекорд — вблизи Арле-Салон он развил скорость 177.5 км/ч;

1927 год – в Токио между районами Уэно и Асакуса начинает действовать первый в Азии метрополитен;

1964 год – образуют ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию);

1992 год — в Симферополе начинает выходить украиноязычная общественно-политическая и литературная газета "Крымская светлица";

1993 год – Израиль и Ватикан устанавливают дипломатические отношения;

1999 год — Верховный Суд Украины признает статьи уголовного кодекса, предусматривавшие смертную казнь, неконституционными;

2006 год — в Багдаде казнят из-за повешения Президента Ирака (1979—2003) Саддама Хусейна.

Погода на 30 декабря

Завтра, 30 декабря, в Киеве пасмурно, утром дождь со снегом. Во Львове облачно, ночью без существенных осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +3 днем ​​и +1 ночью. Во Львове +2 днем ​​и -1 ночью. В Харькове +2 днем ​​и -2 ночью. В Одессе +3 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 декабря в Украине и мире празднуют День глобального планирования / Фото: Unsplash

30 декабря в Украине и мире празднуют День глобального планирования. Это неофициальная инициатива, направленная на то, чтобы напомнить людям о важности планирования в разных сферах жизни: личной, профессиональной, социальной и глобальной. Он обычно приходится на период, когда люди задумываются о своих целях, таких как в конце года или перед началом нового.

Также 30 декабря Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. Это неофициальный, но популярный формат мероприятия, подчеркивающий креативность и адаптивность в решении проблем или реализации идей в условиях ограниченного времени. Этот фестиваль обычно организуется в неформальной атмосфере и может включать в себя разнообразные активности, связанные с импровизацией, решением задач на скорость или демонстрацией нестандартного мышления.